Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje

Zagreb je grad koji dominira u Hrvatskoj po pitanju broja dobiti tvrtki. Analiza Fine otkriva koji su još gradovi u top deset po tom kriteriju te koje su najuspješnije tvrtke u njima.

Financijska agencija objavila je analizu koja otkriva koji su bili najuspješniji gradovi u Hrvatskoj po kriteriju neto dobiti njihovih poduzetnika u 2024. godini. Očekivano, prvi je Zagreb koji se ni ne može usporediti s drugima. Prihodi njegovih tvrtki iznose 83,92 milijardi eura, a neto dobit 5,57 milijardi.

Koliko je situacija neujednačena jasno je kad se usporedi sa Splitom koji je drugi na ljestvici. Taj drugi po veličini grad u državi 4,8 puta je manji po broju stanovnika, no prihod tvrtki (430 milijuna) manji je od zagrebačkog 15,2 puta. Isto vrijedi i za neto dobit (dobit umanjena za gubitke) tvrtki koja je 18,9 puta manja. U Splitu ona iznosi 295 milijuna.

Lokacije top 10 gradova prema dobiti tvrtki čija su sjedišta u tim gradovima;

Najveća dobit Fortenova grupe

Da se novac vrti oko Zagreba jasno je i iz trećeplasiranog grada na ljestvici – Velike Gorice. Iako su ukupni prihodi tamošnjih tvrtki (3,65 milijardi) manji od onih u Rijeci (4,47 milijardi), dobit je veća u Velikoj Gorici (205 milijuna vs 196 milijuna.

Slijede Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Rovinj (koji nema niti 13 tisuća stanovnika), Poreč i Zadar. Na redoslijed je utjecao broj tvrtki, ali i njihova veličina. U Zagrebu je dobiti najviše pridonijela Fortenova grupa, u Splitu Tommy, Velikoj Gorici Lidl Hrvatska, Rijeci Plodine, a Osijeku Žito. U Varaždinu je to Vindija, Dubrovniku Jadranski luksuzni hoteli, Rovinju Adris grupa, Poreču Plava laguna, a Zadru Tankerska plovidba.

Tvrtke s najvećom dobiti u 2024. godini prema gradovima s najvećom dobiti tvrtki; Screenshot: Analiza Fine

Ovih 10 gradova na razini Hrvatske imali su 52,3 posto broja tvrtki i 54,9 posto zaposlenih. U poslovnim rezultatima sudjeluju sa 63,8 posto prihoda, 67,5 posto dobiti, 50,8 posto gubitka i 72,0 posto neto dobiti.

S obzirom da na popisu nema primjerice Zagrebačke banke koja je u 2024. godini imala 450 milijuna eura dobiti, Forbes Hrvatska Finu je upitao koji je kriterij za pojavljivanje u analizi, s naglaskom na pitanje nalaze li se na popisu banke i državne tvrtke. U nastavku objavljujemo njihovo pojašnjenje.

Objavljeni članak s analizom 10 gradova s najvećom dobiti kreiran je prema podatcima iz godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike i odnosi se samo na poduzetnike obveznike poreza na dobit koji su predali godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu.



Sumirani podatci predstavljaju kumulativni zbroj svih predanih izvještaja, koji su zatim kumulirani prema gradovima (odnosno prema šifri grada koju poduzetnici navode prilikom predaje godišnjeg financijskog izvještaja). Dobiveni podatci gradova su rangirani prema neto dobiti, a u dobivene podatke su ušli podatci po svim vrstama vlasništva i po svim djelatnostima.



Zaključno, u kumulaciju podataka su ušli samo podatci iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika, a ne i podatci iz godišnjih financijskih izvještaja banaka koje predaju godišnji financijski izvještaj za banke, koji je drugačije strukture od godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike.