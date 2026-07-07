Potražnja iz sektora AI-ja katapultirala Samsungovu dobit u drugom kvartalu

Samsung Electronics procijenio je u utorak da mu je operativna dobit u drugom tromjesečju bila dvostruko veća nego u cijeloj 2025. godini zahvaljujući kontinuirano snažnoj potražnji za memorijskim čipovima iz sektora umjetne inteligencije.

U razdoblju od travnja do lipnja operativna dobit iznosila je 89,4 bilijuna wona (58,4 milijarde dolara), pokazali su preliminarni izračuni uprave južnokorejskog tehnološkog diva.

To bi značilo da je 19 puta veća nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Iznos je ujedno dvostruko veći od rezultata za cijelu 2025. koju je Samsung zaključio s operativnom dobiti od ukupno 43,6 bilijuna wona.

Prihod je pak u drugom kvartalu više nego udvostručen u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i iznosio je 171 bilijun wona, pokazuju preliminarne procjene najvećeg svjetskog proizvođača čipova.

Rekordnu dobit južnokorejskoj kompaniji donijela je grozničava svjetska potražnja za naprednim memorijskim čipovima koji se upotrebljavaju u podatkovnim centrima za umjetnu inteligenciju.

Snažan skok dobiti u tri uzastopna tromjesečja pokrenuo je i val zahtjeva radnika za većim plaćama i uprava je u svibnju izbjegla štrajk dogovorom o bonusima.

Proizvođači čipova prioritet daju unosnom sektoru umjetne inteligencije i smanjuju proizvodnju jednostavnijih čipova koji se upotrebljavaju u svakodnevnoj potrošačkoj elektronici poput mobitela i prijenosnih računala.

I Samsungovo poslovanje s mobilnim uređajima našlo se u škripcu budući da su veći troškovi memorijskih čipova i dijelova već ‘pojeli’ podignute cijene uređaja, napominje Reuters.

Samsung je već podigao cijene mobitela, ali analitičari napominju da će možda biti prisiljeni podići ih još više u drugoj polovini godine. Apple je već u lipnju podigao cijene iPadova i MacBooksa, podsjećaju.

Južnokorejski div objavit će cjelovito poslovno izvješće za drugo tromjesečje krajem mjeseca.