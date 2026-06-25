Jedan od najvećih izvoznika zlata glavnom direktoru isplaćivao plaću od samo 180 dolara mjesečno

Kompanija koja je prošle godine prijavila više od 81 milijarde dolara prihoda sada je pod povećalom regulatora zbog sumnji u računovodstvene manipulacije i nepravilnosti u poslovanju.

Indijske vlasti otkrile su ozbiljne računovodstvene i operativne nepravilnosti u poslovanju Rajesh Exportsa, jedne od najvećih svjetskih kompanija za preradu i trgovinu zlatom, dodatno produbljujući sumnje u financijska izvješća tvrtke koja je prošle godine prijavila više od 81 milijarde dolara prihoda.

Prema rezultatima istrage koje je u srijedu objavila indijska Uprava za provedbu zakona (Directorate of Enforcement), kompanija sa sjedištem u Bengaluruu, inače vlasnik švicarske rafinerije zlata Valcambi, vodila je poslovanje uz niz neuobičajenih financijskih i operativnih praksi.

Sumnjiva dokumentacija

Istraga je otkrila da je glavni izvršni direktor primao mjesečnu plaću od svega 17.000 rupija, odnosno oko 180 dolara, dok glavni financijski direktor nije primio plaću još od 2020. godine.

“Ključni poslovni pokazatelji kompanije značajno odstupaju od uobičajene komercijalne prakse”, navodi se u priopćenju istražitelja.

Pretrage u uredima tvrtke u Bengaluruu i Mumbaiju otkrile su nedostatnu dokumentaciju o međunarodnim transakcijama, računovodstvene nepravilnosti vrijedne oko 30 milijardi rupija (318 milijuna dolara), sumnje u manipulaciju zalihama te podcjenjivanje fizičkih zaliha zlata za približno 40 posto.

Objava rezultata istrage odmah se odrazila na tržište. Dionice Rajesh Exportsa u četvrtak su pale oko pet posto prije nego što su dosegnule dnevni limit pada koji propisuje burza.

Posljedice će se osjetiti i izvan Indije

Ovo nije prvi regulatorni problem za kompaniju. Indijski regulator tržišta kapitala (SEBI) ranije ovog mjeseca, u zasebnoj istrazi, ustvrdio je da je između 97 i 99 posto prijavljenih prihoda Rajesh Exportsa vjerojatno bilo umjetno napuhano. Regulator je razliku između prijavljenih i stvarnih prihoda opisao kao “iznimno ozbiljnu i dosad nezabilježenu” te je od kompanije zatražio službeno očitovanje.

Rajesh Exports odbacio je optužbe, poručivši da nikada nije pogrešno prikazivao financijske rezultate te da su svi prijavljeni prihodi i financijski izvještaji “istiniti i vjerodostojni”.

Kompanija je jedan od najvećih svjetskih prerađivača zlata te preko svojih pogona u Indiji, Švicarskoj i Dubaiju proizvodi i izvozi zlatni nakit te druge proizvode od plemenitih metala. Upravo zbog njezine veličine i važnosti za globalno tržište zlata, nalazi regulatora mogli bi imati posljedice koje će se osjetiti daleko izvan granica Indije.