Kina može, Europa ne: Zašto ECB odbija uvesti povlaštene kamate za zelena ulaganja

Rast kamatnih stopa poskupljuje zelena ulaganja, no Europska središnja banka zasad odbija primijeniti model koji Kina koristi već nekoliko godina.

Europa se ovog ljeta suočava s rekordnim toplinskim valovima, dok istodobno Europska središnja banka (ECB) vodi borbu protiv inflacije višim kamatnim stopama. Upravo se u tom spoju krije paradoks: zelena tranzicija zahtijeva golema ulaganja, a skuplje zaduživanje usporava njihovo financiranje.

ECB je u lipnju podigao ključnu kamatnu stopu s dva na 2,25 posto kako bi obuzdao inflaciju potaknutu, među ostalim, rastom cijena energije nakon američkih i izraelskih napada na Iran. Na sjednici u četvrtak očekuje se da će kamate ostati nepromijenjene, iako tržište ne isključuje novo povećanje u rujnu.

Istodobno, dekarbonizacija europskog gospodarstva zahtijeva velika ulaganja u obnovljive izvore energije, modernizaciju industrije i poljoprivrede. Više kamate povećavaju troškove financiranja upravo tih projekata.

Studija ekonomista sa sveučilišta u Maastrichtu i Utrechtu pokazala je da je između 2001. i 2024. povećanje kamatnih stopa za 0,25 postotnih bodova smanjilo prosječni instalirani kapacitet kopnenih vjetroelektrana za 3,2 posto, a solarnih elektrana za 5,3 posto. Ulaganja u fosilna goriva, hidroelektrane i nuklearnu energiju pritom nisu bila značajno pogođena, piše Le Monde.

Povlaštene kamatne stope

Zbog toga se posljednjih godina ponovno otvara pitanje treba li uvesti povlaštene kamatne stope za zelena ulaganja, odvojene od onih koje vrijede za ostatak gospodarstva.

Ekonomisti Clara Leonard, Benjamin Braun, Jens van’t Klooster i Eric Monnet u lipnju su u analizi za Europski parlament ustvrdili da takav instrument nije ni nov ni radikalan.

Kina ga primjenjuje od 2021. Banke koje financiraju zelenu tranziciju ondje se refinanciraju po stopi od 1,25 posto, dok je za ostale kredite kamatna stopa tri posto. Do kraja 2024. kroz program je odobreno gotovo 60 milijardi eura kredita. Sličan, ali znatno manji poticaj primjenjuje i japanska središnja banka.

Nije među prioritetima

Iako je predsjednica ECB-a Christine Lagarde klimatske promjene uvrstila među prioritete institucije, banka zasad odbacuje ideju posebnih kamatnih stopa za zelena ulaganja.

Neslužbeno, dio članova Upravnog vijeća smatra da nema smisla istodobno podizati opće kamatne stope i snižavati one za zelene projekte jer bi to bilo poput istodobnog pritiskanja kočnice i gasa.

Eric Monnet, profesor Pariške škole ekonomije, ne slaže se s takvim pristupom. Upravo kada više kamate otežavaju zelena ulaganja, tvrdi, postoji najveća potreba za povlaštenim financiranjem.

Instrument već postoji

Monnet podsjeća da je ECB između 2014. i 2021. već koristio sličan mehanizam kroz program TLTRO, kojim je bankama koje su povećavale kreditiranje omogućavao refinanciranje po nižim kamatnim stopama. Sličnu praksu prije uvođenja eura koristila je i Banque de France za poticanje izvoza.

Dio članova Upravnog vijeća neslužbeno zagovara mogućnost da ECB, kada ponovno počne popuštati monetarnu politiku, uvede i tzv. zelene TLTRO programe.

No takav bi potez bio moguć tek kada ECB ponovno pokrene programe potpore gospodarstvu. Za sada se monetarna politika kreće u suprotnom smjeru, dok klimatske promjene ne čekaju odluke središnjih bankara.