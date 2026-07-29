Zašto su britanski nogometni klubovi postali nova omiljena investicija američkih milijardera

Više od polovice klubova Premier lige ima američke vlasnike, dok se elitni nogometni klubovi sve više smatraju rijetkom i vrijednom investicijskom imovinom.

Nakon završetka Svjetskog prvenstva pozornost navijača ponovno se seli na europske lige, no uz sportsko uzbuđenje raste i interes investitora. Engleska Premier liga već godinama nije samo najgledanije nogometno prvenstvo na svijetu nego i jedno od najatraktivnijih tržišta za privatni kapital, milijardere i institucionalne ulagače.

Trend koji je započeo preuzimanjem Manchester Uniteda od strane obitelji Glazer 2005. doveo je do toga da danas američki vlasnici kontroliraju 11 od 20 klubova Premier lige. Interes se pritom proširio i na manje klubove. Kupnja Wrexhama, koju su 2020. realizirali Ryan Reynolds i Rob McElhenney, pretvorila je velški niželigaški klub u globalni brend, dok je ove godine među investitore Swansea Cityja ušao i Snoop Dogg.

Jedan od najuspješnijih primjera američkog ulaganja ostaje Liverpool. Kada je Fenway Sports Group (FSG) 2010. kupio klub za 300 milijuna funti, Liverpool je bio na rubu financijskog kolapsa. Danas, gotovo 16 godina poslije, FSG pregovara o prodaji značajnog manjinskog udjela konzorciju investitora predvođenom britansko-indijskim poduzetnikom Amitom Bhatijom. Prema procjenama, transakcija vrednuje Liverpool na oko šest milijardi dolara.

Profit ili navijači

Vrijednost nije rezultat samo sportskih uspjeha – dva naslova Premier lige i jedne Lige prvaka tijekom vlasništva FSG-a – nego i snažnog globalnog brenda koji je klub izgradio.

Analitičari sportskih financija za CNBC ističu da američke investitore najviše privlači prostor za povećanje učinkovitosti poslovanja europskih klubova. Većina ih je desetljećima bila vođena prvenstveno interesima navijača, a ne maksimizacijom prihoda, zbog čega su gubici postali gotovo pravilo. Prema Deloitteu, u sezoni 2024./2025. operativnu dobit ostvarilo je samo osam klubova Premier lige, dok je liga ukupno zabilježila 948 milijuna funti gubitka prije oporezivanja.

Mural Snoopa Dogga ispred stadiona engleskog drugoligaša Swansea. Američki reper je u srpnju 2025. kupio manjinski udio u velškom klubu foto: Andrew Lewis/News Images via Guliver

Novi vlasnici vide priliku u profesionalizaciji poslovanja, razvoju komercijalnih prihoda i učinkovitijem upravljanju. No Deloitte upozorava da pretjerana komercijalizacija može otuđiti navijače, što dugoročno predstavlja rizik za vrijednost klubova.

Unatoč rastu prihoda, ulaganje u nogomet ne jamči visoke prinose na burzi. Dionice Manchester Uniteda u posljednjih pet godina porasle su tek oko 30 posto i još nisu dosegnule razine iz 2018., dok je Juventus u istom razdoblju izgubio gotovo 70 posto tržišne vrijednosti.

Hobi posao ozbiljan posao

Ono što klubove ipak čini privlačnom investicijom jest njihova rijetkost. U svijetu postoji tek nekoliko desetaka elitnih nogometnih klubova s globalnim brendovima i višestoljetnom tradicijom. Kako ističe Amber Pinto iz investicijske tvrtke Pinto Capital, sport uživo jedna je od rijetkih vrsta sadržaja koju umjetna inteligencija ne može zamijeniti, što dodatno povećava dugoročnu vrijednost takve imovine.

Financijsku privlačnost Premier lige dodatno podupiru rekordni prihodi od televizijskih prava. U sezoni 2024./2025. klubovi su od TV prava uprihodili više od 3,3 milijarde funti, što čini oko polovice njihovih ukupnih prihoda. Prihod se raspodjeljuje između svih 20 klubova prema unaprijed definiranoj formuli koja kombinira jednaku raspodjelu, plasman na ljestvici i broj televizijskih prijenosa.

Prema stručnjacima, tržište preuzimanja nogometnih klubova danas ulazi u novu fazu. Nakon vala akvizicija posljednjih godina, transakcije postaju složenije, regulatorni okvir stroži, a uz privatne milijardere sve važniju ulogu imaju institucionalni investitori. Nogomet se pritom sve manje promatra kao hobi bogatih vlasnika, a sve više kao zasebna investicijska klasa s globalnim potencijalom rasta.