Najveća europska banka gubi 1,1 milijardu dolara nakon presude luksemburškog suda u slučaju Madoff

HSBC je djelovao kao pružatelj usluga za nekoliko fondova koji su ulagali u tvrtku Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Fond Herald Fund SPC tužio je 2009. godine luksemburšku podružnicu HSBC-a tražeći povrat imovine za koju je naveo da je izgubljena u velikoj prijevari.

HSBC Holdings objavio je u ponedjeljak da će u svojim rezultatima za treće tromjesečje evidentirati rezervaciju u iznosu od 1,1 milijardu dolara, nakon što je djelomično izgubio žalbu u dugotrajnom sudskom postupku povezanom s Ponzi shemom Bernarda Madoffa – najvećom prijevarom te vrste u povijesti.

HSBC je djelovao kao pružatelj usluga za nekoliko fondova koji su ulagali u tvrtku Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Fond Herald Fund SPC tužio je 2009. godine luksemburšku podružnicu HSBC-a tražeći povrat imovine za koju je naveo da je izgubljena u toj prijevari. Prošlog petka, Vrhovni sud Luksemburga (Court of Cassation) odbio je žalbu HSBC-jeve podružnice vezanu uz povrat vrijednosnih papira koje je zahtijevao Herald, iako je prihvatio njezinu žalbu u odvojenom slučaju koji se odnosi na povrat gotovine, navodi banka.

Prethodni sudski dokumenti pokazuju da je Herald tvrdio kako je HSBC propustio izvršiti svoje dužnosti skrbnika i time zaštititi fond od prijevare, navodi Reuters.

Pad cijena dionica

Nepovoljna presuda za HSBC uzrokovala je pad cijene njegovih dionica za jedan posto, zaprijetila je narušavanjem kvartalnih rezultata koji će biti objavljeni u utorak te pokazala koliko su banke i dalje ranjive na dugotrajne sudske sporove koji često potječu iz posljedica financijske krize iz 2008. godine.

HSBC sada planira podnijeti drugu žalbu luksemburškom Apelacijskom sudu, a ako ona ne uspije, banka je najavila da će osporiti iznos koji treba platiti. Iz banke su dodali i kako se konačni financijski učinak može znatno razlikovati od trenutačne procjene.

Najveća europska banka po visini imovine navela je u srpnju da Herald, koji je u postupku likvidacije, traži povrat vrijednosnih papira i gotovine u vrijednosti 2,5 milijarde dolara plus kamate, odnosno odštetu od 5,6 milijardi dolara plus kamate.

Prema mišljenju Lorraine Tan, direktorice odjela za istraživanje dionica u Morningstaru, ova bi rezervacija mogla blago utjecati na tržišni sentiment, no ukupni bi učinak trebao biti ograničen jer je HSBC već suspendirao otkup vlastitih dionica za sljedeća tri tromjesečja zbog akvizicije Hang Seng Banke.

Godinama prolazila neotkrivena

Madoffova prijevara procjenjuje se na čak 64,8 milijardi dolara, što ju čini najvećom Ponzi shemom u povijesti — vrstom financijske prijevare u kojoj se starijim ulagačima isplate vrše iz uplata novih, dok organizator zadržava dio novca za sebe.

Prijevara je godinama prolazila neotkrivena, sve dok Madoff u prosincu 2008. nije priznao istinu sinovima, dan nakon božićne zabave u svojoj firmi. Kasnije je priznao krivnju po 11 točaka optužnice. Umro je 2021. godine u dobi od 82 godine, služeći kaznu od 150 godina zatvora.

HSBC se 2012. godine nagodio s fondom Kalix Fund za neotkriveni iznos u vezi s gubicima koje je fond pretrpio tijekom kolapsa Madoffovog financijskog carstva. Kalix je tužio banku za 35,6 milijuna dolara.