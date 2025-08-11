Zbog pada cijena nafte i plina, dobit im se prepolovila

U drugom tromjesječju MOL Grupa je ostvarila dobit od 236 milijuna dolara, što je pad od 56 posto u odnosu na 2024., iako su proizvodnja i prodajni volumeni ostali na visokoj razini.

MOL Grupa je u drugom tromjesečju ostvarila dobit prije oporezivanja od 236 milijuna dolara, što predstavlja pad od 56 posto u odnosu na prethodnu godinu. Usporavanje regionalnog makroekonomskog okruženja negativno je utjecalo na rezultate, no to je ublaženo visokom razinom proizvodnje u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, snažnim volumenima u djelatnosti Rafinerija i marketinga te rastom u djeltnosti Usluga kupcima.

Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi je komentirajući rezultate rekao da su na temelju rezultata u prvoj polovici godine potvrdili smjernice za 2025., iako su rizici za njihovo ostvarenje povećani zbog rasta volatilnosti vanjskih uvjeta od veljače, kada smo iznijeli svoja očekivanja.

Suradnja s azerbajdžanskim i kazahstanskim partnerima

“Na globalne izazove odgovaramo promišljenim planiranjem, predanim radom i strategijom otpornom na budućnost. Također, potrebno je i interno unaprijediti učinkovitost, zbog čega smo pokrenuli sveobuhvatan program u rafinerijskoj djelatnosti koji ima za cilj godišnje poboljšanje od 500 milijuna dolara. To ne samo da ublažava učinak pogoršanog makrookruženja, već donosi dodatnih 200 milijuna dolara EBITDA-e djelatnosti Rafinerija i marketinga nakon 2027. kroz niz novih mjera koje još nisu uključene u strategiju”, kazao je Hernádi i dodao kako produbljuju stratešku suradnju s azerbajdžanskim i kazahstanskim partnerima, što omogućuje važne korake u zajedničkom istraživanju i proizvodnji te u diverzifikaciji sirove nafte. “Preuzeli smo stratešku ulogu ulagača u obnovi Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, čime jačamo naše inovacijske kapacitete te obrazujemo i privlačimo inženjere s najsuvremenijim znanjem – to je ključni korak za budućnost MOL Grupe”, istaknuo je predsjednik Uprave MOL Grupe.

Djelatnost Istraživanja i proizvodnje nafte i plina zabilježila je pad rezultata u odnosu na prethodno tromjesečje, budući da su i cijene nafte i plina imale dvoznamenkasti pad u drugom tromjesečju. Proizvodnja je ostala na visokoj razini s prosječnih 93,5 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno (mboepd) u drugom tromjesečju 2025., u gornjoj polovici predviđenog raspona od 92–94 mboepd, uz blagi tromjesečjni pad zbog slabijeg učinka inozemnih polja. Istodobno su potpisani ključni uvjeti sa SOCAR-om za ulazak u kopnena istraživanja u regiji Shamakhi-Gobustan u Azerbajdžanu, gdje je MOL operater sa 65 posto udjela.

Jačanje marži u Hrvatskoj o Rumunjskoj

Djelatnost Rafinerija i marketinga zabilježila je pad rezultata u odnosu na prošlu godinu, jer je usporavanje regionalnog gospodarstva pritisnulo cijene, ali su snažna proizvodnja i prodajni volumeni – najveći u posljednjih deset godina – uvelike ublažili učinak pada marži. Petrokemikalije i dalje bilježe gubitke zbog nastavka pada potražnje, koja se još nije oporavila.

Usluge kupcima nastavile su s rastom, podržane snažnom sezonom i u segmentu goriva i ne-goriva, unatoč izazovnom makroekonomskom okruženju u ključnim zemljama. Marže na gorivo nastavile su jačati na rumunjskom i hrvatskom tržištu, dok su pozitivni trendovi rasta segmenta ne-goriva i dalje prisutni. Koncept Fresh Corner proširen je na željezničke stanice i restorane u vlakovima, a mreža je do kraja drugog tromjesečja 2025. narasla na 1356 maloprodajnih mjesta, što je porast od jedn posto u odnosu na prethodno tromjesečje i sedam posto na godišnjoj razini.

Plinsko poslovanje zabilježilo je pad EBITDA-e u odnosu na prethodnu godinu, unatoč snažnoj potražnji za uslugama transporta, što je u skladu s okruženjem nižih tarifa.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se