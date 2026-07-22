Rat između RBI-ja i NLB-a se zahuktava. Može li se NLB ipak preuzeti Addiko banku?

Ponudu RBI-ja za preuzimanje Addiko banke prihvatilo je 55,50 posto dioničara, no NLB je još jednom povećao svoju ponudu. Ona je sad gotovo 40 posto veća od RBI-jeve, a dioničari se mogu predomisliti do četvrtka.

Austrijska bankovna grupacija RBI i slovenska banka NLB (u većinskom vlasništvu stranih ulagača) već neko vrijeme bore se za preuzimanje Addiko banke koja je prisutna u Hrvatskoj i regiji. Za slovensku banku preuzimanje Addika značio bi povratak na hrvatsko, a za austrijsku povratak na slovensko tržište.

RBI je u utorak objavio kako je do ponedjeljka 20. srpnja u 9:30 zaprimio izjave o prihvaćanju njihove ponude za ukupno 10.703.509 dionica Addiko banke. To predstavlja 55,50 posto dionica, odnosno predstavlja više od minimalnog praga od 55 posto koji su definirali za uspješnost ponude.

U taj broj uključeno je i 1.878.167 dionica koje drži Alta Group d.o.o., što predstavlja 9,63 posto svih izdanih dionica Addiko Banke.

Povlačenje ponuda do četvrtka

Ponuda RBI-ja od početka iznosi 26,50 eura po dionici, dok je NLB svoju ponudu povećavao u dva navrata. Već prva je bila veća od RBI-jeve i iznosila je 29 eura, dok je druga iznosila 33,50 eura po dionici- Najnovija je objavljena 17. srpnja, a iznosi 37 eura po dionici, što je 39,62 posto više od RBI-jeve.

Prema zakonu, ponuđači do 23. srpnja u 17 sati mogu povući svoje ponude, ako su izjave o prihvaćanju dane prije objave poboljšane ponude NLB banke koja je objavljena 17. srpnja 2026. godine.

Forbes Slovenija u ponedjeljak je izvijestio kako su potporu ponudi NLB-a dali američka investicijska tvrtka Brandes Investment Partners, koja drži nešto više od pet posto dionica Addiko Banke, kao i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) koja posjeduje 8,4 posto dionica Addiko Banke.

Hoće li javne izjave podrške pomoći NLB-u?

“Dobrovoljna javna ponuda NLB-a za preuzimanje Addiko Banke dobiva dodatni zamah. Vodeći međunarodni ulagači i ključni dionici sve više prepoznaju njezinu privlačnost i uvjerljivost”, poručili su iz NLB-a).

Dodatnu potporu NLB-u u borbi za preuzimanje Addika, prema navodima najveće slovenske banke, izrazio je i Johannes Proksch, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Addiko Banke, koji je također odlučio svoje dionice ponuditi u sklopu NLB-ove ponude.

U NLB-u smatraju da odluke Brandes Investment Partnersa i EBRD-a, dvaju najvažnijih institucionalnih dioničara Addiko Banke, predstavljaju važnu potvrdu prednosti njihove ponude i koristi koje ona donosi dioničarima. Iz NLB-a očekuju i daljnje izjave potpore vodećih institucionalnih ulagača.

NLB je u međuvremenu snizio prag uspješnosti svoje ponude sa 75 posto na 50 posto plus jednu dionicu, dok je prag uspješnosti ponude RBI-ja postavljen na 55 posto.