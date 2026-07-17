Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo, osvojila je dva prestižna priznanja na dodjeli nagrada Euromoney Awards for Excellence 2026. – Najbolja banka u Hrvatskoj u poslovanju sa stanovništvom i Najbolja ESG banka u Hrvatskoj (Croatia’s Best Retail Bank i Croatia’s Best Bank for ESG).

Već više od 30 godina nagrade Euromoney Awards for Excellence odaju priznanje financijskim institucijama koje postavljaju globalne standarde izvrsnosti u poslovnim rezultatima, inovacijama i stvaranju vrijednosti za klijente. Smatraju se među najuglednijim međunarodnim priznanjima u bankarskoj industriji. Ova priznanja dodatno potvrđuju poziciju PBZ-a kao jedne od vodećih banaka u Hrvatskoj te odražavaju njegovu usmjerenost na inovacije, vrhunsko korisničko iskustvo i održivi rast.

Nagrade su u ime PBZ-a na svečanosti Euromoney Awards for Excellence u Londonu preuzele Andrea Pavlović, članica Uprave i Jadranka Primorac, savjetnica Uprave, uz prisustvo Natascie Noveri, izvršne direktorice za retail i upravljanje imovinom Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo.

“Nagrade Euromoneya, kojima je PBZ proglašen najboljom retail bankom i najboljom ESG bankom u Hrvatskoj, velika su čast i važno priznanje našoj dugoročnoj strategiji te povjerenju koje nam naši klijenti svakodnevno ukazuju. Ove nagrade, također su potvrda naše predanosti kontinuiranom unaprjeđenju korisničkog iskustva kroz inovacije, proizvode prilagođene potrebama klijenata i odgovorno poslovanje. Kao dio jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi – Intesa Sanpaolo nastavljamo ulagati u tehnologiju, savjetovanje, naše zaposlenike i održiva financijska rješenja. Kombinirajući napredne digitalne usluge sa snagom naše razgranate mreže poslovnica i međunarodnim iskustvom Grupe, pružamo podršku klijentima u svim životnim fazama te im pomažemo u donošenju informiranih financijskih odluka.

Ova priznanja također potvrđuju našu predanost održivosti kao jednom od temeljnih načela poslovanja. Integriranjem ESG aspekata u našu strategiju, proizvode i poslovne procese doprinosimo prijelazu prema održivijem gospodarstvu, istodobno stvarajući dugoročnu vrijednost za naše klijente, zaposlenike, dioničare i širu zajednicu. Zahvaljujem svim našim klijentima na kontinuiranom povjerenju te našim zaposlenicima na njihovoj predanosti, zahvaljujući kojima ostvarujemo ovakva priznanja”, izjavio je povodom osvojenih priznanja, Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a.

Ove nagrade dodatno učvršćuju poziciju PBZ-a kao jedne od vodećih banaka u Hrvatskoj te potvrđuju njenu ulogu unutar Grupe Intesa Sanpaolo kao banke posvećene izvrsnosti, inovacijama, održivom rastu i stvaranju dugoročne vrijednosti za sve svoje dionike.

Uz PBZ u Hrvatskoj, prestižne nagrade Euromoney Awards for Excellence osvojile su i druge banke dio Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo. Tako je Banca Intesa Beograd proglašena najboljom bankom u Srbiji, AlexBank, je osvojila priznanje za najbolju retail banku u Egiptu, te CIB Bank, je proglašena najboljom bankom u Mađarskoj za stambene i hipotekarne kredite, a među ovogodišnjim dobitnicima je i IMI Corporate & Investment Banking Division Intesa Sanpaolo, koji je proglašen najboljom investicijskom bankom u Italiji, što dodatno potvrđuje snagu međunarodne prisutnosti Grupe i njenu predanost izvrsnosti na različitim tržištima.