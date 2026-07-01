Kawasaki planira prikupiti 1,2 milijarde dolara za širenje poslovanja u obrani, AI-ju i robotici

Najavljena dokapitalizacija dolazi u trenutku kada Japan snažno povećava ulaganja u obranu, poluvodiče i umjetnu inteligenciju, otvarajući nove prilike za domaću industriju.

Japanski industrijski div Kawasaki Heavy Industries priprema jednu od najvećih ovogodišnjih dokapitalizacija u zemlji. Kompanija planira prikupiti oko 200 milijardi jena (1,23 milijarde dolara) izdavanjem novih dionica i konvertibilnih obveznica kako bi financirala ulaganja u obrambenu industriju, umjetnu inteligenciju, robotiku i proizvodnju zrakoplovnih motora, doznaje Reuters od izvora upoznatih s planom.

Prema njihovim riječima, uprava bi detalje transakcije mogla potvrditi već ovoga tjedna, a vrijednosni papiri bit će ponuđeni uglavnom međunarodnim institucionalnim ulagačima.

Kawasaki Heavy potvrdio je da razmatra više opcija financiranja, uključujući izdavanje novih dionica i obveznica, ali ističe da konačna odluka još nije donesena.

Sama najava bila je dovoljna da izazove nervozu na tržištu. Dionice kompanije, koje su tijekom trgovanja bile u plusu, završile su dan s padom od oko sedam posto, jer investitori strahuju od razvodnjavanja vlasničkih udjela.

Uz podršku japanske vlade

Nova sredstva trebala bi financirati razvoj poslovanja u područjima koja Tokio smatra ključnima za budući gospodarski rast i nacionalnu sigurnost. Među njima su proizvodnja zrakoplovnih motora, plinskih turbina, robota za proizvodnju čipova te razvoj infrastrukture za vodik.

Istodobno, japanska vlada ubrzano povećava ulaganja u obranu i visokotehnološku industriju, nastojeći smanjiti ovisnost o inozemnim dobavljačima i ojačati domaće proizvodne kapacitete.

Premijerka Sanae Takaichi planira do 2040. godine potaknuti ulaganja veća od 370 bilijuna jena (2,3 milijarde dolara) u 17 strateških sektora, uključujući umjetnu inteligenciju, poluvodiče i naprednu proizvodnju.

Glavni izvršni direktor Kawasaki Heavyja Yasuhiko Hashimoto ranije je izjavio da upravo taj investicijski ciklus otvara značajne razvojne prilike za kompaniju.

Konvertibilne obveznice u trendu

Dio planiranog financiranja dolazit će iz konvertibilnih obveznica, instrumenta koji ulagačima omogućuje da obveznice kasnije zamijene za dionice po unaprijed definiranoj cijeni. Takav način prikupljanja kapitala posljednjih mjeseci doživljava snažan povratak u Japanu, ponajviše zbog rasta kamatnih stopa.

Prema podacima LSEG-a, japanske kompanije su do sredine lipnja putem konvertibilnih obveznica prikupile gotovo sedam milijardi dolara, što je najveći iznos u više od dva desetljeća. Među najvećim ovogodišnjim izdanjima bili su Nippon Steel i JX Advanced Metals, dok bankari očekuju da će se trend nastaviti i tijekom druge polovice godine.

Suradnja s Nvidijom i Airbusom

Kawasaki Heavy posljednjih mjeseci ubrzano širi partnerstva u tehnološkom i obrambenom sektoru. Kompanija surađuje s Nvidijom na razvoju rješenja koja kombiniraju umjetnu inteligenciju i robotiku, a nedavno je otvorila razvojni centar u Silicijskoj dolini. Prošlog tjedna potpisala je i sporazum s Airbusom o mogućem razvoju japanske inačice bespilotne letjelice Eurodrone, dodatno učvršćujući svoju poziciju u obrambenoj industriji.

Kawasaki Heavy proizvodi širok spektar vojne opreme, uključujući zrakoplove, podmornice i projektile, zbog čega analitičari očekuju da će biti jedan od najvećih dobitnika japanskog povećanja obrambenih izdvajanja.

Tvrtka je u poslovnoj godini zaključenoj u ožujku ostvarila rekordne prihode i dobit, a za tekuću godinu prognozira operativnu dobit od 170 milijardi jena (1.05 milijardi dolara), što bi bio novi povijesni rekord. Povećanje kapitala stoga nije odgovor na financijske poteškoće, već pokušaj da kompanija iskoristi investicijski val koji pokreću rast obrambene potrošnje, razvoj umjetne inteligencije i ubrzana industrijska transformacija Japana.