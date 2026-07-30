Intesa Sanpaolo objavila rekordne rezultate za prvo polugodište i povećala projekcije

Intesa Sanpaolo ostvarila je najbolje polugodišnje rezultate u svojoj povijesti, s neto dobiti od 5,6 milijardi eura u prvih šest mjeseci 2026. godine. Neto dobit u drugom tromjesečju iznosila je 2,8 milijardi eura, što predstavlja najbolji kvartalni rezultat u povijesti Grupe. Neto dobit porasla je 6 % na godišnjoj razini u prvom polugodištu te 7 % u drugom tromjesečju.

Anualizirani prinos na kapital (ROE) dosegnuo je 20 %, dok je anualizirani prinos na materijalni kapital (ROTE) iznosio 25 %. Zarada po dionici (EPS) porasla je 9 % na godišnjoj razini, potvrđujući sposobnost Grupe da ostvaruje održiv rast.

Povećane projekcije i raspodjela dioničarima

Na temelju izvrsnih rezultata ostvarenih u prvih šest mjeseci, Intesa Sanpaolo povećala je svoje projekcije neto dobiti u 2026. godini na više od 10 milijardi eura.

Tijekom prvih šest mjeseci Grupa je ostvarila značajan rast zarade po dionici (EPS), dividende po dionici (DPS) i materijalne knjigovodstvene vrijednosti po dionici (Tangible Book Value per Share). U studenome će biti isplaćen predujam dividende od 3,8 milijardi eura.

Za 2026. godinu Intesa Sanpaolo očekuje da će dioničarima vratiti približno 9,4 milijarde eura putem dividendi i otkupa vlastitih dionica.

“Intesa Sanpaolo i dalje se ubraja među europske banke s najvišom razinom nagrađivanja dioničara“, izjavio je Carlo Messina, glavni izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

Rast prihoda i snažan komercijalni zamah

U prvom polugodištu ostvarene su rekordne razine prihoda, operativne marže i bruto prihoda. Prihodi su rasli u svim segmentima poslovanja, potaknuti dobro diversificiranim poslovnim modelom Grupe.

Neto kamatni prihod porastao je u odnosu na prethodnu godinu unatoč nižim kamatnim stopama te je snažno ubrzao rast u drugom tromjesečju. Projekcije neto kamatnog prihoda povećane su na znatno više od 15 milijardi eura.

Komercijalni zamah ostao je snažan, pri čemu su krediti klijentima rasli peto uzastopno tromjesečje i povećali se 5 % na godišnjoj razini, dok su depoziti porasli 7 %. Financijska imovina klijenata premašila je 1.500 milijardi eura, uz rast imovine pod upravljanjem od 49 milijardi eura.

Segment upravljanja imovinom i osiguranja (Wealth Management and Protection) nastavio je ostvarivati snažne rezultate, uz rekordne naknade i provizije u prvom polugodištu i drugom tromjesečju te rekordne prihode od osiguranja. Naknade i provizije porasle su 5 % u prvom polugodištu, dok su bruto priljevi u imovinu pod upravljanjem povećani 7 %. Savjetodavne usluge Grupe nastavile su ublažavati učinak tržišne volatilnosti na prihode od naknada, dok njezina društva za razvoj i upravljanje proizvodima u potpunom vlasništvu ostaju jasna konkurentska prednost.

“Osigurali smo više od 44 milijarde eura kredita za potporu obiteljima i poduzećima“, izjavio je Messina.

Učinkovitost, kvaliteta imovine i kapital

Omjer troškova i prihoda iznosio je 35,9 %, što je najniža razina ikad zabilježena, između ostaloga zahvaljujući tehnološkim ulaganjima koja jasno donose rezultate. Operativni troškovi smanjeni su 1 % na godišnjoj razini.

Tehnološka transformacija pruža dodatnu fleksibilnost za smanjenje troškova te ubrzanje generacijske obnove radne snage bez socijalnih troškova i bez utjecaja na prihode.

Anualizirani trošak rizika iznosio je 20 baznih bodova, uz snažno povećanje pokrivenosti i bez otpuštanja prethodno formiranih rezervacija (overlays). Grupa nije zabilježila nikakve pokazatelje pogoršanja kvalitete imovine.

Priljevi neprihodonosnih kredita nalazili su se na povijesno niskim razinama, loši krediti svedeni su gotovo na nulu, a kreditni portfelj ostao je dobro diversificiran.

Stopa redovnog osnovnog kapitala iznosila je 13,1 %, odnosno 13,8 % uključujući korist od iskorištavanja odgođene porezne imovine. Pokazatelji MREL-a bili su među najboljima u klasi, a pokazatelji likvidnosti ostali su znatno iznad ciljeva definiranih Poslovnim planom.

Transakcija s Monte dei Paschi di Siena

Ponuda za Monte dei Paschi dobro napreduje prema planu. Transakcija predstavlja značajan akcelerator provedbe Poslovnog plana te će proširiti bazu klijenata Intese Sanpaolo za šest milijuna klijenata, istodobno jačajući njezin položaj u području potrošačkog financiranja te korporativnog i investicijskog bankarstva, koristeći međunarodnu prisutnost Mediobance.

“Naš je cilj zajedno stvoriti još snažniju i profitabilniju Grupu koja će imati vodeću ulogu u sve složenijem globalnom okruženju“, rekao je Messina.

Intesa Sanpaolo očekuje da će ostvariti sinergijske učinke u iznosu od 2,9 milijardi eura oslanjajući se na svoje dokazane sposobnosti provedbe i svoju IT platformu. Očekuje se da će transakcija omogućiti Grupi ostvarenje ciljeva iz Poslovnog plana tri godine prije roka, uz dosezanje 2.000 milijardi eura financijske imovine klijenata do 2029. godine.

“Naš program zapošljavanja predviđa uključivanje 13.100 mladih ljudi u Grupu“, dodao je Messina.

Zahvaljujući tome, Grupa očekuje da će ostvariti više od 16 milijardi eura neto dobiti u 2029. godini, uz snažan rast zarade po dionici (EPS), dividende po dionici (DPS) i raspodjele kapitala po dionici te bez rizika integracije.