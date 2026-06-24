Kako će funkcionirati digitalni euro: Nova valuta obećava brža i jeftinija plaćanja

Europski potrošači mogli bi dobiti pristup novom sustavu plaćanja temeljenom na zajedničkoj europskoj valuti već 2029. godine.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta dao je u utorak zeleno svjetlo za dugo očekivani digitalni euro, projekt koji Bruxelles vidi kao ključan korak prema jačanju europskog financijskog suvereniteta. Nova digitalna valuta trebala bi biti uvedena do 2029. godine, a jedan od njezinih glavnih ciljeva jest smanjiti ovisnost Europe o američkim platnim divovima Visi i Mastercardu, koji danas dominiraju europskim tržištem digitalnih plaćanja

Europska unija nije jedina koja razvija javnu digitalnu valutu. Kina je već uvela digitalni juan, dok je Rusija najavila da će njezin digitalni rubalj postati operativan u rujnu 2026. godine. Sjedinjene Američke Države odabrale su drugačiji pristup. Predsjednik Donald Trump odustao je od planova za digitalnu valutu središnje banke koju bi izdavao američki Federal Reserve te je umjesto toga podržao razvoj stablecoina – privatno izdanih kriptoimovina osmišljenih za održavanje stabilne vrijednosti, piše Euronews.

Kako bi se koristio?

Digitalni euro omogućio bi korisnicima plaćanje u trgovinama, na internetu i između pojedinaca, bez obzira na to u kojoj se zemlji europodručja nalaze. Svatko bi mogao otvoriti digitalni euro novčanik koristeći svoj bankovni račun ili uplatom gotovine, primjerice u poštanskom uredu.

Plaćanja bi se zatim izvršavala standardnom bankovnom karticom ili pametnim telefonom. Korisnici bi i dalje koristili svoju banku kao glavno sučelje za svakodnevne bankarske usluge. Međutim, novcem koji troše izravno bi upravljala Europska središnja banka (ECB), a ne njihova komercijalna banka.

Koje su prednosti?

Transakcije bi bile jeftinije i brže nego danas. Trenutno, kada potrošač izvrši digitalno plaćanje u trgovini, trgovac ne prima novac odmah. Plaćanja u digitalnim eurima, s druge strane, bila bi trenutačna.

Osim toga, za transakcije se ne bi naplaćivale naknade. Digitalni euro tako bi bio besplatan za potrošače i financijski povoljan za trgovce, koji danas moraju plaćati provizije Visi i Mastercardu. Europa želi smanjiti ovisnost o ove dvije američke kompanije koje u velikoj mjeri dominiraju tržištem plaćanja. To je postalo pitanje europskog suvereniteta.

Još jedna prednost je mogućnost korištenja digitalnog eura bez internetske veze, zahvaljujući funkciji izvanmrežnog plaćanja. To znači da bi sustav funkcionirao čak i kada nema interneta ili električne energije. U travnju 2025. veliki nestanak struje u Španjolskoj i Portugalu blokirao je kartična i mobilna plaćanja na nekoliko sati. Slično se dogodilo i na francuskom prekomorskom teritoriju Mayotte tijekom oluje u prosincu 2024. godine. Te su krize pokazale ranjivost postojećih sustava plaćanja. Digitalni euro zato se promatra i kao alat za povećanje otpornosti europskog financijskog sustava.

Može li postati sredstvo nadzora?

Kina je 2024. ograničila korištenje digitalnog juana u određenim sektorima, poput kockanja, te pratila aktivnosti korisnika putem blockchain tehnologije nad kojom država ima strogu kontrolu.

Europska središnja banka, s druge strane, obećava da će plaćanja ostati povjerljiva. Samo platitelj i primatelj znali bi pojedinosti svake transakcije. Posrednici, poput banaka i pružatelja platnih usluga, imali bi pristup samo podacima nužnima za obradu plaćanja.

Kod određenih manjih izvanmrežnih plaćanja privatnost korisnika mogla bi biti dodatno zaštićena odabirom opcije “offline”, iako takva plaćanja nikada ne bi bila potpuno anonimna kao gotovina. ECB je istodobno odgovoran i za nadzor transakcija koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili nezakonitom trgovinom. Zbog toga obećava održavanje ravnoteže između mogućnosti praćenja transakcija i zaštite privatnosti korisnika.

Po čemu bi se razlikovao od kriptovaluta?

Kriptoimovina, poput bitcoina ili ethera, može snažno oscilirati u vrijednosti, a ne postoji institucija koja bi snosila odgovornost ako ta imovina izgubi vrijednost.

Takozvani stablecoini manje osciliraju jer su vezani uz postojeće valute poput dolara ili eura, no izdaju ih privatne kompanije. Njihova vrijednost stoga nije zajamčena od strane središnje banke ili javnog tijela, već ovisi o sposobnosti izdavatelja da upravlja svojim rezervama i financijama.

Digitalni euro, nasuprot tome, imao bi status zakonskog sredstva plaćanja, jednako kao i eurokovanice i euronovčanice, piše Le Monde.