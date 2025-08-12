Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea – povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati

Tvrtka, koja od 2023. bilježi rast od preko 30 posto gotovo svako tromjesečje, nadmašila je očekivanja Wall Streeta i za drugo tromjesečje 2025. – unatoč dizanju cijena zbog proizvodnje u Vijetnamu, švicarski On povećao je prodaju za 32 posto.

Prodaja švicarske sportske marke On porasla je za 32 posto u drugom tromjesečju, što je tvrtku navelo da povisi prognozu godišnjih prihoda, unatoč novim carinama na uvoz iz Vijetnama.

Ovaj popularni brend tenisica, kojem se pripisuje osvajanje dijela tržišta od Nikea, sada očekuje godišnju prodaju od 2,91 milijardu švicarskih franaka (3,09 milijardi eura), u odnosu na prethodnu prognozu od 2,86 milijardi franaka (3,04 milijarde eura). To je u skladu s procjenama Wall Streeta od 2,92 milijarde franaka (3,1 milijardi eura), prema podacima LSEG-a, piše CNBC.

Tvrtka je također povisila projekciju bruto marže na raspon od 60,5 do 61 posto, u odnosu na raniju procjenu od 60 do 60,5 posto.

Budući da oko 90 posto svojih proizvoda nabavlja iz Vijetnama, On je 1. srpnja povisio cijene kako bi nadoknadio veće troškove. Potražnja među veleprodajnim partnerima i potrošačima nije se smanjila, izjavio je izvršni direktor Martin Hoffmann u intervjuu za CNBC.

“Imamo veliko povjerenje u naš lifestyle segment, pa smo povećanja cijena više usmjerili tamo, dok smo kod trkačkih proizvoda pokušali ostati bliže starim cijenama”, rekao je Hoffmann. “Do sada ne vidimo negativne posljedice tih poskupljenja.”

Tvrtka, koja od 2023. bilježi rast od preko 30 posto gotovo svako tromjesečje, nadmašila je očekivanja Wall Streeta za drugo tromjesečje.

Neto gubitak u tromjesečju zaključenom 30. lipnja iznosio je 40,9 milijuna franaka (43,44 milijuna eura) ili 12 centi po dionici, u usporedbi s neto dobiti od 30,8 milijuna franaka (32,72 milijuna USD), odnosno 10 centi po dionici, godinu ranije. Gubitak se uglavnom pripisuje tečajnim razlikama između američkog dolara i švicarskog franka.

Švicarski On želi postati najprestižniji sportski brend na tržištu. Sljedeće veliko tržište koje ciljaju je Kina. foto: Guliver image

Inovativni za razliku od Nikea

Prodaja je porasla na 749 milijuna franaka (795,6 milijuna eura) sa 568 milijuna franaka (603,3 milijuna eura) godinu ranije.

On, osnovan u Švicarskoj 2010., želi postati najprestižniji sportski brend na tržištu. Iako ostvaruje znatno manji godišnji prihod od Nikea, stekao je reputaciju inovativnog proizvođača — nešto što se u posljednje vrijeme spočitava starijem gigantu.

Unatoč općenito slabijoj prodaji tenisica posljednjih godina, On bilježi konzistentan rast u dvostrukim znamenkama i ima prostora za daljnji napredak zbog niske prepoznatljivosti brenda u nekim dijelovima svijeta.

Važnost veleprodajnih kanala

Jedan od ključnih elemenata strategije je ravnoteža između izravne prodaje putem vlastitih web stranica i trgovina te prodaje putem veleprodaje. Dok se Nike povukao iz veleprodajnih kanala, On i drugi iskoristili su priliku, popunivši police trgovina i povećavajući vlastitu maloprodajnu mrežu i digitalnu prodaju.

Prodaja u Americi, Europi, Bliskom istoku i Africi te Azijsko-pacifičkoj regiji bila je iznad prognoza.

Iako On ne izdvaja rezultate za Kinu, Hoffmann je rekao da je to za tvrtku vrlo snažno tržište, s rastom prodaje od oko 50 posto u drugom tromjesečju u odnosu na prethodnu godinu.

“Američki i kineski potrošači izuzetno su snažni za On”, rekao je Hoffmann. “U maloprodaji imamo gotovo 50-postotni rast, još veći imamo u e-commerce kanalu, a novi dućani dodatno povećavaju brojke… Kina je za nas vrlo snažno tržište”, zaključio je Hoffmann.