Zbog kašnjenja kineskih uplata, UN trese financijska kriza. Proračun im je “pun rupa” pa odgađaju projekte i misije

Prošle godine je Kina posljednju ratu svog doprinosa od 480 milijuna dolara podmirila tek 27. prosinca. Samo je Sjeverna Koreja dug od približno 157.000 dolara podmirila kasnije – 30. prosinca. UN je bio prisiljen smanjiti rashode za redovite operacije u proračunu za 2025. za 17 posto, odnosno oko 600 milijuna eura.

Prema analizi Financial Timesa temeljene na javno dostupnim podacima, kašnjenje Kine u plaćanju obveznih doprinosa za redoviti proračun UN-a povećalo se s dva mjeseca kašnjenja u 2021. na deset mjeseci u 2024.

Kašnjenja dolaze u trenutku kada Peking nastoji proširiti utjecaj u UN-u i predstaviti se kao predvodnik alternative svjetskom poretku kojim upravljaju SAD, dok se predsjednik Donald Trump sve više povlači iz multilateralne suradnje.

Kao dvije najveće svjetske ekonomije, Kina i SAD, koji također redovito kasne s uplatama, najveći su doprinositelji proračunu UN-a.

“Ne možemo u potpunosti ni učinkovito provesti svoj proračun, ne možemo s povjerenjem planirati rashode… ako sve države članice ne plate u cijelosti i na vrijeme”, rekao je financijski kontrolor UN-a Chandramouli Ramanathan, govoreći o financijama organizacije.

UN je bio prisiljen smanjiti rashode za redovite operacije u proračunu za 2025. za 17 posto, odnosno oko 600 milijuna eura, dodao je Ramanathan.

SAD je veliki dužnik

Države članice financiraju UN i njegove agencije kroz dva toka: “obvezne doprinose”, koji su ugovorne obveze i pokrivaju redoviti proračun UN-a od 3,7 milijardi dolara, uključujući Opću skupštinu, kao i proračun za mirovne misije od 5,6 milijardi dolara; te “dobrovoljne doprinose”, koji čine većinu prihoda.

Udio Kine u redovitom proračunu porastao je s 0,99 posto u 2000. na 20 posto, odnosno 680 milijuna dolara u 2025., samo mrvicu ispod udjela SAD-a od 22 posto.

Prema posljednjim podacima UN-a, SAD su 30. travnja dugovale oko 1,5 milijardi dolara, a Kina 597 milijuna dolara neplaćenih doprinosa za redoviti proračun za 2025. Sjedinjene Države dugovale su dodatnih 1,5 milijardi dolara, a Kina 587 milijuna dolara proračunu za mirovne misije.

“Kinezi uvijek plaćaju kasno i ne daju objašnjenja”, rekao je jedan diplomat u Ženevi koji surađuje s UN-om. Zajedno sa SAD-om, kineska kašnjenja prijete “stvaranjem prilično velike likvidnosne krize za UN”, dodao je diplomat.

Mnoge zemlje redovito kasne s plaćanjem jer odgađaju uplate u skladu sa svojim fiskalnim kalendarom. Istraživanje Pew Research Centera pokazalo je da je samo 53 od 193 države članice UN-a od 2019. svake godine uplaćivalo redovite doprinose na vrijeme, dok su podaci UN-a pokazali da je 41 država krajem 2024. i dalje imala zaostatke.

Prema pravilima UN-a, svi neutrošeni fondovi na kraju godine, čak i ako su uplaćeni sa zakašnjenjem, knjiže se kao doprinosi za sljedeću godinu — što znači da odgođena plaćanja prisiljavaju UN da posluje s manjkom i istovremeno štede novac državama donatoricama.

Uz kašnjenja redovitih uplata, Kina prema procjenama stručnjaka daje i relativno niske dobrovoljne doprinose humanitarnim agencijama UN-a, koje se na njih oslanjaju kao na glavni izvor financiranja.

Upitani o kašnjenjima, iz kineske misije pri UN-u odgovorili su da bi tajništvo UN-a trebalo unaprijediti planiranje i upravljanje proračunom kako bi se smanjio financijski učinak različitih vremenskih okvira uplata država članica.

Peking je obećao pomoći

David Scheffer, viši suradnik u Vijeću za vanjske odnose (CFR), rekao je da je, s obzirom na kineski fokus na oblikovanje UN-sustava prema vlastitim interesima, “donekle neobjašnjivo zašto odgađaju uplate”.

Peking je napadao SAD zbog kašnjenja uplata i zbog Trumpovog povlačenja iz organizacija poput Svjetske zdravstvene organizacije i Vijeća za ljudska prava. SAD su uvele ograničenja financiranja mirovnih misija UN-a te planiraju iduće godine napustiti Unesco.

Peking je obećao povećati financiranje WHO-a kako bi nadoknadio prazninu koju ostavljaju SAD. No još se nije obvezao na značajnije dobrovoljne doprinose, a dosadašnje donacije zaostajale su za američkima.

Washington je 2023. uplatio ukupno 13 milijardi dolara sustavu UN-a, od čega tri četvrtine u obliku dobrovoljnih doprinosa, prema podacima UN-a. Kina je te godine uplatila 2,3 milijarde dolara, od čega 150 milijuna dobrovoljno.

“U onom dijelu financiranja koji zapravo pokreće UN, Kina daje zanemarive iznose”, rekla je Courtney Fung, izvanredna profesorica na Sveučilištu Macquarie.