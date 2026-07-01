Zlato bilježi najgore tromjesečje u 13 godina. Je li rasprodaja završena?

Plemeniti metal izgubio je 16 posto vrijednosti u drugom tromjesečju, a od početka godine u minusu je gotovo osam posto.

Cijena zlata nastavila je padati i u srijedu, nakon što je plemeniti metal zaključio najlošije tromjesečje od 2013. godine. Terminski ugovori na zlato pali su 1,24 posto, na 3989 dolara po unci, dok je spot cijena oslabila na 3974 dolara.

Nakon što je 29. siječnja dosegnulo rekordnih 5586 dolara po unci, zlato je u nešto više od pet mjeseci izgubilo oko 29 posto vrijednosti. Samo u drugom tromjesečju cijena je pala približno 16 posto, što je najveći kvartalni pad u posljednjih 13 godina, dok je od početka godine u minusu oko osam posto.

Pad cijene posljedica je očekivanja da će kamatne stope ostati povišene dulje nego što se dosad pretpostavljalo. To smanjuje privlačnost zlata, koje ne donosi kamatni prinos, u odnosu na druge oblike ulaganja.

Unatoč snažnoj korekciji, analitičari Amundi Investment Institutea smatraju da zlato i dalje ima važnu ulogu u diversificiranim portfeljima. Upozoravaju da povećani javni dug, nestabilnija inflacija i postupno smanjenje ovisnosti središnjih banaka o američkom dolaru i dalje stvaraju dugoročnu potražnju za plemenitim metalima, piše CNBC.

Na nastavak tog trenda upućuje i istraživanje Svjetskog vijeća za zlato (World Gold Council), prema kojem sve veći broj središnjih banaka planira tijekom idućih 12 mjeseci povećati svoje zlatne pričuve.

Rasprodaja se u srijedu proširila i na srebro. Terminski ugovori pali su više od tri posto, dok je spot cijena srebra oslabila za oko 1,3 posto, što pokazuje da je pritisak zahvatio cijeli sektor plemenitih metala.