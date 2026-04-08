Šest švicarskih banaka pokreće testiranje primjene stablecoina vezanog uz franak

Banke kroz kontrolirano okruženje ispituju kako bi stablecoin mogao funkcionirati u praksi i integrirati se u financijski sustav.

Šest švicarskih banaka udružilo je snage kako bi testirale moguće primjene stablecoina vezanog uz franak u Švicarskoj, priopćila je u srijedu bankarska grupacija UBS.

Zajedno s tvrtkom Swiss Stablecoin AG banke pokreću sigurno digitalno okruženje uživo, takozvani “sandbox” (pješčanik), kako bi istražile načine povezivanja blockchain aplikacija sa švicarskim frankom, dodaje se u priopćenju.

UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB i BCV dio su inicijative, koja je otvorena i za druge banke. Trenutačno ne postoji regulirani stablecoin vezan uz švicarski franak s širokom primjenom u Švicarskoj, navodi UBS. Sandbox će se provoditi tijekom 2026. godine, s ciljem jačanja švicarskog ekosustava digitalnog novca, dodaje banka.