Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u svibnju porasla za 573,2 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju svibnja iznosila je 28,3 milijarde eura što je za 573,2 milijuna eura ili 2,1 posto više nego u prethodnom mjesecu, objavila je u utorak u mjesečnom izvješću Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

To je drugi uzastopni mjesec u kojemu ta imovina raste, nakon što je u ožujku pala za 604,4 milijuna eura uslijed negativnih tržišnih kretanja izazvanih ratom na Bliskom istoku, a u travnju porasla za 755,3 milijuna eura.

OMF-ovi su na kraju svibnja imali 2.409.973 člana, odnosno 1.041 više nego u travnju. Od 3.776 novih članova 93 posto automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.737 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 150,4 milijuna eura. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 63,4 milijuna eura, što je za 33,6 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

OMF-ovi i dalje najviše ulažu u obveznice

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 15,7 milijardi eura ili 55,5 posto imovine OMF-ova, a u dionice 7,2 milijarde eura. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14 posto, a ulaganja u strane dionice 11 posto imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 3,5 milijardi eura (12,4 posto imovine). Novac i depoziti činili su u svibnju 4,5 posto imovine, odnosno 1,3 milijarde eura.

Na kraju svibnja u Hrvatskoj je poslovalo osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) koji su imali 457.333 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s ukupno 51.847 članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u svibnju su iznosile 12 milijuna eura.

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 37,3 milijuna eura, na 1,76 milijardi eura.

U svibnju je u Hrvatskoj poslovalo 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih pet mjeseci 2026. iznosila je 900,8 milijuna eura 6,7 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Od toga se 135,9 milijuna eura (15,1 posto) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 764,9 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (20,4 posto), zdravstveno osiguranje (9,6 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 posto).

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2026. iznosio je 95,1 milijuna eura što predstavlja rast od 88,6 posto na mjesečnoj razini.

Na kraju svibnja 2026. poslovalo je i ukupno 100 UCITS investicijskih fondova. Njihova ukupna neto imovina iznosila je 4,3 milijarde eura

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 226,8 milijuna eura (mjesečni rast od 2,4 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,6 posto, pokazuje mjesečno izvješće Hanfe.