Kako je pad potražnje za cjepivima protiv Covida-19 izbrisao bogatstva biotehnoloških milijardera

Dionice Moderne i BioNTecha urušile su se od vrhunca 2021., izbrisavši milijarde dolara iz bogatstva njihovih osnivača. Rastuća antivakserska histerija i FDA pod vodstvom RFK Jr.-a vjerojatno će situaciju učiniti još gorom.

U kolovozu 2021. investitori u biotehnološke kompanije Moderna i BioNTech bili su na vrhuncu. Obje tvrtke ostvarivale su milijarde dolara profita zahvaljujući uspješnim cjepivima protiv Covida-19, dok su vlade diljem svijeta poticale građane na cijepljenje – i plaćale troškove. Dionice obiju kompanija dosegnule su vrhunac 9. kolovoza te godine, s ukupnom tržišnom kapitalizacijom od 304 milijarde dolara; samo Moderna, s vrijednošću od 195 milijardi dolara, vrijedila je više od Mercka, iako je Merck imao više nego trostruko veće prihode.

Forbes je tada izbrojao osam milijardera povezanih s te dvije kompanije, čija je ukupna neto vrijednost iznosila 116 milijardi dolara. Među njima su bili identični blizanci Andreas i Thomas Struengmann, rani ulagači u BioNTech koji su na dionicama stekli bogatstvo od po 31 milijardu dolara, te predsjednik Moderne Stephen Hoge, s neto vrijednošću od 2,6 milijardi dolara.

Danas je gotovo sve nestalo. Zbog naglog pada stopa cijepljenja i nevoljkosti vlada da i dalje plaćaju cjepiva, vrijednost dionica Moderne i BioNTecha pala je za 95 posto, odnosno 78 posto u odnosu na vrhunac. Pet od osam milijardera još uvijek pripada “klubu s devet nula”, ali njihovo je bogatstvo sada manje od trećine nekadašnjeg – ukupno 28,8 milijardi dolara.

Srušena bogatstva

Forbes je 2021. izbrojao osam milijardera iz BioNTecha i Moderne s ukupnim bogatstvom od 116 milijardi dolara. Danas troje od njih više nisu milijarderi, a ostali vrijede svega 28,8 milijardi dolara.

Dodatni udar stigao je imenovanjem Roberta F. Kennedyja mlađeg, glasnog kritičara cjepiva, za ministra zdravstva i socijalnih službi u Trumpovoj administraciji, što mu je dalo nadzor nad američkom Agencijom za hranu i lijekove (FDA). Od potvrđivanja na tu dužnost u veljači, Kennedy je izazvao predvidljiv kaos: otpustio je tisuće državnih zdravstvenih djelatnika, uključujući ravnatelja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), i raspustio svih 17 članova Savjetodavnog odbora za imunizacijske prakse (ACIP), koji daje preporuke o primjeni cjepiva. Potom ih je zamijenio panelom savjetnika s puno manje iskustva, među kojima su bila i dvojica otvorenih protivnika Covid cjepiva.

Financijski ovisni o cjepivima

“Nakon izbora, kada je RFK definitivno dobio mandat, sektor je doživio masovnu korekciju”, kaže Yaron Werber, viši biotehnološki analitičar u investicijskoj banci TD Cowen. “Od tada, svaki put kada bi se otvorila rasprava o cjepivima protiv Covida, uslijedile su nove korekcije.”

Unatoč obećanjima iz pandemijskog doba da će mRNA tehnologija donijeti nova cjepiva protiv HIV-a, gripe i drugih bolesti, Moderna i BioNTech i dalje su gotovo u potpunosti financijski ovisni o cjepivima protiv Covida-19. Čak 95 posto Moderninih prihoda od 3,2 milijarde dolara prošle godine dolazilo je od prodaje tih cjepiva; kod BioNTecha je udio iznosio 88 posto od tri milijarde dolara.

“Čak i prije nego što je RFK počeo stvarati buku, nismo vidjeli veliku potražnju za Covid cjepivima”, kaže Evan Seigerman, viši analitičar u BMO Capital Markets. Dionice Moderne i BioNTecha počele su padati već krajem 2021. i tijekom 2022., zajedno s padom stopa cijepljenja u SAD-u. Do listopada 2022. samo je 34 posto Amerikanaca primilo booster dozu, što je bio oštar pad u odnosu na 80 posto onih koji su primili barem jednu dozu. Globalno, do prosinca 2023. tek je 32 posto ljudi primilo barem jedan booster, u usporedbi sa 67 posto koji su primili početno cijepljenje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Stroži uvjeti cijepljenja

Primjena novih boostera ostala je niska. Prema CDC-u, samo 23 posto Amerikanaca primilo je booster za sezonu 2023./24. do kolovoza 2024. Čak ni među starijima od 65 godina stopa nije bila puno viša – 40 posto. Trumpove politike zasigurno će dodatno sniziti te brojke. U kolovozu je FDA odobrila najnovija cjepiva Moderne i BioNTecha, ali ih ograničila samo na odrasle starije od 65 godina. Mlađi ljudi smiju ih primiti samo ako imaju visok rizik od ozbiljnih komplikacija, što je zaokret u odnosu na raniju praksu kada su cjepiva bila odobrena za sve odrasle. Dana 19. rujna novi, znatno radikalniji sastav ACIP-a gotovo je uveo obvezan recept za sva Covid cjepiva, što bi znatno otežalo rutinsko cijepljenje, ali se naposljetku od toga odustalo.

“Način na koji se ova cjepiva distribuiraju javnosti vrlo je različit od tradicionalnog odobrenja lijekova”, kaže Myles Minter, biotehnološki analitičar u William Blairu. “Prvo ih odobri FDA, a zatim je potrebna preporuka ACIP-a koju usvaja CDC, kako bi osiguravatelji pokrili troškove cjepiva.”

Prihodi od cjepiva

Od 2021. godine Moderna i BioNTech gotovo su u potpunosti oslanjali svoje prihode na prodaju cjepiva protiv Covida-19. To je i dalje slučaj, više od dvije godine nakon završetka pandemije.

U kolovozu je Moderna smanjila svoju prognozu prodaje za 2025. na 1,5 do 2,2 milijarde dolara, što bi značilo pad od 32 posto u odnosu na prošlu godinu, čak i u najboljem scenariju. BioNTech predviđa prihode između dvije i 2,6 milijardi dolara, što je 20 posto manje nego 2024.

“S ovako slabim početkom sezone, rekao bih da većina smatra kako će Moderna završiti na donjem kraju tog raspona”, kaže Tyler van Buren iz TD Cowena.

BioNTech je bio štedljiviji

Moderna se čini ranjivijom od BioNTecha. Svoj je Covid-19 cjepivo razvila samostalno, dok je BioNTech radio u partnerstvu s Pfizerom, dijeleći 50 posto profita, ali i smanjujući rizik. Moderna je također više ovisna o američkom tržištu, koje je činilo 56 posto njezine prodaje cjepiva, u usporedbi s 37 posto kod BioNTecha i Pfizera. Osim toga, Pfizer i BioNTech drže više od 80 posto europskog tržišta zahvaljujući višegodišnjim ugovorima s vladama, dok Moderna zaostaje.

Dva su se konkurenta razlikovala i po tome kako su koristila milijarde zarađene u pandemijskim godinama. Moderna je od 2021. potrošila 5,3 milijarde dolara na otkup vlastitih dionica, što se sada čini lošom odlukom, te oko 16,2 milijarde na istraživanje i razvoj, pa joj je u lipnju na računu ostalo samo 7,5 milijardi dolara gotovine i vrijednosnica. BioNTech je bio štedljiviji: u lipnju je imao 19 milijardi dolara gotovine i ulaganja, gotovo jednako kao i godinu ranije, iako je potrošio 8,9 milijardi na istraživanje i razvoj. Na otkup dionica potrošio je samo 1,8 milijardi, te 520 milijuna na posebnu dividendu 2022. godine.

“BioNTech ima puno bolju bilancu. Troši znatno manje gotovine jer je i u partnerstvu s drugim tvrtkama”, kaže Werber iz TD Cowena.

Strmoglavi pad vrijednosti

Cijene dionica Moderne i BioNTecha urušile su se nakon pandemije Covida-19 – dionice Moderne pale su 95 posto u odnosu na vrhunac u kolovozu 2021., dok su dionice BioNTecha izgubile 78 posto vrijednosti.

Također imaju širi portfelj: osnovali su ga onkolozi i sada se ponovno okreću liječenju raka. Prošle godine kupili su kinesku biotehnološku kompaniju Biotheus za 800 milijuna dolara, koja proizvodi antitijelo BNT327, osmišljeno da potakne imunološki sustav na napad protiv stanica raka. Partner su i s Bristol Myers Squibbom, koji im je platio 1,5 milijardi unaprijed, a potom dijele dobit (i gubitke) 50/50, kao i s Pfizerom na cjepivu protiv Covida. To smanjuje rizik. “Investitori bi najradije zauvijek zaboravili na Covid i respiratorna cjepiva”, kaže Daina Graybosch iz Leerink Partnersa. “Puno bi se radije usmjerili na ovaj onkološki portfelj.”

Ovise o Trumpu

Moderna ima mali onkološki program, ali ostaje fokusirana na respiratorna cjepiva. Jedini njezin proizvod na tržištu, osim cjepiva protiv Covida, jest cjepivo protiv RSV-a, virusa koji napada nos, grlo i pluća. No, i cjepivo protiv RSV-a i kombinirano cjepivo protiv gripe i Covida naišla su na prepreke kod FDA i CDC-a. Posljedica je slaba prodaja: od odobrenja u svibnju 2024., Moderna je prodala cjepiva protiv RSV-a u vrijednosti od svega 27 milijuna dolara.

“RSV se dugo smatrao blockbuster franšizom, ali vidjeli smo vrlo restriktivne preporuke”, kaže Minter iz William Blaira.

Unatoč pokušajima da se oslobode ovisnosti o Covid cjepivima, sudbina obje tvrtke i dalje snažno ovisi o hirovima predsjednika Trumpa. Pod njegovim projektom Warp Speed njihove su dionice “odletjele u nebo”. Sada pate zbog njegova imenovanja protivnika cjepiva na čelo zdravstva. No stvari se u Trumpovom svijetu brzo mijenjaju. Ili kako to kaže Graybosch iz Leerink Partnersa:

“Ako se Trump jednog jutra probudi i odluči da će dobiti Nobelovu nagradu za projekt Warp Speed te smijeni RFK-a, sigurna sam da će dionice ponovno skočiti.”

Gaicomo Tognini, novinar Forbesa