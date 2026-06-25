Volkswagen prodaje biznis dizelskih motora. Evo tko ga preuzima za 7,4 milijarde eura

Bain Capital preuzima kontrolni paket Everllencea, bivšeg MAN Energy Solutionsa, dok Volkswagen zadržava 49 posto vlasništva i prikupljenim novcem financira restrukturiranje automobilskog poslovanja.

Volkswagen je pristao prodati podružnicu za proizvodnju dizelskih motora Everllence investicijskoj tvrtki Bain Capital u poslu vrijednom oko 7,4 milijarde eura, nadmašivši konkurentske ponude drugih fondova privatnog kapitala, uključujući konzorcij u kojem su sudjelovali i najveći dioničari Volkswagena.

Riječ je o jednom od najvećih izdvajanja industrijskog poslovanja u Europi ove godine. Volkswagen prodajom želi osloboditi dodatni kapital u trenutku kada provodi opsežno restrukturiranje i smanjenje troškova u svom automobilskom poslovanju.

Širenje na nova tržišta

“Ovako pojednostavljena organizacijska struktura omogućit će Everllenceu daljnji rast na atraktivnim tržištima poput podatkovnih centara, energetike i brodarstva. Istodobno ćemo se moći još snažnije usredotočiti na naše temeljno poslovanje”, izjavio je izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume.

Bain Capital u završnici natječaja pobijedio je investicijske fondove CVC i EQT. EQTje nastupio u konzorciju s Porsche SE-om i katarskim državnim investicijskim fondom. Porsche SE kontrolira 53,3 posto glasačkih prava u Volkswagenu, dok Katar preko svojeg državnog fonda drži 17 posto udjela, piše Reuters.

Everllence, nekada poznat kao MAN Energy Solutions, proizvodi dizelske motore za brodsku industriju, ali sve veći potencijal za rast vidi u sektoru umjetne inteligencije, odnosno u rastu potražnje za generatorima koji napajaju podatkovne centre.

Realizacija do kraja godine

Zaključenje transakcije još ovisi o pregovorima sa zaposlenicima i regulatornim odobrenjima, a Volkswagen očekuje da će postupak biti dovršen do kraja godine.

Prema dogovoru, proizvodni pogoni u Augsburgu, Oberhausenu, Berlinu, Hamburgu i Ravensburgu ostat će u pogonu najmanje do kraja 2030. godine.

Volkswagen je s Bain Capitalom sklopio ekskluzivni sporazum o prodaji 51-postotnog udjela u Everllenceu, dok će njemački proizvođač automobila srednjoročno zadržati preostalih 49 posto i ostati značajan dioničar kompanije, objavljeno je u priopćenju u srijedu.

Na dan 31. svibnja knjigovodstvena vrijednost Everllencea u bilanci Volkswagena iznosila je približno 3,4 milijarde eura.