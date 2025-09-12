Umjetnost u krizi: Jedna od najslavnijih aukcijskih kuća udvostručila gubitak na 248 milijuna dolara

Tržište likovne umjetnosti pati od pada potražnje bogatih azijskih kupaca i nestabilnosti u SAD-u. Prodaja je pala 12 posto, na 57,5 milijardi dolara u 2024., prema izvješću Art Basela i UBS-a, uz pad od 39 posto u broju aukcijskih predmeta koji su postizali više od 10 milijuna dolara.

Godišnji gubitak prije oporezivanja Sotheby’sa više se nego udvostručio na 248 milijuna dolara u 2024., dok se aukcijska kuća u vlasništvu milijardera Patricka Drahija nastavila boriti s višegodišnjim padom tržišta umjetnina.

Sotheby’s, kojeg je francusko-izraelski telekomunikacijski magnat preuzeo 2019., zaronio je dublje u minus, prema izvješćima matične kompanije globalne grupe podnesenim u Luksemburgu u srpnju. Godišnji gubitak prije oporezivanja u 2023. iznosio je 106 milijuna dolara, piše Financial Times.

Tržište likovne umjetnosti pati od pada potražnje bogatih azijskih kupaca i nestabilnosti u SAD-u. Prodaja je pala 12 posto, na 57,5 milijardi dolara u 2024., prema izvješću Art Basela i UBS-a, uz pad od 39 posto u broju aukcijskih predmeta koji su postizali više od 10 milijuna dolara.

Prihodi Sotheby’sa od provizija i naknada na prodaju pali su 18 posto, s 994 milijuna dolara u 2023. na 813 milijuna u 2024. Ranije ove godine tvrtka je izvijestila da joj je ukupna prodaja u 2024. pala 23 posto na šest milijardi dolara. Konkurentska aukcijska kuća Christie’s zabilježila je pad od šest posto, na 5,7 milijardi dolara. Obje kuće tada nisu objavile podatke o dobiti ili detaljne financijske informacije.

Troškovi otpremnina i svježi kapital

Sotheby’s provodi otpuštanja još od 2020., što je doprinijelo većem gubitku u 2024. Troškovi otpremnina lani su iznosili 29,2 milijuna dolara, u odnosu na 11,4 milijuna godinu ranije, iako je broj zaposlenih smanjen za samo 24, na ukupno 2218.

U kolovozu prošle godine, državni investicijski fond Abu Dhabija ADQ pristao je preuzeti udio u Sotheby’su kao dio kapitalne injekcije od milijardu dolara, u kojoj je sudjelovao i Drahi. Sotheby’s je time želio smanjiti dug i financirati rast.

Računi Drahijeve holding kompanije BidFair Luxembourg pokazuju da je ADQ uložio 909 milijuna dolara u zamjenu za 24-postotni udio u Sotheby’s Holdingsu UK — koji se nalazi ispod luksemburškog matičnog društva — kao i dodatne povlaštene dionice i jamstva.

ADQ se također obvezao kupiti dodatnih 75 milijuna dolara dionica ako prilagođena dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) britanske holding kompanije premaši 300 milijuna dolara u 2024.

BidFair je pridonio 85 milijuna dolara za dokapitalizaciju, prema zasebnim financijskim izvješćima Sotheby’s Holdingsu UK podnesenima prošlog mjeseca.

Christie’s posluje bolje

Sotheby’s je sredstva iskoristio za otplatu 794 milijuna dolara duga i djelomično financiranje kupnje novog američkog sjedišta na Madison Avenue u New Yorku. Time je tijekom 2024. svoj dugoročni neto dug smanjio s 3,55 milijardi dolara na 2,76 milijardi.

U veljači ove godine Financial Times izvijestio je da je Sotheby’s ugasio svoj online posao u Kini manje od dvije godine nakon što je najavio ekspanziju u toj zemlji.

Poslovanje Christie’sa, u vlasništvu francuskog milijardera Françoisa Pinaulta, poboljšalo se prošle godine. Prema izvješćima podnesenima u srpnju, dobit prije oporezivanja u Christie’s Internationalu, britanskoj holding kompaniji za globalne operacije aukcijske kuće, porasla je 18 posto na 85 milijuna funti u 2024.

Dobit prije oporezivanja u Sotheby’s Holdings UK pala je za 21 posto tijekom 2024., na 27 milijuna dolara, prema kolovoškim izvješćima.