Najvećem svjetskom proizvođaču čipova prihodi skočili 68 posto. Pravi zamah tek slijedi

Kompanija koja proizvodi čipove za Nvidiju, Apple i AMD u prvih je šest mjeseci ostvarila ostvarila je oko 65 milijardi eura prihoda.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova, izvijestio je o 67,9-postotnom rastu prihoda u lipnju u odnosu na godinu ranije, potvrđujući da potražnja za čipovima za umjetnu inteligenciju i dalje snažno pogoni poslovanje kompanije.

U prvih šest mjeseci 2026. TSMC je ostvario 2,4 bilijuna tajvanskih dolara (oko 65 milijarde eura) prihoda, što je 35,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Samo u lipnju prihodi su dosegnuli 442,7 milijardi tajvanskih dolara (oko 12 milijardi eura), 6,2 posto više nego u svibnju. Dionica kompanije u ponedjeljak je porasla oko jedan posto.

Potražnja veća od ponude

Analitičar SemiAnalysisa Sravan Kundojjala ocijenio je rezultate “vrlo snažnima”, istaknuvši da je TSMC premašio vlastitu prognozu prihoda za drugo tromjesečje. Posebno je značajno što je kompanija ostvarila rast i u odnosu na svibanj, iako su prihodi u lipnju posljednjih godina u pravilu padali.

Prema njegovim riječima, potražnja za AI čipovima i dalje nadmašuje ponudu, dok su TSMC-jevi proizvodni kapaciteti za naprednu 3-nanometarsku tehnologiju (N3) potpuno popunjeni zahvaljujući narudžbama vodećih proizvođača AI procesora, piše SNBC.

Dva nova pogona

Među najvećim kupcima TSMC-a nalaze se Nvidia, Apple i AMD, a procjene SemiAnalysisa pokazuju da bi kompanija ove godine mogla ostvariti više od 40 milijardi dolara prihoda od AI čipova, odnosno gotovo četvrtinu ukupnih prihoda.

Istodobno TSMC nastavlja širiti proizvodne kapacitete. Tvrtka planira izgradnju još dva pogona za napredno pakiranje čipova u znanstvenom parku Chiayi na jugu Tajvana. Prvi pogon već je u masovnoj proizvodnji, dok bi drugi uskoro trebao započeti s radom.

TSMC, koji prema podacima Counterpoint Researcha drži 73 posto globalnog tržišta ugovorne proizvodnje čipova, poslovne rezultate za drugo tromjesečje objavit će u četvrtak, 16. srpnja.