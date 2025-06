Kompanije počele masovno kupovati bitcoine, trend koji se neće tako brzo zaustaviti

Kako cijena bitcoina nadmašuje 100.000 dolara, niz kompanija koristi prednosti javnih tržišta kroz SPAC-ove i obrnuta preuzimanja kako bi u velikim količinama kupovali digitalnu imovinu.

Tvrtke poznate kao “crypto treasury companies” – javna izlistana poduzeća čiji je fokus kupovina digitalne imovine poput bitcoina – postale su jedna od najzapaženijih financijskih pojava 2025. godine, i to s dobrim razlogom. Ove kompanije prikupljaju kapital, spajaju se s fiktivnim tvrtkama (shell firms) i strelovito kupuju tokene, stvarajući tako prilike za institucionalne i male ulagače da dobiju izloženost prema kriptotržištima – bez da ulaze u nesigurne vode hakabilnih kriptomjenjačnica i digitalnih novčanika.

Strategiju “kripto blagajne” pokrenuo je milijarder Michael Saylor kroz svoju tvrtku MicroStrategy, danas preimenovanu u Strategy, koja i dalje prednjači na tom polju – više od 70 javno izlistanih tvrtki diljem svijeta trenutno drži preko 67 milijardi dolara u bitcoinu. No brzina kojom nove tvrtke ulažu kapital u kriptovalute naprosto je zapanjujuća. Od travnja je više od 30 javnih tvrtki najavilo slične planove, ciljajući na ukupno 19 milijardi dolara kapitala, navodi Elliot Chun iz financijskog savjetodavnog društva Architect Partners iz Palo Alta.

Trump, Tron i nove akvizicije

Prošli je tjedan Trump Media and Technology Group – vlasnik društvene mreže Truth Social – objavio da je osigurao 2,3 milijarde dolara kroz prodaju dionica i konvertibilnih vrijednosnih papira, što je jedno od najvećih ulaganja u bitcoin do sada. U ponedjeljak je milijarder Justin Sun, ključni financijski partner kripto pothvata obitelji Trump, otkrio da će njegova platforma Tron izaći na američku burzu putem spajanja sa SRM Entertainmentom – uz injekciju do 210 milijuna dolara u Tron tokenima.

Dionice mnogih od tih još uvijek neprovjerenih tvrtki bilježe goleme skokove. Janover, platforma za financiranje komercijalnih nekretnina, skočila je za više od 5300 posto otkako je u travnju prešla na strategiju vezanu uz Solanu i promijenila naziv u DeFi Development Corporation. Japanski hotelski lanac Metaplanet, koji je u međuvremenu postao bitcoin hodler, ove je godine porastao 472 posto. Strategy, Sailorova tvrtka, narasla je 30 posto ove godine, a ukupno 3000 posto u posljednjih pet godina.

Špekulacija, poluga i volatilnost

Velik broj ovih novih kripto-aktera koristi se polugom – kriptovalute se kupuju nakon izdavanja konvertibilnog duga ili vlasničkih vrijednosnih papira, baš kao što je radio i Strategy. Kad cijene bitcoina rastu, poluga multiplicira dobitke. Ujedno, visok stupanj volatilnosti čini ove dionice atraktivnima za hedge fondove i trgovce derivatima. Njihova visoka implicitna volatilnost čini ih savršenim instrumentima za špekulacije.

“Sada postoji niz ulagača koji žele pristupiti kripto riziku na reguliran način koji odgovara njihovom investicijskom okviru, a ove blagajničke tvrtke to omogućuju kroz različite instrumente”, kaže Jeff Park iz Bitwisea.

Javni status i institucionalni kapital kao prednost

Za razliku od klasičnih kriptotvrtki, javna prisutnost omogućuje ovim firmama brz pristup institucionalnom kapitalu. Listanjem na burzi mogu u kratkom vremenu prikupiti milijarde dolara i ulagati s razmjerima koji su privatnim firmama nedostižni.

Tradicionalne inicijalne javne ponude (IPO) su skupe i vremenski zahtjevne, pa većina ovih tvrtki koristi SPAC-ove (specijalne svrhe za akviziciju) ili spajanja s postojećim fiktivnim tvrtkama (shell firms). Primjerice, Twenty One Capital – koji podržavaju Tether i SoftBank – spaja se s SPAC-om Cantor Equity Partners, a vrijednost transakcije iznosi 3,6 milijardi dolara. Dionica SPAC-a skočila je s 10,80 dolara na 35 dolara prije zaključenja spajanja.

Slično tome, Strive Asset Management, čiji je suosnivač bivši američki predsjednički kandidat Vivek Ramaswamy, u svibnju je objavio spajanje s Asset Entities, čija je cijena dionice s 0,60 skočila na 13 dolara, a sada se stabilizirala na 5,42 dolara.

Izazovi i upozorenja

Park ističe da je trenutni rast cijena ovih dionica zabrinjavajuć jer se događa čak i prije formalnog zaključenja transakcija. “Ako vjerujete da svi čekaju s ulaganjem u bitcoin i da će novac preplaviti tržište, onda se morate nadati da ćete biti prvi koji će realizirati svoj posao”, dodaje.

Ističe da većina tvrtki još uvijek nije iskoristila puni potencijal bitcoina na aktivi bilance, koji bi mogao generirati dodatan povrat kroz staking ili druge financijske modele.

Chun iz Architect Partners upozorava da je ovo “financijski inženjering u najboljem (i najopasnijem) smislu”. Korištenje konvertibilnih zadužnica, privatnih plasmana, različitih struktura – sve to podsjeća na MBA udžbenik iz strukture javnog kapitala.

GameStop, maloprodajni lanac videoigara, koristi više od tri milijarde dolara konvertibilnog duga kako bi financirao vlastitu bitcoin strategiju, od čega je već uložio 500 milijuna dolara. Kako će na tome ostvariti povrat? Detalji još nisu poznati, ali sve dok dionica raste s kriptotržištem, upravi to možda neće ni biti važno.

“Tržište je zasićeno hypeom, a mnogi od sudionika nemaju puno znanja o kriptovalutama i ne razumiju sve zamke rada s ovim tipom imovine”, zaključuje Chun. “Kao netko tko je dugo u kriptu, uvijek tražim znakove iduće kripto zime. I sve više mi se čini da upravo ovo može biti njezin početak.“

Nina Bambysheva, novinarska Forbesa