Wall Street blago porastao na početku tjedna. Slijedi li daljnji pad kamatne stope?

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, unatoč riziku od privremenog zatvaranja američkih saveznih službi, jer se ulagači nadaju daljnjem smanjenju kamatnih stopa američke središnje banke.

Dow Jones ojačao je 0,15 posto, na 46.315 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 6.661 bod, a Nasdaq indeks 0,48 posto, na 22.591 bod.

Indeksi su porasli, premda nije bilo nekih značajnijih vijesti koje bi potaknule tržište.

Rizik zatvaranja saveznih službi

Naprotiv, u fokusu su zbivanja u Kongresu jer postoji rizik od privremenog zatvaranja saveznih službi, ako ovih dana republikanski i demokratski zastupnici ne postignu dogovor o daljnjem financiranju saveznih službi.

„Ulagači su usmjereni pozitivnim vijestima – podacima koji ukazuju na otpornost gospodarstva i nadi u daljnje smanjenje kamatnih stopa. Doduše, postoji rizik od zatvaranja saveznih službi, no vjeruje se da će taj problem brzo biti riješen, pa će u fokusu ponovno biti zarade kompanija, monetarna politika i investicije u umjetnu inteligenciju”, objašnjava Lindsey Bell, strateginja u tvrtki 248 Ventures.

Fed je prije dva tjedna smanjio kamatne stope za 0,25 postotnih bodova zbog slabosti tržišta rada, a ulagači se nadaju da će središnja banka nastaviti sa smanjenjem cijene novca do kraja godine.

No, posljednji makroekonomski podaci to dovode u pitanje jer pokazuju da gospodarstvo stabilno raste, pa mu monetarni poticaji nisu nužni, dok je, s druge strane, inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina Feda.

Tržište očekuje smanjenje kamata

Beth Hammack, predsjednica ogranka Feda u Clevelandu, kazala je jučer da središnja banka mora zadržati restriktivnu monetarnu politiku kako bi suzbila inflaciju.

Alberto Musalem, predsjednik ogranka Feda u St. Louisu, kazao je, pak, da je otvorena za daljnje smanjenje kamata, ali da Fed mora biti oprezan i zadržati kamate dovoljno visoke kako bi pritisnuo inflaciju koja se i dalje kreće gotovo cijeli postotni bod iznad ciljanih razina od oko dva posto.

Unatoč tome, na tržištu se procjenjuje da je gotovo 90 posto sigurno da će Fed dodatno smanjiti kamate na idućoj sjednici.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 9.299 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,02 posto, na 23.745 bodova, a pariški CAC 0,13 posto, na 7.880 bodova.