Kraj jedne ere: Gaming div prodan za rekordnih 55 milijardi dolara i postaje privatna kompanija

Konzorcij koji čine saudijski PIF, Silver Lake i Affinity Partners preuzet će 100 posto vlasništva nad proizvođačem videoigara Electronic Artsom. Bit će to najveća kupnja putem duga u povijesti – nadmašit će onu TXU-a iz 2007. godine.

Electronic Arts (EA) postaje privatna tvrtka u otkupu vrijednom 55 milijardi dolara u gotovini, predvođenom saudijskim državnim investicijskim fondom (PIF), Silver Lakeom i Affinity Partnersom Jareda Kushnera. Kada se realizira, bit će to najveća kupnja putem duga u povijesti – nadmašit će onu TXU-a iz 2007.

EA je postigla konačan dogovor kojim se tvrtka vrednuje na oko 55 milijardi dolara, a dioničari će dobiti 210 dolara po dionici u gotovini.

Konzorcij koji čine saudijski PIF, Silver Lake i Affinity Partners preuzet će 100 posto vlasništva EA, pri čemu će PIF zadržati svojih gotovo 10 posto prebacivanjem tih dionica u novu privatnu kompaniju umjesto isplate u gotovini.

Financiranje uključuje otprilike 36 milijardi dolara kapitala i 20 milijardi dolara zajma od JP Morgana, od čega se 18 milijardi očekuje pri zaključenju transakcije.

Uprava je odobrila sporazum, a zatvaranje je predviđeno za prvo tromjesečje 2027., uz uvjet odobrenja dioničara i regulatora.

Odlazak s Wall Streeta

EA će nakon zaključenja biti povučena s burze, ali će ostati sa sjedištem u Redwood Cityju, dok će Andrew Wilson nastaviti obnašati funkciju glavnog izvršnog direktora.

“Čast nam je ulagati i surađivati s Andrewom – izvanrednim direktorom koji je udvostručio prihode, gotovo utrostručio EBITDA-u i ostvario pet puta veći tržišni kapital tijekom svog mandata”, rekao je Egon Durban, supredsjednik uprave Silver Lakea. Jared Kushner iz Affinity Partnersa dodao je da je sposobnost EA-e da “stvara legendarna, trajna iskustva” od njega napravila doživotnog obožavatelja koji “ih sada uživa zajedno sa svojom djecom.”

Osnovana još 1982.

Electronic Arts jedna je od najdugovječnijih gaming kompanija u Silicijskoj dolini, osnovana 1982. od strane bivšeg Appleovog marketinškog direktora Tripa Hawkinsa, a u ranim danima podržana od Kleiner Perkinsa i Sequoie. Njezin katalog uključuje sportske naslove poput Maddena i FIFA-e (sada FC), simulatore života poput The Sims te pucačine poput Battlefielda. Ranije ove godine, kompanija je doživjela najveći pad dionica u posljednjih 17 godina nakon što je upozorila na manjak godišnjih neto rezervacija, uglavnom zbog problema s globalnim nogometnim poslovanjem, prema Wall Street Journalu. Za kupce, EA predstavlja rijetku kombinaciju kulturne snage i stalnih prihoda, što je čini jednom od najpoželjnijih imovina u industriji igara.

Oslanjanje na zaduživanje

Posljednji val mega otkupa propao je nakon krize 2008., kada su se dugom opterećeni poslovi poput TXU-ove akvizicije od 45 milijardi dolara na kraju urušili u stečaj. Današnji blockbusteri manje se oslanjaju na dug, a više na državne fondove i kapitalom bogate ulagače – od PIF-ove kupnje Scopelyja za 4,9 milijardi dolara do Silver Lakeove akvizicije Endeavora vrijedne 25 milijardi dolara. Duboki džepovi, a ne samo posuđeni novac, danas pokreću najhrabrije poteze u industriji.

Martina Castellanos, Forbes