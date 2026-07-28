Naplaćena premija društava za osiguranje u pola godine dosegnula 1,1 milijardu eura

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 1,1 milijardu eura, što je 6,7 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U lipnju 2025. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje, a od ukupne premije koje su naplatili 177 milijuna eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja, što je za 3,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, te 924,5 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini rast za 7,3 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (20,6 posto), zdravstveno osiguranje (9,4 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prvih šest mjeseci 2026. iznosio je 636,8 milijuna eura, što je 7,2 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 173,2 milijuna eura ili 3,6 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 463,6 milijuna eura, što je za 11,9 posto više u odnosu na prvih šest mjeseci 2025. godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 40,9 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,4 posto, zdravstveno osiguranje 11,8 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta osam posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, 26,5 posto, uz rast premije na godišnjoj razini za 9,4 posto, na 292,1 milijun eura.

Drugo je Euroherc osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,9 posto te rastom naplaćene premije za devet posto, na 141,8 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje, s tržišnim udjelom od 11,6 posto te naplaćenom premijom od 127,5 milijuna eura, uz rast za 1,8 posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska, kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini pala za 1,2 posto, na 115 milijuna eura, uz tržišni udio od 10,4 posto, dok je peto Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 10,5 posto, na 95,2 milijuna eura, uz tržišni udio od 8,6 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.