UN-ov klimatski savez banaka doživio krah nakon masovnog izlaska najvećih članica

Od pobjede Donalda Trumpa, nekoliko najvećih američkih zajmodavaca napustilo je savez, uključujući JPMorgan, Goldman Sachs i Bank of America, a ovo ljeto isto su učinili britanski HSBC i Barclays. Preostale članice NZBA izglasale su da savez prestane postojati kao organizacija zasnovana na članstvu.

Osnovan 2021. godine u sklopu inicijative Programa UN-a za okoliš (UNEP FI), ali vođen od strane banaka, Net Zero Banking Alliance (NZBA) obvezao je svoje članove da usklade kreditne, investicijske i aktivnosti na tržištima kapitala s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova koji zagrijavaju planet na neto nulu do 2050. godine. No, nekoliko velikih banaka, uključujući britanske zajmodavce HSBC i Barclays, napustilo je grupu tijekom prošle godine, piše The Standard.

Preostale članice NZBA sada su glasale da savez prestane postojati kao organizacija zasnovana na članstvu, objavljeno je u petak. Resursi razvijeni posljednjih godina ostat će dostupni bankama koje žele preuzeti obveze u borbi protiv klimatskih promjena.

Političke podjele

Glasnogovornik saveza izjavio je kako su članice Net-Zero Banking Alliance (NZBA) glasale za prijelaz s modela zasnovanog na članstvu na uspostavljanje svojih smjernica kao okvira.

“Smjernice za postavljanje klimatskih ciljeva za banke i prateći resursi za provedbu najšire su korišten globalni bankarski okvir usmjeren isključivo na postavljanje ciljeva dekarbonizacije i ostat će javno dostupni. Pojedinačne banke diljem svijeta i dalje mogu koristiti i pozivati se na te resurse kako bi razvile i provele vlastite planove tranzicije na neto nulu. Kao rezultat ove odluke, NZBA će odmah prestati s radom.”

Od pobjede Donalda Trumpa na izborima u SAD-u prošlog studenoga, nekoliko najvećih američkih zajmodavaca napustilo je savez, uključujući JPMorgan, Goldman Sachs i Bank of America.

To se dogodilo u sklopu šireg trenda u kojem se korporativna Amerika vraća konzervativnijim političkim stavovima, uključujući slabljenje klimatskih obveza, smanjivanje ulaganja usmjerenih na održivost i povlačenje iz klimatskih inicijativa. Ovog ljeta su i britanske banke HSBC i Barclays slijedile isti put, objavivši da također napuštaju organizaciju nakon izlaska američkih zajmodavaca.

Političke podjele oko cilja neto nule produbljuju se i u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok konzervativci i stranka Reform pritišću Vladu da uspori program čiste energije. Aktivisti su osudili odlazak velikih banaka iz saveza, tvrdeći da time slabe međunarodne napore za koordinirano djelovanje protiv klimatskih promjena.

Bankari trebaju biti hrabriji

Jeanne Martin, suvoditeljica korporativnog angažmana u organizaciji ShareAction, koja zagovara odgovorna ulaganja, izjavila je kako je gorko razočaravajuće vidjeti da najveće banke na svijetu glasaju za odustajanje od odgovornosti oko svojih obveza sprječavanja najgorih posljedica globalnog zagrijavanja.

“Klimatska kriza povećava cijene hrane, umnožava zdravstvene rizike zbog ekstremnih vrućina, osobito za najranjivije u društvu, te uzrokuje razaranja domova i života kroz poplave i požare.

Unatoč tome što neke vlade i kompanije smanjuju napore u borbi protiv klimatske krize, javna podrška klimatskoj akciji i dalje je velika, a mnogi investitori itekako su svjesni ogromnih rizika koje pogoršanje klime nosi za gospodarstvo. Viši bankari moraju biti daleko hrabriji u ovom presudnom trenutku za našu budućnost i iskoristiti svoj utjecaj kako bi podigli standarde odgovornosti u vezi s klimom, ako želimo imati ikakve šanse za uspješnu energetsku tranziciju”, istaknula je Jeanne Martin.