Kako procijeniti profitabilnost restorana kada ne postoji hrvatski benchmark za food cost?

Vlasnik restorana u Splitu želi znati je li njegov food cost od 34 posto dobar, prosječan ili alarmantan. Pita DZS. DZS nema taj podatak. Pita HGK. HGK nema taj podatak. Pita HUP. HUP pregovara o plaćama, ne o troškovima hrane. Pita HTZ. HTZ broji noćenja.

Na kraju uzme broj od nekog američkog SaaS alata koji kaže da je 28 do 32 posto benchmark za casual dining i zaključi da ima problem. Možda ima. Možda nema. Ne može znati jer nije usporedio sebe s konkurentima koji rade u istim uvjetima, na istom tržištu, s istim dobavljačima i istim sezonskim pritiskom.

Hrvatska je sektor koji godišnje generira više od 15 milijardi eura turističkih prihoda, a nema ni jedan javno dostupan benchmark za svoju ključnu troškovnu kategoriju.

Što postoji, a što nedostaje

Fina svake godine objavljuje sektorske podatke za djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Za 2024. su dostupni: 14.174 tvrtke, 90.901 zaposlenih, 7,1 milijardu eura prihoda, 516,9 milijuna eura neto dobiti, prosječna neto plaća 1.046 eura. DZS objavljuje indekse cijena i plaća po sektorima. Eurostat prati HICP potkategoriju restorana i hotela.

Nitko od njih ne objavljuje food cost postotak. Ni prihod po kuvertu. Ni omjer troška hrane prema ukupnom prihodu F&B odjela. Ni benchmark za cost of goods sold u ugostiteljstvu po tipu objekta, lokaciji ili sezonalnosti.

To nije tehnički propust. To je strukturalni izbor. Hrvatska statistika prati output, prihode, zaposlene i plaće. Ne prati input strukturu koja određuje je li taj output profitabilan ili samo velik.

Zašto to nije akademski problem

Akademska istraživanja o benchmarkingu u ugostiteljstvu konzistentno pokazuju da operateri koji imaju pristup usporedivim podacima donose bolje odluke o cijenama, bolju nabavu i ranije prepoznaju troškovne anomalije. Istraživanja o malim i srednjim poduzećima u restoraterstvu potvrđuju da benchmark podaci poboljšavaju profitabilnost upravo kroz pritisak koji donosi usporedivost: ako znate gdje ste u odnosu na tržište, znate i što trebate promijeniti.

Bez tog referentnog okvira, operater koji ima food cost od 36 posto ne zna je li to zbog loše nabave, zbog sezonskog pritiska cijena, zbog nedovoljno kontrolirane kuhinje ili jednostavno zbog toga što je to normala za njegov tip objekta u njegovoj destinaciji. Svaki od tih uzroka ima drugačije rješenje. Bez benchmarka, sve su pretpostavke.

Europska istraživanja troškova u ugostiteljstvu pokazuju da podaci postoje, ali su raspršeni po godišnjim računima tvrtki, sektorskim izvještajima i privatnim bazama podataka. Usporedivost je ograničena. Pristup je nejednak. Veliki lanci imaju interne analitičke odjele koji grade vlastite benchmarke. Neovisni operateri nemaju.

Asimetrija koja favorizira velike

To je ključni problem koji Hrvatska ne imenuje: asimetrija informacija koja strukturno pogoduje velikim hotelskim grupama i lancima na štetu neovisnih restorana i boutique hotela.

Veliki lanac s dvadeset objekata gradi interni benchmark iz vlastite baze podataka. Zna koji je food cost po tipu obroka, po sezoni, po lokaciji, po kategoriji namirnica. Taj podatak postaje konkurentska prednost jer lanac može donijeti informiranu odluku o cijenama, o meniju, o nabavi, dok neovisni operater pored njega radi na procjeni.

Fina podaci su javni, ali agregatni. Znate koliki je ukupni prihod sektora. Ne znate koliki je food cost restorana koji su slični vašemu. To su dva potpuno različita tipa informacije, od kojih je samo jedan operativno koristan.

Što drugi rade

Austrija ima WKO, Wirtschaftskammer Österreich, koji kroz sektorske analize objavljuje smjernice za operativne troškove u ugostiteljstvu. Slovenija, Njemačka i Italija imaju industrijska udruženja koja periodično objavljuju benchmark izvještaje za restauratere. Ti dokumenti nisu savršeni i nisu uniformni, ali postoje i javno su dostupni.

Hrvatska ima HGK i HUP koji su aktivni u pregovorima o plaćama i zastupanju interesa pred institucijama, ali ne objavljuju benchmark podatke o troškovima poslovanja koji bi neovisnim operaterima dali referentni okvir za vlastite odluke. Razlika nije u kapacitetu. Je u prioritetu.

Što bi se promijenilo kad bi podaci postojali

Operator koji ima usporedivi food cost benchmark za svoju kategoriju objekta i destinaciju može: pregovarati s dobavljačima s pozicije znanja, a ne intuicije; identificirati troškovnu anomaliju prije nego se pojavi na P&L izvještaju; donijeti informiranu odluku o promjeni menija umjesto reakcije na lošu sezonu; privući investitora ili banku s podacima koji govore više od generalne slike sektora

Sve to su odluke koje se trenutačno donose bez referentnog okvira. Neke od njih su ispravne. Neke nisu. Razlika između ta dva ishoda nije uvijek talent ili iskustvo, nego pristup informaciji.

Hrvatska ugostiteljska industrija raste. Prihodi su rekordni. Profit sektora porastao je 58,5 posto u 2024. To su podaci koji se objavljuju i citiraju. Food cost koji određuje je li taj rast zdrav ili samo velik, taj podatak ne postoji nigdje gdje ga možete provjeriti.

Dok to ostane tako, industrija će nastaviti rasti. Samo neće znati koliko od tog rasta zadržava.

Leo Ljubičić majstor je kuhar i majstor slastičar s više od 25 godina iskustva u profesionalnim kuhinjama. Zaposlen u Regionalnom centru kompetentnosti Dubrovnik, gdje gotovo petnaest godina prenosi to iskustvo kroz strukovno obrazovanje budućih kuhara. WorldSkills Croatia evaluator za disciplinu kuharstvo i osnivač LPI LABS-a, platforme za neovisne hotele i restorane. Piše o F&B operacijama za hrvatske i međunarodne stručne portale.