Ženski sport na povijesnom vrhuncu: Prihodi rastu na tri milijarde dolara, dva sporta prednjače

Najveći dio prihoda dolazi od televizijskih prava i prodaje ulaznica, uz snažan rast popularnosti na globalnoj razini.

Prihodi vrhunskog ženskog sporta globalno će u 2026. prvi put premašiti tri milijarde dolara, uz rast od 25 posto na godišnjoj razini, prema Deloitteovu izvješću.

Vrhunski ženski sport prošle je godine globalno ostvario prihode od 2,4 milijarde dolara, ponajviše zahvaljujući košarci i nogometu, nakon rasta od 248 posto u razdoblju od 2022. do 2025. godine. Prema trenutnim projekcijama, taj bi rast do 2026. mogao dosegnuti 340 posto u odnosu na 2022., navodi Deloitte.

Četvrtina prihoda dolazit će od televizijskih prava, dok će prihodi od prodaje ulaznica i događanja činiti oko 30 posto.

Prelazak granice od tri milijarde dolara u 2026. bio bi iznimno postignuće i dodatno bi učvrstio poziciju ženskog sporta u središtu pažnje, ističe Jennifer Haskel iz Deloitteova odjela za sportsko poslovanje.

Istodobno naglašava da je riječ tek o ranoj fazi razvoja industrije, čiji će dugoročni uspjeh ovisiti o sustavnom prikupljanju podataka, njihovoj analizi i prilagodbama temeljenima na tim spoznajama.

Nogomet i košarka ostat će najvažniji izvori prihoda, svaki s oko 35 posto ukupnih prihoda u 2026. godini. Sjeverna Amerika, s procijenjenih 1,64 milijarde dolara ili 54 posto ukupnih prihoda, te Europa, s 434 milijuna dolara ili 14 posto, i dalje će biti najveća tržišta ženskog sporta, zaključuje se u izvješću Deloittea, prenosi Reuters.