Slovenski CEF u Makedoniji obilježio 25 godina djelovanja, okupio visoke dužnosnike iz regije

Centar izvrsnosti u financijama održao je u ponedjeljak u Skoplju godišnju sjednicu na kojoj je okupio visoke dužnosnike iz regije.

Ministri financija, guverneri središnjih banaka i visoki državni dužnosnici iz jugoistočne i istočne Europe okupili su se u ponedjeljak u Skoplju na godišnjoj sjednici Upravnog odbora Centra izvrsnosti u financijama (CEF), potvrdivši da su snažne institucije ključne za provedbu reformi, ubrzavanje europskih integracija i ostvarivanje konkretnih rezultata za građane.

Sastanak je okupio visoke predstavnike Albanije, Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Slovačke i Slovenije. Upravni odbor usvojio je godišnje izvješće CEF-a i financijska izvješća za 2025. godinu te razmotrio buduće strateške i programske smjerove djelovanja organizacije u jačanju upravljanja javnim financijama, središnjeg bankarstva, provedbe reformi i institucionalne otpornosti diljem regije.

Inicijative za napredak u pristupanju EU

Obraćajući se članovima Upravnog odbora, premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski naglasio je važnost suradnje i razmjene znanja u jačanju javnih institucija i provedbi reformi.

“Jedna od najvećih snaga CEF-a leži u njegovoj sposobnosti povezivanja institucija i ljudi oko zajedničkog cilja – stvaranja učinkovitijih, transparentnijih i odgovornijih sustava upravljanja. U svijetu u kojem izazovi ne poznaju granice nijedna institucija sama nema sve odgovore. Zato su partnerstva, suradnja i razmjena iskustava toliko važni. Upravo kroz ovakve platforme nastaju nove ideje, dijele se dobre prakse i grade institucije spremne za budućnost.”

Dok CEF obilježava 25. obljetnicu djelovanja, na sastanku je istaknuta sve veća uloga organizacije u pomaganju državama da reformske obveze pretvore u mjerljiv napredak. Od osnutka CEF je uključio više od 30.000 javnih službenika, pružio podršku za više od 120 institucija te organizirao više od 2.000 edukativnih događanja. Inicijative koje je podržao CEF pridonijele su snažnijem upravljanju reformama i napretku u procesu pristupanja Europskoj uniji diljem regije. Među njima su potpora reformama u Sjevernoj Makedoniji povezana s procijenjenih 1,2 milijarde eura zelenih ulaganja i do 6.000 novih radnih mjesta, podrška provedbi reformi u Albaniji povezana s 914 milijuna eura ulaganja u obnovljive izvore energije te pomoć Crnoj Gori u provedbi reformi koje su pridonijele privremenom zatvaranju pregovaračkog Poglavlja 32 o financijskoj kontroli u procesu pristupanja EU-u.

Presjedanje Upravnim odborom preuzela Rumunjska

Gordana Dimitrieska-Kochoska, ministrica financija Sjeverne Makedonije i dosadašnja predsjednica Upravnog odbora CEF-a, istaknula je važnost regionalne suradnje u jačanju institucija i provedbi reformi.

“Snažne, vjerodostojne i otporne institucije temelj su održivog gospodarskog rasta, fiskalne stabilnosti i uspješne europske integracije. U vremenu sve veće globalne neizvjesnosti i brzo promjenjivih izazova nijedna zemlja ne može sama provoditi reforme. Regionalna suradnja, razmjena znanja i iskustava te kontinuirano ulaganje u ljude i institucije ključni su za izgradnju javnog sektora koji može ostvarivati rezultate za građane. Tijekom proteklih 25 godina CEF je pokazao da zajedničkim učenjem i radom naše zemlje mogu reformske obveze pretvoriti u konkretan napredak, ojačati upravljanje i približiti se našoj zajedničkoj europskoj budućnosti”, rekla je Dimitrieska-Kochoska.

Predsjedanje Upravnim odborom CEF-a službeno je preuzela Rumunjska.

“U ovako složenim okolnostima partnerstvo između CEF-a i njegovih članica predstavlja važnu platformu za suradnju i zajedničko djelovanje. Ono okuplja institucionalnu stručnost, potrebne resurse i kapacitete za specijalizirano stručno usavršavanje” – rekao je Leonardo Badea, prvi zamjenik guvernera Narodne banke Rumunjske.

Predstavljajući postignuća organizacije, direktorica CEF-a Jana Repanšek naglasila je da napredak regije ne ovisi samo o političkim odlukama, nego i o institucionalnim kapacitetima.

“Europske integracije u konačnici provode institucije. Već 25 godina CEF pomaže vladama u izgradnji kapaciteta, partnerstava i vodstva potrebnih za pretvaranje reformskih obveza u opipljive rezultate. Snažne institucije jedno su od najvrjednijih bogatstava regije u suočavanju s neizvjesnostima i održavanju napretka.”

Govoreći o važnosti regionalne suradnje, ministar financija Crne Gore Novica Vuković istaknuo je ulogu CEF-a u podršci reformama i jačanju institucionalne otpornosti u regiji.

“Za nas CEF nije samo partner u jačanju znanja i kapaciteta, nego i važan saveznik u izgradnji reformskog vodstva i provedbi zahtjevnih institucionalnih reformi na putu prema Europskoj uniji”, rekao je Vuković.

Nakon sastanka Upravnog odbora, organiziran Forum

Nakon sastanka Upravnog odbora, CEF je organizirao Forum CEF 2026. pod nazivom “Upravljanje u uvjetima neizvjesnosti i izgradnja otpornih javnih institucija”, koji je okupio visoke donositelje politika, guvernere središnjih banaka, čelnike javne uprave i stručnjake za provedbu reformi kako bi raspravili na koji način vlade mogu nastaviti ostvarivati rezultate u sve složenijem okruženju.

U raspravama su sudjelovali Leonardo Badea, prvi zamjenik guvernera Narodne banke Rumunjske, Tina Žumer, viceguvernerka Banke Slovenije, Ahmet Ismaili, guverner Središnje banke Republike Kosovo, Goran Minchev, ministar javne uprave Sjeverne Makedonije, kao i visoki predstavnici javnih institucija iz Slovačke, Moldavije, Ukrajine i Grčke.

Forum je bio usmjeren na dvije ključne teme: vodstvo i donošenje odluka pod pritiskom te institucionalne kapacitete potrebne za pretvaranje strategije u konkretne rezultate. Sudionici su se složili da su otporne institucije, snažno vodstvo i kontinuirano učenje ključni za održavanje reformi, jačanje povjerenja javnosti i napredovanje u procesu europskih integracija.

Ulazeći u novo poglavlje svojega djelovanja, sudionici su ponovno potvrdili važnost regionalne suradnje u pomaganju vladama da odgovore na sve složenije izazove i građanima osiguraju konkretne koristi.