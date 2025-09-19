Nvidia će investirati pet milijardi dolara u konkurentskog proizvođača čipova. “To će biti čudesno”

U sklopu dogovora Nvidia će kupiti obične Intelove dionice za oko pet milijardi dolara, po cijeni dionice od 23,28 dolara, čime će steći oko četiri posto udjela u kompaniji.

Nvidia je u četvrtak objavila da će kupiti dionice konkurentskog proizvođača čipova Intela u vrijednosti pet milijardi dolara te da će dvije kompanije surađivati na razvoju prilagođenih proizvoda za podatkovne centre i osobna računala. Vijest je snažno podigla cijenu Intelovih dionica, dok su američki burzovni indeksi u četvrtak dosegnuli nove rekordne razine.

U priopćenju je Nvidia navela da će raditi s Intelom na kombiniranju svojih naprednih AI i računalnih čipova s Intelovom x86 CPU arhitekturom, koja pokreće većinu stolnih računala, servera i prijenosnika u svijetu.

U sklopu dogovora Intel će izraditi nove potrošačke čipove koji spajaju njegove x86 procesore s Nvidia RTX grafičkim procesorima, a oni će pokretati “širok raspon osobnih računala”. Intel će također razviti prilagođeni x86 procesor za podatkovne centre, koji će Nvidia integrirati u svoje AI strojeve i nuditi klijentima.

Reakcije tržišta

Cijena Nvidijinih dionica tijekom jučerašnjeg dana kontinuirano rasla i do četvrtka poslijepodne bila je u plusu od 3,7 posto. Intel je skočio čak 29 posto – ostvarivši najveći dnevni rast od listopada 1987. godine. S druge strane, konkurentni AMD pao je za oko 2,7 posto, jer ovaj dogovor slabi njegovu dosadašnju prednost nad Nvidijom. Dosad su samo AMD i Intel imali licencu za proizvodnju x86 čipova, no ovaj sporazum omogućava integraciju Nvidijinih moćnih GPU-ova, ključnih za AI aplikacije i zahtjevne grafičke zadatke, s Intelovim procesorima.

Širi kontekst

Nvidijina investicija uslijedila je nekoliko tjedana nakon što je Trumpova administracija objavila da će američka vlada preuzeti 10 posto udjela u Intelu kroz dogovor vrijedan 10 milijardi dolara, čime je država postala treći najveći dioničar posrnulog proizvođača čipova. Sporazum je uključivao pretvaranje oko 8,9 milijardi dolara bespovratnih sredstava iz zakona CHIPS, donesenog za vrijeme predsjednika Joea Bidena, u dionice bez prava glasa. Intel je u to vrijeme bio u ozbiljnim problemima, pa je državna intervencija bila neuobičajen potez, koji se nadovezao na još jednu veliku investiciju – dvije milijarde dolara japanske investicijske banke SoftBank.

Dogovor je također predstavljao svojevrsni preokret za Intelova izvršnog direktora Lip-Bu Tana, kojega je predsjednik Donald Trump ranije kritizirao kao “visoko sukobljenog” zbog navodnih veza s kompanijama povezanim s Komunističkom partijom Kine. Trump je u kolovozu čak pozivao na njegovu ostavku, da bi samo nekoliko tjedana kasnije objavio spomenuti državni udio u Intelu.Tvrtke će također raditi na integraciji Nvidijinog NVLinka – tehnologije koja omogućuje povezivanje više GPU-ova – s Intelovim čipovima.

Nasdaq na rekordnoj razini

Na online konferenciji za novinare u četvrtak poslijepodne, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je da ova investicija “odražava veliko uzbuđenje zbog partnerstva”. Dodao je da američka vlada “nije bila uključena u ovo partnerstvo”, iako je naglasio da bi ga “sigurno podržali”, te spomenuo da je ministar trgovine Howard Lutnick izrazio “veliko oduševljenje” nakon razgovora o suradnji.

“Mislilimo da će to biti čudesno ulaganje”, rekao je Huang.

Nakon objave dogovora, Nasdaq je porastao za 1,2 posto i dosegnuo novu rekordnu razinu, dok su S&P 500 i Dow Jones Industrial Average porasli za 0,7 i 0,5 posto.

Siladitya Ray, novinar Forbesa