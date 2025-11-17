Morgan Stanley: U 2026. SAD će nadmašiti globalne rivale, zlato i bakar dosežu nove visine

Europske dionice očekivano će ući u pozitivnu putanju širenja američkog oporavka u 2026., unatoč i dalje prisutnim fiskalnim izazovima i strukturno jačoj konkurenciji iz Kine.

Morgan Stanley očekuje da će američke dionice sljedeće godine nadmašiti konkurente te daje prednost globalnim dionicama u odnosu na kreditna i državna obveznička tržišta, potaknuto rastućim kapitalnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju i povoljnim monetarnim okruženjem.

“Rizična imovina spremna je za snažnu 2026. godinu, potaknutu temeljnim mikroekonomskim pokazateljima, ubrzanim ulaganjima u AI i povoljnim političkim okvirom”, naveo je Morgan Stanley u nizu globalnih ekonomskih i strateških bilješki objavljenih u ponedjeljak, javlja Reuters. Globalni financijski tržišni tijekovi ove su godine bili volatilni zbog povremenih tarifnih politika američkog predsjednika Donalda Trumpa, no većina trgovinskih neizvjesnosti postupno je nestala ulaskom u 2026.

Brokerska kuća s Wall Streeta očekuje “umjeren” globalni gospodarski rast i dezinflaciju sljedeće godine, ali upozorava da je “razina neizvjesnosti velika, a raspon mogućih ishoda vrlo širok”.

Amerika je ključni faktor

Morgan Stanley prognozira da će indeks S&P 500 (.SPX) dosegnuti 7800 bodova do kraja 2026., što je oko 16 posto potencijalnog rasta u odnosu na sadašnje razine, uz snažan rast zarada kompanija i učinkovitost potaknutu umjetnom inteligencijom.

Očekuje se da će američke male kompanije nadmašiti velike, a ciklički sektori defanzivne, poduprti blažim stavom Federalnih rezervi. Također se predviđa pad dolarskog indeksa (.DXY) na 94 u prvoj polovici godine, uz oporavak na 99 do kraja 2026.

Europska gospodarska perspektiva

“Europske dionice očekivano će ući u pozitivnu putanju širenja američkog oporavka u 2026., unatoč i dalje prisutnim fiskalnim izazovima i strukturno jačoj konkurenciji iz Kine”, navodi Morgan Stanley te podiže ciljanu razinu za kraj 2026. za indeks MSCI Europe u lokalnoj valuti na 2430 bodova, s prethodnih 2250.

Indeks MSCI Europe ove je godine porastao oko 12,5 posto, potaknut optimizmom oko njemačkih fiskalnih planova, snažnim korporativnim rezultatima i popuštanjem inflacije.



Zlato i bakar rastu, nafta stagnira

Brokerska kuća predviđa cijenu zlata od 4500 dolara po unci, a bakra 10.600 dolara po toni u 2026. Također očekuje da će se Brent nafta zadržati oko 60 dolara po barelu zbog uravnoteženog, ali slabijeg odnosa ponude i potražnje.