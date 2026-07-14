Wall Street: Problemi u Hormuškom tjesnacu negativno utjecali na burzovne indekse

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi pali, ponajviše S&P 500 i Nasdaq, jer je tehnološki sektor ponovno pod pritiskom i jer opet rastu napetosti na Bliskom istoku.

Dow Jones indeks oslabio je 0,26 posto, na 52.498 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,79 posto, na 7.515 bodova, a Nasdaq 1,55 posto, na 25.873 boda.

Pad cijena dionica posljedica je novog vala napada američke vojske na Iran, kako bi se spriječili iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je, pak, odgovorio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Omanu.

Zbog problema u Hormuškom tjesnacu opet rasle cijene nafte

Teheran je poručio kako je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, dok je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio da će SAD preuzeti kontrolu nad tim ključnim morskim prolazom te da će se ponovno uspostaviti blokada iranskih luka.

Zbog toga su jučer cijene nafte snažno porasle, što je ponovno izazvalo strahovanja na tržištima od rasta inflacije, povećanja kamatnih stopa i usporavanja rasta gospodarstava.

Najviše su pale cijene dionica u tehnološkom sektoru, prvenstveno proizvođača čipova.

Nakon dugog razdoblja rasta, cijene dionica tehnoloških kompanija posljednjih tjedana znatno osciliraju jer dio analitičara smatra da su cijene u tom sektoru previsoke, dok drugi smatraju da još ima prostora za njihov rast.

„Tržište je zapravo dosegnulo vrhunac krajem svibnja, uglavnom zahvaljujući rastu cijena dionica proizvođača čipova. Kada cijene porastu tako snažno u tako kratkom razdoblju, postavlja se pitanje je li to održivo?”, kaže Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt.

Ovih dana počinje sezona objava poslovnih rezultata kompanija, što će znatno utjecati na smjer tržišta. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju u prosjeku porasle 24 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, ponajviše zahvaljujući tehnološkim kompanijama.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer blago porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,01 posto, na 10.498 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,19 posto, na 25.114 bodova, a pariški CAC 0,31 posto, na 8.364 boda.