Trump tvrdi da naftni divovi zarađuju previše. Što će učiniti s rekordnim profitom?

Pet najvećih svjetskih naftnih kompanija u drugom je tromjesečju zaradilo 48 milijardi dolara, a pitanje je hoće li rekordni novac završiti u novim ulaganjima, otkupu dionica ili smanjenju duga.

Pet najvećih svjetskih naftnih kompanija – ExxonMobil, Chevron, BP, Shell i TotalEnergies – u drugom je tromjesečju ostvarilo 48 milijardi dolara dobiti, potaknuti rastom cijena nafte tijekom sukoba između SAD-a i Irana.

Istodobno su generirali gotovo 90 milijardi dolara novčanog toka, najviše u povijesti, nadmašivši čak i razdoblje nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Rekordni rezultati otvorili su pitanje kako će kompanije iskoristiti novac; za nove investicije, isplatu dioničara ili jačanje bilanci, dok istodobno rastu politički pritisci za uvođenje poreza na izvanrednu dobit. Američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna optužio Exxon i Chevron da su tijekom rata s Iranom ostvarili “prevelike profite” te ponovno zatražio niže cijene goriva.

Jačanje bilanci i smanjenje duga

Prema analizi Instituta za ekonomiju energije i financijsku analizu (IEEFA), naftne kompanije nisu povećale ulaganja u proizvodnju niti znatnije povećale isplate dioničarima. Umjesto toga, dodatni novac koriste za jačanje bilanci i smanjenje duga.

Gotovinske rezerve pet najvećih kompanija tijekom tromjesečja porasle su za više od 17 milijardi dolara.

Analitičar IEEFA-e Clark Williams-Derry rekao je CNBC da veliki proizvođači upravo u razdobljima geopolitičkih kriza ostvaruju profite kojima nadoknađuju godine stabilnih i nižih cijena nafte.

Čelnici BP-a i Shella poručuju da su fokusirani na operativnu učinkovitost, optimizaciju proizvodnje i trgovanje energentima, dok analitičari ističu da kompanije i dalje oprezno pristupaju razvoju novih naftnih i plinskih projekata.

Zeleni za veće poreze

Prema riječima Russa Moulda iz AJ Bella, rekordni novčani tokovi koriste se za akvizicije, održavanje postojećih postrojenja, smanjenje duga te isplatu dividendi i otkup vlastitih dionica. Istodobno, velike kompanije izbjegavaju agresivna ulaganja u novu proizvodnju zbog neizvjesnosti oko budućih cijena nafte, mogućih novih poreza i sve većeg regulatornog pritiska.

Ekološke organizacije traže da vlade dio rekordnih zarada energetskih kompanija oporezuju i usmjere u financiranje klimatske infrastrukture. Portugal je već odobrio porez na izvanrednu dobit naftnih i rafinerijskih kompanija za 2026.

Industrija se tome protivi. Američki naftni institut (API) upozorava da takvi porezi neće sniziti cijene goriva, nego će smanjiti ulaganja u proizvodnju i energetsku infrastrukturu, čime bi dugoročno mogla biti ugrožena sigurnost opskrbe.