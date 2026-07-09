Trumpovo međunarodno poslovanje procvjetalo nakon povratka u Bijelu kuću: prihodi rasli 900 %

Nakon što je tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata ograničio svoje međunarodne poslovne aktivnosti, predsjednik koji je ujedno i nekretninski poduzetnik ponovno je u punom zamahu – pokazujući koliko neregulirano predsjedništvo može biti unosno.

Predsjednikovo međunarodno poslovanje s licenciranjem, koje je prije nekoliko godina izgledalo gotovo mrtvo, ostvarilo je 61 milijun američkih dolara prihoda u 2025. godini, prema izvješću o financijskoj imovini objavljenom prošlog tjedna. To predstavlja procijenjeni rast od 30 % u odnosu na 2024. te čak 900 % u odnosu na 2023. godinu. Nijedna država nije donijela više prihoda prošle godine od Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je Trump zaradio 23 milijuna dolara kroz poslove s dvojicom investitora. U Indiji je ostvario 10 milijuna dolara, a u Saudijskoj Arabiji 9 milijuna. Poslovi u Kataru, Rumunjskoj i Vijetnamu donijeli su po 5 milijuna dolara svaki.

Predstavnici Trump Organizationa nisu odgovorili na pitanja o sklapanju tih poslova. „Ne postoje sukobi interesa“, izjavila je u priopćenju zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly.

Čak je i sam Trump nekoć priznavao zabrinutost zbog poslovnih veza s inozemstvom, obećavši da tijekom svojeg prvog mandata neće sklapati nove poslove izvan Sjedinjenih Država. No nakon povratka u Bijelu kuću promijenio je smjer, a novac je počeo pritjecati – velikim dijelom s Bliskog istoka.

Posao prije 20 godina

Trump je svoj prvi posao u toj regiji sklopio prije otprilike 20 godina, udruživši se sa Sultanom Ahmedom bin Sulayemom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dijelili su zajedničku poveznicu – Jeffreyja Epsteina, koji je u to vrijeme Trumpovu partneru poslao e-mail u kojem je napisao da mu se „svidjela snimka mučenja“. Predstavnici tvrtke kojom je sultan upravljao, a iz koje je odstupio ranije ove godine, nisu odgovorili na zahtjev za komentar. Trump i sultan svojedobno su planirali izgraditi najvišu zgradu na umjetnom otoku u obliku palme u Dubaiju. Nakon što je financijska kriza uzdrmala tržište, Trumpov partner navodno je odustao od projekta.

Trump je potom pronašao novog saveznika – milijardera Hussaina Sajwanija, koji je i danas blizak predsjedniku. Njihove ambicije u početku su bile skromne, svodeći se na ugovor o korištenju Trumpova brenda za golf-igralište na rubu Dubaija. Taj je posao tijekom otprilike deset godina Trumpu donio nekoliko milijuna dolara, uključujući 1,3 milijuna u 2025. godini. Činilo se da je politika dodatno učvrstila njihovo partnerstvo. Nekoliko dana prije stupanja na dužnost 2017. Trump je tvrdio da je odbio ponudu vrijednu 2 milijarde dolara za niz poslova sa Sajwanijem, objašnjavajući: „Ne želim iskorištavati situaciju.“

Sve dok to nije učinio.

Ugled i poslovanje

Godine 2021. Trump je napustio Bijelu kuću s narušenim ugledom i znatno oslabljenim poslovnim portfeljem. Dana 14. studenoga 2022., samo dan prije nego što je objavio svoju treću predsjedničku kandidaturu, zaključio je novi posao. Ziad El Chaar, jedan od Sajwanijevih bivših suradnika, u međuvremenu je prešao u saudijsku razvojnu tvrtku Dar Al Arkan. Ta je tvrtka pristala koristiti Trumpovo ime za hotelsko-golf kompleks u Omanu. Kako se Trump približavao povratku u Bijelu kuću, pojavljivali su se novi ugovori koji su proširili Trumpovo poslovno carstvo na Saudijsku Arabiju i Katar. U 2025. Sajwani je dodao još dva ugovora u Abu Dhabiju.

Izvor: Forbes

U Indiji Trump ima i stare i nove poslovne partnere. Među novijima je Mukesh Ambani, industrijalac čije se bogatstvo procjenjuje na oko 90 milijardi dolara. Ambanijeva tvrtka, koja također nije odgovorila na zahtjev za komentar, isplatila je jednoj Trumpovoj tvrtki 10 milijuna dolara u 2024., a drugoj 1,5 milijuna dolara u 2025. godini. U veljači se pojavila vijest da je Trumpova administracija Ambanijevoj kompaniji odobrila dozvolu za kupnju venezuelske nafte. Već sljedećeg mjeseca Trump je javno pohvalio ulaganje Ambanijeve tvrtke u razvoj rafinerije u Teksasu, u kojoj njegov sin Donald Trump Jr., prema navodima medija, ima vlasnički udio.

Donald Trump Jr. i njegov brat Eric, koji danas svakodnevno upravljaju Trump Organizationom, godinama su putovali svijetom tražeći nove poslove, pritom dobivajući malo ili nimalo vlasničkog udjela u njima. No to se nedavno promijenilo. Najnovije predsjednikovo izvješće o financijskoj imovini pokazuje da članovi njegove obitelji – pretpostavlja se Eric i Donald Jr. – sada posjeduju 20 % udjela u njegovim novim ugovorima o licenciranju.

To je značajan udio, osobito u razdoblju kada poslovanje doživljava procvat.

Dan Alexander, Forbes (link na originalni članak)