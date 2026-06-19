Planirate godišnji odmor? Ovi savjeti stručnjaka mogli bi vam uštedjeti stotine eura

Stručnjaci za putovanja otkrivaju kada rezervirati odmor, kojim je danom najjeftinije letjeti i zašto biste prije kupnje trebali provjeriti cijene na mobitelu.

Uz sve veći izbor destinacija, letova i smještaja, planiranje godišnjeg odmora nikada nije bilo jednostavnije – ali ni skuplje. Mnogi putnici pritom nepotrebno troše stotine eura na loše odabrane termine, preskupe letove ili hotelske pakete koji im zapravo ne odgovaraju.

Stručnjaci iz turističke industrije otkrivaju gdje se kriju najveće uštede i kako iz svog budžeta izvući maksimum bez odricanja od kvalitetnog odmora.

All-inclusive nije uvijek najbolja ponuda

Plaćanje kompletnog odmora unaprijed često može biti isplativo, no stručnjaci upozoravaju da odgovor ovisi prije svega o načinu na koji putujete.

“Realno procijenite koliko biste bez all-inclusive paketa potrošili na hranu i piće te usporedite ukupne troškove”, savjetuju turistički stručnjaci.

Za obitelji s djecom takvi aranžmani često imaju smisla jer uključuju dječje klubove, zabavne sadržaje i aktivnosti koje bi se inače dodatno plaćale. S druge strane, putnici koji veći dio dana provode istražujući destinaciju često ne uspiju iskoristiti sve pogodnosti koje su unaprijed platili.

“Ako volite otkrivati lokalne restorane i male kafiće ili planirate većinu vremena provoditi izvan hotela, noćenje s doručkom ili polupansion često su isplativija opcija”, ističu stručnjaci.

Takav pristup ne donosi samo financijsku korist, već i autentičnije iskustvo destinacije, dok veći dio turističke potrošnje ostaje u lokalnom gospodarstvu.

Provjerite što je uključeno u cijenu

Kod all-inclusive aranžmana nije dovoljno gledati samo konačnu cijenu. Važno je provjeriti uključuje li paket transfere, premium pića, međuobroke ili druge usluge koje se često dodatno naplaćuju.

Istraživanja pokazuju da je značajan broj gostiju tijekom odmora morao dodatno plaćati koktele, poznate marke alkoholnih pića, međuobroke pa čak i flaširanu vodu.

Kada rezervirati?

Kada je riječ o putovanjima, pravi trenutak za rezervaciju može značiti razliku od nekoliko stotina eura. Podaci Expedije, jedne od najvećih svjetskih platformi za rezervaciju putovanja, pokazuju da se odmori rezervirani nedjeljom u prosjeku mogu pronaći oko dva posto jeftinije nego utorkom, koji se smatra najskupljim danom za rezervacije.

Odmori rezervirani nedjeljom se u prosjeku mogu pronaći oko dva posto jeftinije nego utorkom, koji se smatra najskupljim danom za rezervacije foto: Getty Images

Slično vrijedi i za odabir termina putovanja. Lipanj se pokazao kao najpovoljniji mjesec za letove, pri čemu su prosječne cijene avionskih karata čak 68 posto niže nego u prosincu. Za putnike to može značiti uštedu od približno 250 eura po karti. Expedia također ističe da je petak najjeftiniji dan za let, s prosječnim cijenama oko 18 posto nižima nego subotom.

Koliko unaprijed treba rezervirati?

Ne postoji univerzalno pravilo, no turistički stručnjaci ističu da se najtraženije opcije rasprodaju znatno ranije nego što većina putnika očekuje.

Za obiteljska putovanja tijekom školskih praznika i luksuzne resorte preporučuje se rezervacija devet do 12 mjeseci unaprijed. Za ljetovanja u Europi optimalan rok je između šest i devet mjeseci prije putovanja, dok kod kraćih gradskih odmora postoji više fleksibilnosti. Ipak, najpoželjniji hoteli, sobe i termini gotovo uvijek nestaju prvi.

Kako pronaći jeftinije avionske karte?

Prvi korak je postavljanje upozorenja za cijene putem servisa poput Skyscannera ili Google Flightsa. Zabluda je da su karte najjeftinije odmah nakon što se pojave u prodaji. U praksi cijene često osciliraju, a upozorenja mogu pomoći da ulovite trenutak kada padnu na najnižu razinu.

Skyscanner pritom koristi podatke iz posljednjih 18 mjeseci kako bi procijenio kada su letovi za pojedine destinacije najpovoljniji.

Za praćenje akcijskih ponuda i iznimno povoljnih tarifa stručnjaci posebno izdvajaju servis Jack’s Flight Club, koji je organizacija Which? proglasila najboljom internetskom platformom za pronalazak putnih ponuda.

Treba li platiti odabir sjedala?

Ako vam nije presudno gdje ćete sjediti, najjednostavniji način za uštedu jest da sjedalo uopće ne birate unaprijed.

Zrakoplovne kompanije danas koriste sofisticirane modele određivanja cijena pa se mjesta uz prolaz, prozor ili s dodatnim prostorom za noge često naplaćuju znatno više. U većini slučajeva sustav će vam besplatno dodijeliti sjedalo tijekom prijave na let, što je ujedno i najpovoljnija opcija.

Kako ipak do više prostora za noge bez dodatnih troškova

Ako na sljedećem letu želite malo više prostora za noge, ali ne želite platiti skuplje sjedalo, rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite – odaberite sjedalo na desnoj strani zrakoplova.

Naime, pojedini zrakoplovi koje koriste Ryanair, easyJet i neke druge velike aviokompanije imaju sjedala na jednoj strani kabine s oko 2,5 centimetra više prostora za noge u odnosu na suprotnu stranu.

Ponekad se ušteda krije u drugoj zračnoj luci

Prilikom pretrage letova vrijedi razmotriti i alternativne zračne luke. Regionalni aerodromi često nude vrlo konkurentne cijene na pojedinim rutama, dok veća međunarodna čvorišta mogu imati niže cijene zahvaljujući snažnijoj konkurenciji među prijevoznicima.

No stručnjaci upozoravaju da treba gledati ukupni trošak putovanja. Jeftinija karta gubi smisao ako razliku potrošite na gorivo, parkiranje ili noćenje prije leta.

Gdje mijenjati valute?

Mjenjačnice u zračnim lukama gotovo redovito nude među najnepovoljnijim tečajevima. Znatno isplativija opcija često je korištenje kartice s niskim naknadama za inozemne transakcije ili podizanje gotovine na bankomatu nakon dolaska na odredište.

Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom često je isplativije od zamjene novca u lokalnu valutu prije putovanja, ističu stručnjaci foto: Getty Images

Jednako je važno obratiti pozornost na valutu plaćanja. Kada kartični terminal ponudi izbor između lokalne valute i eura, stručnjaci gotovo jednoglasno preporučuju odabir lokalne valute. U protivnom tečaj određuje trgovac ili njegova banka, što putnike često košta više nego što očekuju.

Nekoliko tjedana može napraviti veliku razliku u cijeni

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jest putovanje izvan glavne turističke sezone. Razdoblja između travnja i svibnja te rujna i listopada često nude znatno niže cijene, a vremenski uvjeti u mnogim mediteranskim destinacijama i dalje su vrlo ugodni.

Ako ste ograničeni školskim praznicima i morate putovati tijekom vrhunca sezone, stručnjaci preporučuju što raniju rezervaciju jer cijene popularnih resorta rijetko padaju neposredno prije polaska.

Rezervirate preko laptopa? Možda plaćate više

Iako većina ljudi veće kupnje i dalje obavlja putem računala, kod rezervacije odmora vrijedi provjeriti cijene i na mobilnom telefonu.

Brojne platforme, uključujući Booking.com, Expediju i Hotels.com, nude ekskluzivne popuste dostupne isključivo korisnicima mobilnih aplikacija ili pametnih telefona.

Trik s besplatnim otkazivanjem rezervacije

Mogućnost besplatnog otkazivanja često se doživljava kao nepotreban dodatni trošak, no može se pretvoriti u vrlo korisnu strategiju štednje.

Nakon rezervacije nastavite pratiti cijene. Ako se pojavi povoljnija ponuda, jednostavno otkažite postojeću rezervaciju i ponovno rezervirajte po nižoj cijeni.

Najveća pogreška koju putnici rade

Jedna od najčešćih zabluda među putnicima jest uvjerenje da viša kategorizacija automatski znači i kvalitetnije iskustvo.

“Zvjezdice prvenstveno označavaju broj sadržaja koje hotel nudi, a ne kvalitetu usluge. Neki hoteli s tri zvjezdice nude bolju gastronomiju i osobniji pristup od mnogo skupljih objekata s pet zvjezdica”, upozoravaju stručnjaci.

Fleksibilnost je i dalje najbolji alat za uštedu

Bez obzira na destinaciju, stručnjaci se slažu oko jedne stvari: fleksibilnost donosi najveće uštede. Nekoliko dana razlike u terminu putovanja, odabir manje razvikanog odredišta ili kvalitetnog hotela s dobrim sadržajima često mogu donijeti znatno bolji omjer cijene i kvalitete.

“Većina obitelji ne traži najjeftiniji odmor, već najbolji omjer uloženog i dobivenog”, ističu turistički stručnjaci. “Upravo je fleksibilnost najvažniji alat za postizanje tog cilja.”, piše Sky News.