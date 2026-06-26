Wall Street: Od rasta cijene čipova profitiraju proizvođači, ali ne i ostatak tech sektora

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks ostao gotovo nepromijenjen jer su snažno porasle cijene dionica proizvođača čipova, dok je s druge strane tehnološki sektor oštro pao.

Dow Jones indeks ojačao je 0,14 posto, na 51.920 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,01 posto, na 7.357 bodova, a Nasdaq 0,46 posto, na 25.358 bodova.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja svi su indeksi bili u pozitivnom području jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Micron Technologya.

Micron Technology skočio 16 posto

Cijena dionice tog proizvođača računalne memorije skočila je gotovo 16 posto, a poskupile su i mnoge druge dionice proizvođača čipova, kao što su Qualcomm, Sandisk, Western Digital…

No, tada je Apple najavio povećanje cijena svojih uređaja MacBook i iPada zbog snažnog rasta cijena komponenata, kao što su čipovi, dok je Microsoft podigao cijene Xbox konzola.

Zbog toga je cijena dionice Applea potonula više od 6, a Microsofta 3,5 posto.

To je pritisnulo i dionice ostalih velikih kupaca čipova, kao što su Alphabet i Meta Platforms jer se ulagači plaše smanjenja marži i dobiti tih kompanija zbog snažnog rasta cijena komponenata.

Zbog toga su S&P 500 i Nasdaq indeks jučer pali.

Ulagače su na oprez naveli i novi podaci o inflaciji u SAD-u. Prema izvješću o troškovima osobne potrošnje, inflacija je u svibnju porasla za 0,4 posto na mjesečnoj i 4,1 posto na godišnjoj razini.

To je najviša stopa inflacije u posljednje tri godine, no to se i očekivalo, s obzirom da su i prethodni podaci o rastu potrošačkih cijena pokazali da je inflacija snažno porasla.

Zbog toga novi podaci nisu znatnije utjecali na očekivanja u vezi kamatnih stopa američke središnje banke.

Velika je vjerojatnost da će Fed ove godine barem jednom povećati kamate za 0,25 postotnih bodova, a ako inflacija uskoro ne popusti, moguće je još jedno povećanje cijene novca do kraja godine.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,65 posto, na 10.529 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,03 posto, na 24.994 boda, a pariški CAC 0,55 posto, na 8.431 bod.