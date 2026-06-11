Unatoč rekordnim prihodima, vlasnik Oraclea u dva dana izgubio više od 10 milijardi dolara

Iako je tehnološki div nadmašio očekivanja analitičara i ostvario rekordne prihode, investitore su razočarale prognoze rasta za 2027. godinu.

Oracle je u srijedu objavio rekordne prihode za četvrto fiskalno tromjesečje i cijelu fiskalnu 2026. godinu, no dionica kompanije našla se pod pritiskom nakon što je uprava predstavila prognozu prihoda koju je jedan analitičar ocijenio razočaravajućom.

Kvartalni prihodi Oraclea dosegnuli su 19,2 milijarde dolara, što je 21 posto više nego godinu ranije i iznad procjena analitičara od 19,1 milijarde dolara. Zarada po dionici iznosila je 2,11 dolara, nadmašivši očekivanja analitičara od 1,96 dolara.

Posebno snažan rast zabilježio je segment cloud infrastrukture, čiji su prihodi skočili 93 posto na 5,8 milijardi dolara tijekom tromjesečja.

“Razočaravajuća” 2027.

Analitičar tvrtke Vital Knowledge Adam Crisafulli ocijenio je Oracleove rezultate kao “solidne”, ali je upozorio da se kompanija i dalje suočava s razdobljem “velikih novčanih odljeva dok gradi infrastrukturu potrebnu za realizaciju postojećih narudžbi”, što će zahtijevati dodatno zaduživanje i prikupljanje kapitala.

Također je Oracleove smjernice za fiskalnu 2027. godinu nazvao “razočaravajućima”, jer je kompanija ponovila raniju prognozu od 90 milijardi dolara ukupnih prihoda za godinu. Pritom je istaknuo da je slična odluka Broadcoma da ne poveća prognoze prihoda također razočarala ulagače.

Dionice Oraclea zaključile su trgovanje u srijedu s padom većim od dva posto, na 201,26 dolara, a potom su u trgovanju nakon zatvaranja burze potonule više od četiri posto i pale ispod razine od 200 dolara.

Drugi najbogatiji u svijetu

Prema Forbesovim procjenama, neto bogatstvo Larryja Ellisona u srijedu je iznosilo 247,8 milijardi dolara, što ga čini petom najbogatijom osobom na svijetu, odmah iza suosnivača Amazona Jeffa Bezosa, čije se bogatstvo procjenjuje na 248,8 milijardi dolara.

Ellison, koji posjeduje oko 41 posto Oracleovih dionica, pao je iza Bezosa u utorak nakon što se njegovo bogatstvo smanjilo za više od 10 milijardi dolara. U samo tjedan dana izgubio je gotovo 50 milijardi dolara, dok rasprodaje dionica povezanih s umjetnom inteligencijom i tehnološkim sektorom potresaju tržišta. Prošlog je tjedna nakratko bio druga najbogatija osoba na svijetu, kada se njegova procijenjena neto vrijednost približila granici od 300 milijardi dolara.

Agresivno ulaganje

Oracle je u fiskalnoj 2025. godini ostvario prihod od 57 milijardi dolara te, poput konkurenata, agresivno ulaže u razvoj cloud usluga i rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Kompanija ima ugovore vrijedne stotine milijuna dolara u području cloud računalstva i umjetne inteligencije s tvrtkama OpenAI, Meta i Nvidia.

Oracleove dionice od početka godine porasle su 3,2 posto, no i dalje su znatno ispod rekordnih razina dosegnutih prošlog rujna, kada je jedna dionica vrijedila čak 328 dolara.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)