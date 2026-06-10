Narušeno primirje i pripreme za najveći IPO u povijesti utječu na Wall Street

Na Wall Streetu je u utorak, nakon nesigurnog trgovanja, Dow Jones indeks blago porastao, dok je S&P 500 indeks pao jer se tehnološki sektor ponovno našao pod pritiskom.

Dow Jones indeks ojačao je 0,17 posto, na 50.872 boda, no S&P 500 skliznuo je 0,26 posto, na 7.386 bodova, a Nasdaq 0,97 posto, na 25.678 bodova.

Na samom početku trgovanja činilo se da će se tehnološki sektor nastaviti oporavljati od oštrog pada u petak. Znatno su porasle cijene dionica proizvođača čipova, pa je PHLX indeks poluvodičkog sektora porastao 3 posto. Stoga su u plusu bili i S&P 500 te Nasdaq indeks.

Ratni sukob opet utjecao na rast dionica

Međutim, tada je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da je Iran srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem te poručio da SAD mora odgovoriti na taj napad.

Nedugo nakon te poruke američka je vojska pokrenula napade na Iran, što je ponovno dovelo u pitanje mirovne pregovore na Bliskom istoku.

Zbog toga je tržište izgubilo na zamahu, pa su cijene dionica pale. Tako je, nakon početnog rasta, S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao 1,8 posto, a PHLX indeks poluvodičkog sektora 1,9 posto.

Posljedično, u minusu su završili i S&P 500 i Nasdaq indeks.

Pripreme za Muskov IPO, najveći u povijesti

Ulagači su oprezni i zbog toga što će se u petak na tržištu početi trgovati dionicama SpaceX-a. Ta tvrtka multimilijardera Elona Muska za raketne tehnologije i satelitske komunikacije planira prikupiti najmanje 75 milijardi dolara, uz procjenu vrijednost kompanije od 1.750 milijardi dolara, što će biti dosad najveća inicijalna javna ponuda (IPO) u povijesti.

„Ova inicijalna javna ponuda dionica je ogromna. Svaka tvrtka za upravljanje investicijama u zemlji priča o SpaceX-u i razmatra mogućnosti. Čak i ako su odlučili da ne kupuju, čitaju vijesti, vide najave novih ugovora… Priče o Elon Musku su posvuda. Ne možete to izbjeći. Svi znamo da će trgovanje u petak biti ludo. Bit će vrlo nestabilno“, objašnjava Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital Management.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,41 posto, na 10.227 bodova, a frankfurtski DAX 0,74 posto, na 24.443 boda. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,05 posto, na 8.203 boda.