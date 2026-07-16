Hrvatska je imala rekordnu sezonu. Zašto sektor investira manje nego lani?

Hrvatska je u 2024. godini ostvarila 14,97 milijardi eura prihoda od stranih turista. Broj noćenja dosegao je 108,7 milijuna. Svaki drugi naslov u jesen 2024. govorio je o rekordnoj sezoni. Premijer je do rujna iste godine tvrdio da će 2024. biti financijski najuspješnija turistička godina u povijesti.

Investicije u dugotrajnu imovinu u ugostiteljstvu pale su za 17,6 posto u 2024. Dobit restauratera smanjila se za gotovo pet posto unatoč rastu prihoda od 19 posto. Troškovi osoblja u sektoru porasli su za više od 30 posto u jednoj godini. Bivši guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić javno je upozorio da udio turizma u BDP-u pada i da se “turistički sektor mora biti oprezan što radi s cijenama, jer ima znatno veći rast cijena od svih konkurentskih zemalja, što dovodi do gubitka konkurentnosti.”

Rekordna sezona i pad investicija u istoj godini nisu proturječje. Oni su simptom istog problema.

Novac dolazi i odmah odlazi

Kada hotel ostvari rezervaciju putem Booking.coma ili Expedia, između 15 i 22 posto vrijednosti te rezervacije ne ostaje u Hrvatskoj. Odlazi u Nizozemsku ili u Sjedinjene Države, gdje ta poduzeća imaju sjedišta. Za tipični neovisni hotel sa šezdeset soba, prosječnom cijenom od 130 eura i 60 posto rezervacija kroz OTA kanale, godišnji odljev samo na provizijama iznosi više od 150.000 eura.

Hrvatska je prema europskim benchmarkcima jedna od najOTA-ovisnijih destinacija na kontinentu i procjene govore o 60 do 70 posto rezervacija kroz posredničke platforme. Grčka, koja ostvaruje veće prihode po smještajnoj jedinici i višu neto maržu, ima svega 33 posto rezervacija kroz OTA, dok preostalih 23 posto dolazi kroz touroperatore s unaprijed potpisanim ugovorima.

Razlika između tih dvaju modela nije kozmetička. Ona se direktno vidi u maržama.

Dvije tvrtke, isti tržišni uvjeti, različiti rezultati

Najjasniji dokaz dolazi iz usporedbe dvije najveće hrvatske hotelske grupacije u 2024. godini.

Valamar Riviera, najveća turistička kompanija u Hrvatskoj, ostvarila je prihode od 420,3 milijuna eura – rast od 12 posto u odnosu na 2023. Neto dobit iznosila je 32,8 milijuna eura, što je pad od 2,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Rast prihoda od 12 posto nije se preveo u rast dobiti.

Plava Laguna ostvarila je prihode od 225,5 milijuna eura uz neto dobit od 57,2 milijuna eura – neto maržu od više od 25 posto. U istoj godini, u istoj zemlji, u istim vremenskim uvjetima.

Razlika nije u veličini, kategoriji hotela niti u destinaciji. Ključna strukturna razlika vidljiva je u jednom podatku iz godišnjeg izvještaja Plave Lagune: 61 posto noćenja u čvrstim objektima ostvarili su individualni gosti koji su rezervirali direktno. Manji OTA udio znači manje provizija, što znači više novca koji ostaje u kompaniji.

Isto pravilo vrijedi za sektor u cjelini – ali malo tko ga sustavno primjenjuje.

Najsezonalnija zemlja u Europskoj uniji

OTA ovisnost nije jedini strukturni problem. Hrvatska je prema podacima Eurostata zemlja s najizraženijom sezonalnošću turizma u cijeloj Europskoj uniji: 54,5 posto svih turističkih noćenja odvija se u srpnju i kolovozu. Europski prosjek iznosi 31,1 posto.

To nije samo statistički podatak. To je poslovni model koji fiksne troškove – kredite, amortizaciju, najmove, osiguranja – raspoređuje na cijelu godinu, dok prihodi dolaze u 90 dana. Akademska literatura jednoznačno potvrđuje da sezonska koncentracija prihoda povećava rizik od nelikvidnosti, povećava zaduženost i smanjuje profitne marže – ne zato što je sezona loša, nego zato što je kratka.

Španjolska je taj problem riješila strukturno: Kanarski otoci funkcioniraju kao zimska destinacija s popunjenošću od 84 posto u prvom kvartalu, što na nacionalnoj razini izravnava sezonske oscilacije. Grčka aktivno smanjuje ljetnu koncentraciju – udio srpnja i kolovoza u ukupnim noćenjima pao je s 56 na ispod 50 posto između 2019. i 2025. Hrvatska za to vrijeme bilježi sporedne pomake.

Što govore europske usporedbe

Mediteranske destinacije koje se s Hrvatskom natječu za istog gosta ostvaruju znatno bolje financijske rezultate uz slične ili niže prihode. Španjolski hotelski sektor bilježi bruto operativnu maržu od 41 posto uz neto maržu od 10 do 16 posto. Grčki hoteli postižu ljetni prihod po sobi koji je u srpnju jedini u Europi prešao 187 eura – uz OTA udio od svega trećine rezervacija. Hrvatska neto marža sektora iznosi između pet i deset posto, s iznimkama koje potvrđuju pravilo.

Usporavanje je vidljivo i u apsolutnim brojevima rasta: dok su turistički prihodi rasli 11,5 posto u 2023., rast u 2024. bio je 2,7 posto, a u 2025. svega dva posto. Broj noćenja ključnih tržišta – Njemačke, Nizozemske, Italije, Češke – bilježi pad. Cijena je rasla brže nego konkurencija, a ponuda nije pratila premium pozicioniranje koje ta razina cijena zahtijeva.

Rekordni prihodi su stvarni. Problem je što ne ostaju

Agregatna neto dobit ugostiteljskog sektora porasla je 2024. za 58,5 posto, ali taj broj skriva duboku neravnomjernost. Rast ide prema velikim kompanijama s dovoljno kapitala za direktne kanale i diversificirani portfelj. Neovisni hoteli i restorani, koji čine najveći dio sektora po broju objekata, bilježe stagnaciju ili pad marži uz rast troškova koji nije praćen proporcionalnim rastom prihoda.

Investicije padaju u godini rekordnih prihoda jer novac koji bi trebao ostati u sektoru za obnovu kapaciteta odlazi na provizije, troškove rada koji rastu brže od prihoda i financiranje sezonskih neravnomjernosti. Sektor koji ne investira u infrastrukturu gubi konkurentnost, a gubitak konkurentnosti dolazi brže nego što se vraća.

Vujčić je to rekao javno i jasno. Kad počnete gubiti goste, obično ih je teško brzo vratiti.

Hrvatska trenutačno ne gubi goste u dramatičnom smislu. Ali gubi maržu, gubi investicijski ciklus i gubi konkurentsku poziciju u odnosu na destinacije koje isti problem rješavaju sustavno, a ne sezonski.

Rekordna sezona je bila stvarna. Pitanje je hoće li sljedeća biti skuplja ili bolja.

Leo Ljubičić majstor je kuhar i majstor slastičar s više od 25 godina iskustva u profesionalnim kuhinjama. Zaposlen u Regionalnom centru kompetentnosti Dubrovnik, gdje gotovo petnaest godina prenosi to iskustvo kroz strukovno obrazovanje budućih kuhara. WorldSkills Croatia evaluator za disciplinu kuharstvo i osnivač LPI LABS-a, platforme za neovisne hotele i restorane. Piše o F&B operacijama za hrvatske i međunarodne stručne portale.