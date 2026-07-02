Što je proprietary trading i može li se u njemu graditi uspješna karijera iz Hrvatske?

Profesionalni proprietary trading nedovoljno je poznato zanimanje koje omogućuje međunarodnu karijeru uz rad na daljinu. Suvlasnik hrvatske tvrtke Positive Equity Irac Jason Berry pojasnio je kako se radi o jednoj od karijera koje se mogu izgraditi i iz Hrvatske.

Hrvatska se desetljećima pitala kako zaustaviti odlazak mladih, ambicioznih i obrazovanih ljudi. Možda se radije trebalo postaviti pitanje – kako stvoriti karijere zbog kojih vrijedi ostati.

Takvo razmišljanje dugo vremena je bilo opravdano, no danas je sve više zanimanja koja nude rad na daljinu. Industrija koja je nekad bila rezervirana za najveće svjetske financijske centre sve snažnije raste u Zagrebu i Splitu. Jedna od tvrtki u toj branši je Positive Equity. Već više od petnaest godina iz Hrvatske razvijaju profesionalne tradere koji svakodnevno konkuriraju na jednim od najzahtjevnijih svjetskih tržišta.

Kako im uspijeva stvarati vrhunske zaposlenike, odnosno A-playere koji konkuriraju najboljima na svijetu, pojasnio je Irac Jason Berry, suosnivač Positive Equityja koji je prije više od desetljeća svjetske trading floorove zamijenio hrvatskom adresom.

Što je proprietary trading?

Kad se razgovara o zanimanjima koji omogućuju međunarodnu karijeru uz život u Hrvatskoj, prva asocijacija su softverski developeri, a potom i druga zanimanja digitalnog tipa. Rijetko tko će u takvoj situaciji spomenuti proprietary trading, jer je relativno nepoznat. Riječ je o trgovanju pri kojem tvrtka traderima daje vlastiti kapital kojim potom trguju na financijskim tržištima.

Time se bave i hrvatski profesionalci koji iz Zagreba i Splita sudjeluju na svjetskim financijskim tržištima, donose milijunske odluke i natječu se protiv najvećih institucija globalne financijske industrije.

“Najveća zabluda nije to što ljudi misle da je trading težak. Najveća zabluda je što mnogi uopće ne znaju da ovakve karijere postoje u Hrvatskoj. Studenti često ostanu zatečeni kada otkriju da mogu graditi međunarodnu karijeru bez odlaska iz zemlje.” – kaže Berry.

Takva mogućnost prije petnaest ili dvadeset godina gotovo da nije postojala. Profesionalni proprietary trading bio je koncentriran u nekoliko svjetskih financijskih centara, a preseljenje u inozemstvo bilo je gotovo neizbježno za svakoga tko je želio graditi ozbiljnu karijeru u toj industriji. No tržišta su se promijenila. Trading je postao elektronički. Kapital je postao globalan. Lokacija je izgubila važnost. Najuspješnije trading tvrtke više nisu morale graditi timove ondje gdje se nalaze burze. Mogle su ih graditi ondje gdje mogu pronaći najbolje ljude. A Hrvatska ih, pokazalo se, ima.

Hrvatski talent ne zaostaje za inozemnim

Danas više nije riječ o izoliranom primjeru. Hrvatska danas razvija nekoliko uspješnih trading tvrtki. Polako gradi cijeli proprietary trading ekosustav. Uz pionire poput Positive Equityja, pojavljuju se novi tržišni sudionici poput Axie, dok etablirane financijske institucije poput InterCapitala također razvijaju proprietary trading kao dio svojih aktivnosti.

Paralelno raste i nova generacija talenata: studentska trading natjecanja okupljaju sve veći broj mladih zainteresiranih za tržišta kapitala, hackathoni povezuju studente STEM područja s kvantitativnim financijama, a na sveučilištima se razvijaju prvi studentski trading klubovi. Ono što je prije petnaest godina bila gotovo nepostojeća industrija danas postupno postaje nova hrvatska industrija znanja i ogromna profesionalna prilika za mlade ljude u Hrvatskoj.

Berry smatra da hrvatski talent pri tome ni po čemu ne zaostaje za talentom koji je upoznao u najvećim svjetskim financijskim centrima.

„Naši hrvatski traderi jednako su dobri kao traderi s kojima smo radili u drugim zemljama. Ne postoji razlika u kvaliteti. Kada talentiranim ljudima pružite pravo okruženje, dovoljno vremena i kvalitetno mentorstvo, mogu konkurirati bilo kome na svijetu.“ – naglasio je.

Za ljude s visokim standardima

Među najuspješnijim traderima Positive Equityja nalaze se matematičari, inženjeri, programeri, ekonomisti, ali i bivši profesionalni sportaši. Ono što ih povezuje nisu fakulteti koje su završili niti poslovi koje su prethodno radili. Povezuje ih način razmišljanja. Navika da postavljaju visoke standarde, natjecateljski karakter, disciplina, otpornost i spremnost da godinama rade na vlastitom razvoju. U Positive Equityju za takve ljude koriste izraz A-playeri — pojedinci koji su kroz život već pokazali da znaju što znači biti među najboljima i kontinuirano ostvarivati vrhunske rezultate.

„Ljudi često misle da tražimo financijske stručnjake. Ne tražimo. Tražimo ljude koji su već pokazali da znaju što znači težiti izvrsnosti. To mogu biti vrhunski sportaši, izvrsni studenti ili odlični inženjeri. Najvažniji su znatiželja, radna etika i spremnost na dugoročni razvoj.“ – istaknuo je Berry.

Posljednjih godina mediji i društvene mreže često stvaraju dojam kako je trading brz put do financijske slobode. U stvarnosti, riječ je o jednoj od najzahtjevnijih karijera u financijskoj industriji, koja traži godine sustavnog razvoja prije nego što dođu ozbiljni rezultati. Zbog toga Positive Equity svake godine organizira internship program kroz koji prolazi petnaestak do dvadesetak studenata i mladih profesionalaca. Program nije zamišljen kao kratkoročna edukacija, nego kao prilika da obje strane provjere postoji li dugoročan potencijal za suradnju. Oni koji se pokažu najboljima dobivaju priliku pridružiti se trading deskovima tvrtke, gdje od prvog dana rade uz iskusne mentore i postupno preuzimaju sve veću odgovornost.

Za rezultate je potrebno vrijeme

Prvi ozbiljni rezultati, objašnjava Berry, rijetko dolaze brzo. Najčešće su potrebne dvije ili tri godine da trader stekne dovoljno iskustva za stabilne performanse, dok se najveće profesionalne razine grade kroz pet, deset ili više godina kontinuiranog rada.

Ove je godine Jason Berry uvršten je među petnaest vodećih svjetskih tradera nove generacije predstavljenih u knjizi Market Wizards: The Next Generation autora Jacka Schwagera. Riječ je o serijalu koji već desetljećima predstavlja najuspješnije profesionalne tradere svijeta i smatra se jednim od najvećih priznanja koje jedan trader može dobiti tijekom karijere. No za Berryja najveća vrijednost tog priznanja ne leži u činjenici da se njegovo ime našlo među vodećim svjetskim profesionalcima. Vrijednost vidi u poruci koju ono šalje.

„Samo priznanje nije najvažniji dio ove priče. Najvažnije mi je pokazati mladim ljudima u Hrvatskoj da se karijere svjetske razine mogu graditi upravo ovdje. Hrvatska ima iznimno sposobne ljude. Predugo je među mnogima prevladavalo uvjerenje da moraju otići kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Danas postoji više prilika nego ikad prije za izgradnju međunarodne karijere uz život u Hrvatskoj. Ako će ovo priznanje pomoći da još više ljudi to prepozna, onda mi ono znači mnogo više od bilo kojeg osobnog postignuća.“ – zaključio je Jason Berry.