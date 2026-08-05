Kako ispravno dati nekome otkaz i izbjeći najčešće pogreške te sudske sporove

Kako poslodavci mogu zakonito dati otkaz, a pritom izbjeći sudski spor? Što najčešće pođe po zlu u postupku otkazivanja ugovora o radu i kako to spriječiti?

Otkaz je jedna od najosjetljivijih odluka u radnim odnosima, a pogrešan korak može dovesti do dugotrajnih sudskih postupaka, visokih troškova i narušene reputacije. Upravo zato je važno znati kako postupati ispravno, jasno i u skladu sa Zakonom o radu.

Zašto je pravilno otkazivanje ugovora o radu ključno za poslodavce?

Otkaz ugovora o radu nije samo administrativni čin. To je pravno reguliran postupak koji zahtijeva preciznost, dokumentiranost i razumijevanje obveza poslodavca. Zakonom o radu propisano je da otkaz mora biti obrazložen, dostavljen radniku, te da mora postojati zakonski opravdan razlog. Svaka pogreška u tim koracima može dovesti do poništenja otkaza, vraćanja radnika na posao ili obveze isplate značajne naknade štete.

Poslodavci često griješe jer postupak započnu tek kada problem eskalira. No kvalitetno vođenje radnih odnosa znači da se dokumentacija, komunikacija i postupci pripremaju mnogo ranije – dok je situacija još pod kontrolom. Pravilno otkazivanje nije samo pravna sigurnost, nego i pokazatelj profesionalnosti. Poslodavac koji zna voditi postupak smanjuje rizik konflikta, čuva reputaciju i pokazuje da poštuje radnika čak i u trenutku prekida radnog odnosa.

Preduvjeti za zakonit otkaz: što poslodavci moraju znati?

Prije nego što poslodavac uopće razmotri otkaz, mora biti jasno da postoji zakonski razlog. Zakon o radu razlikuje redoviti i izvanredni otkaz.

Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju ako:

prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz)

radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)

radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) ili

radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Međutim, navedeno se ne primjenjuje na otkaz ako poslodavac zapošljava manje od dvadeset radnika.

Poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika.

Ako u tom roku nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga.

S druge strane, poslodavac može u slučaju da ima opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka izvanredno otkazati ugovor o radu, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Dakle, moraju kumulativno biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

teška povreda obveza iz radnog odnosa

nastavak radnog odnosa nije moguć

poslodavac mora reagirati u roku od 15 dana od saznanja za povredu.

Redoviti otkaz uključuje otkazni rok, dok izvanredni ne.

Poslodavac mora moći dokazati da je razlog stvaran, objektivan i dokumentiran. Sudovi vrlo strogo ocjenjuju opravdanost otkaza, pa je priprema presudna.

Dokumentacija – najčešći kamen spoticanja

Najveći broj sudskih sporova nastaje jer poslodavac nije vodio urednu dokumentaciju. Kada postupak otkazivanja počne bez jasnih i dosljednih zapisa, poslodavac ulazi u zonu visokog rizika.

Sudovi očekuju konkretne, provjerljive činjenice, a ne dojmove ili usmene komentare. Upravo zato je dokumentacija temelj svake odluke o otkazu. Ona omogućuje poslodavcu da pokaže kako je postupao dosljedno, objektivno i u skladu sa zakonom, što je presudno u situacijama kada se odluka o otkazu mora braniti pred sudom.

Tipični propusti:

nepostojanje pisanih upozorenja

nejasne ili nedovoljno konkretne opomene

nedokumentirani razgovori,

nedostatak dokaza o slaboj radnoj učinkovitosti,

nepostojanje zapisnika o povredi radne obveze

Zakonom o radu propisano je da poslodavac prije redovitog otkaza zbog ponašanja radnika mora radnika pisano upozoriti na obveze i omogućiti mu da se popravi. Ako upozorenja nema – otkaz je nezakonit. Upozorenje mora biti jasno, konkretno i sadržavati mogućnost otkaza ako se povreda ponovi, jer samo tako ispunjava svoju svrhu.

U praksi, kvalitetno sastavljeno upozorenje često spriječi daljnje probleme jer radniku daje jasnu sliku o tome što mora promijeniti.

Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini. Time se radniku daje realna prilika da popravi ponašanje, a poslodavcu osigurava dokaz da je postupao korektno i u dobroj vjeri. Ovaj korak pokazuje da poslodavac ne donosi odluke impulzivno, nego nakon razumnog i transparentnog postupanja.

Prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

U mnogim slučajevima upravo taj razgovor razjasni nesporazume i spriječi nepotrebno otkazivanje.

Dokumentacija je temelj obrane poslodavca u slučaju spora. Bez nje, sud će gotovo uvijek stati na stranu radnika. U praksi, uredno vođena evidencija često čini razliku između zakonitog otkaza i poništenja odluke.

Poslodavci koji sustavno bilježe povrede, razgovore i upozorenja imaju znatno veću pravnu sigurnost i manji rizik od sudskih postupaka. Osim toga, dobra dokumentacija omogućuje poslodavcu da donosi odluke na temelju činjenica, a ne dojma, što dugoročno doprinosi pravednijem i stabilnijem upravljanju ljudskim resursima.

Kako pravilno provesti postupak otkazivanja?

Otkaz mora biti u pisanom obliku. Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Dostava odluke o otkazu ugovora o radu može se urediti kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu. Time se osigurava predvidljiv i transparentan postupak koji sprječava nesporazume i naknadne prigovore radnika.

Poslodavac mora radniku omogućiti da se izjasni o navodima, osobito kod otkaza uvjetovanog ponašanjem. Sudovi redovito poništavaju otkaze koji su doneseni bez prethodnog razgovora ili bez prilike da radnik iznese svoju obranu. Ovaj korak nije samo zakonska obveza, nego i važan element pravednog postupanja, jer radnik mora imati mogućnost objasniti okolnosti koje su dovele do problema.

Kod izvanrednog otkaza, poslodavac mora reagirati u roku od 15 dana od saznanja za povredu. Propuštanje roka čini otkaz nezakonitim. Izvanredni otkaz je iznimka i koristi se samo kada je povreda toliko ozbiljna da nastavak radnog odnosa više nije moguć. U takvim situacijama sudovi posebno pažljivo ispituju je li poslodavac postupao pravovremeno i je li odluka bila razmjerna težini povrede.

Dodatno, odluka o nezadovoljavanju na probnom radu mora biti obrazložena. Poslodavac mora jasno navesti razloge zbog kojih radnik nije zadovoljio očekivanja tijekom probnog razdoblja, uz konkretne primjere i dokumentirane činjenice. Neobrazložena odluka smatra se manjkavom i može dovesti do spora, jer radnik mora razumjeti na temelju čega je procijenjen i zašto probni rad nije uspješno završen.

Najčešće greške poslodavaca i kako ih izbjeći?

Nejasno obrazloženje otkaza

Otkaz mora sadržavati konkretne činjenice. Općenite formulacije poput “radnik ne ispunjava očekivanja” sudovi odbacuju. Sudovi očekuju jasne, provjerljive i precizne navode: datume, postupke, povrede, rezultate evaluacija. Što je obrazloženje konkretnije, to je manji rizik da će otkaz biti proglašen nezakonitim. Poslodavci koji ulažu vrijeme u kvalitetno obrazloženje pokazuju profesionalnost i smanjuju mogućnost nesporazuma s radnikom.

Nedostatak upozorenja

Bez pisanog upozorenja, redoviti otkaz zbog ponašanja radnika ne može opstati. Upozorenje mora biti jasno, sadržajno i mora radniku dati stvarnu priliku da popravi ponašanje. U praksi, dobro sastavljeno upozorenje često spriječi daljnje probleme jer radniku daje jasan signal što se očekuje i koje posljedice slijede ako se obveze ne ispune. Poslodavci koji preskaču ovaj korak izlažu se nepotrebnom riziku, jer sudovi strogo inzistiraju na poštivanju procedure.

Pogrešna dostava otkaza

Ako radnik odbije potpisati primitak, poslodavac mora sastaviti bilješku i poslati otkaz preporučeno poštom. Dostava mora biti dokaziva, jer u suprotnom radnik može tvrditi da odluku nije primio. U praksi, pravilna dostava često odlučuje ishod spora -čak i kada je sadržaj otkaza potpuno zakonit. Poslodavci koji imaju jasno uređene interne procedure dostave odluka znatno smanjuju rizik od tehničkih pogrešaka.

Neprovođenje razgovora s radnikom – omogućavanje iznošenja obrane

Sudovi očekuju da poslodavac pokaže da je pokušao riješiti problem prije otkaza. Razgovor s radnikom nije formalnost, nego ključan korak koji pokazuje da je poslodavac postupao razumno i u dobroj vjeri. U mnogim slučajevima upravo taj razgovor razjasni nesporazume i spriječi nepotrebno otkazivanje. Poslodavci koji preskaču ovaj korak ostavljaju dojam da odluke donose ishitreno, što sudovi strogo sankcioniraju.

Nepravilno korištenje izvanrednog otkaza

Izvanredni otkaz je iznimka, ne pravilo. Mora postojati osobito teška povreda obveza iz radnog odnosa i nemogućnost nastavka radnog odnosa. Poslodavac mora reagirati u roku od 15 dana od saznanja za povredu: propuštanje roka čini otkaz nezakonitim. Sudovi izvanredne otkaze analiziraju iznimno detaljno, pa je nužno da poslodavac ima jasne dokaze, urednu dokumentaciju i obrazloženje koje pokazuje razmjernost odluke. U praksi, izvanredni otkaz je opravdan samo u situacijama kada je povjerenje trajno narušeno i kada bi nastavak radnog odnosa ugrozio poslovanje.

Neopravdani razlozi za otkaz:

Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu, odnosno obraćanje radnika nadležnim tijelima državne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

Obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

Kako dati otkaz bez rizika od sudskog spora: praktični savjeti

Vodite urednu dokumentaciju od prvog dana

Sve povrede, upozorenja, razgovori i dogovori moraju biti zapisani. Uredna evidencija omogućuje poslodavcu da pokaže dosljednost i objektivnost, što je presudno u slučaju spora. Dokumentacija nije birokratski teret, nego zaštita: ona pokazuje da je poslodavac postupao razumno, promišljeno i u skladu sa zakonom.

Komunicirajte jasno i pravovremeno

Radnik mora znati što se od njega očekuje. Nejasne upute, prešutna očekivanja ili izbjegavanje razgovora stvaraju nesigurnost i povećavaju rizik konflikta. Jasna komunikacija smanjuje mogućnost nesporazuma i pokazuje da poslodavac vodi radne odnose transparentno i profesionalno.

Koristite pisana upozorenja kao alat, ne prijetnju

Upozorenje je prilika za poboljšanje. Njegova svrha nije kažnjavanje, nego korekcija ponašanja i stvaranje jasnih standarda. Dobro sastavljeno upozorenje često spriječi daljnje probleme jer radniku daje konkretne smjernice i realnu priliku da popravi radne navike.

Provjerite svaki korak s pravnim stručnjakom

Pravni pregled postupka prije donošenja odluke može spriječiti skupe pogreške. Stručnjak će uočiti proceduralne propuste, nejasnoće u obrazloženju ili rizike koji nisu vidljivi na prvi pogled. Poslodavci koji se savjetuju prije donošenja odluke znatno smanjuju mogućnost sudskog spora.

Poštujte dostojanstvo radnika

Korektan pristup smanjuje rizik konflikta. Način komunikacije u trenutku otkaza često određuje daljnji tijek odnosa čak i kada je odluka opravdana. Profesionalan, smiren i poštovan razgovor pokazuje da poslodavac cijeni ljudsku dimenziju radnog odnosa, što može spriječiti nepotrebne prigovore, žalbe ili sporove.

Dodatno, poslodavci koji otkaz provode uz poštovanje, jasno obrazloženje i urednu proceduru ostavljaju dojam organizacije koja djeluje odgovorno i predvidljivo. Takav pristup ne štiti samo od sudskih postupaka, nego i gradi reputaciju poslodavca kojem se vjeruje što je dugoročno jednako važno kao i pravna sigurnost.

Posebna zaštita trudnica i roditelja – najstroža zakonska pravila

Zakon o radu izričito zabranjuje otkaz trudnicama i radnicima koji koriste rodiljna i roditeljska prava.

Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu radnici ili radniku koji koristi:

rodiljni dopust

roditeljski dopust

posvojiteljski dopust

očinski dopust ili

dopust ili rad s polovicom radnog vremena radi skrbi o djetetu s težim smetnjama u razvoju i dr.

Također, u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od navedenih prava.

Otkaz bi u tom slučaju bio ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje prethodno navedenih okolnosti ili ako radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Ako radnica u roku od 15 dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o trudnoći ili korištenju nekog od spomenutih prava, uz potvrdu liječnika, otkaz je ništetan.

Zaključna poruka

Ispravno otkazivanje nije samo pravna obveza, nego i pokazatelj profesionalnosti poslodavca. Kada se postupak provede jasno, dokumentirano i u skladu sa Zakonom o radu, rizik od sudskog spora gotovo nestaje.

Kvalitetan menadžment, pravovremena komunikacija i uredna dokumentacija čine razliku između stabilnog radnog okruženja i dugotrajnih problema koji mogu skupo koštati.

Poslodavci koji znaju kako pravilno voditi postupak otkazivanja štite sebe, svoje poduzeće i svoje zaposlenike, a istovremeno grade reputaciju odgovornog i pouzdanog poslodavca.

Autor: Ivan Vidas, mag. oec. – stručnjak za radno pravo i upravljanje ljudskim resursima. Autor brojnih članaka i mišljenja iz područja radnih odnosa, radnog prava i upravljanja ljudskim resursima koji se redovito objavljuju u vodećim časopisima i portalima.

Konzultant za upravljanje ljudskim resursima koji djeluje kao most između menadžmenta i zaposlenika, povezujući poslovne ciljeve s ljudskom stranom organizacije te pomažući da se svakodnevne situacije rješavaju jasno, smireno i uz osjećaj za odnose u timu.