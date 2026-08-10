Kina više ne pokušava sustići Zapad. Gradi vlastiti tehnološki svijet

Dok je fokus javnosti na usporavanju gospodarstva i slaboj potrošnji, Kina ubrzano razvija vlastiti lanac proizvodnje poluvodiča i umjetne inteligencije. Upravo ondje, smatraju analitičari, nastaje jedna od najvažnijih investicijskih priča ovog desetljeća.

Kinesko gospodarstvo već neko vrijeme šalje proturječne signale. Dok domaća potrošnja ostaje slaba, tržište nekretnina i dalje opterećuje gospodarski oporavak, a potrošači su oprezni, ukupna gospodarska aktivnost ipak pokazuje znatno bolju sliku. Tako je kineski BDP u prvoj polovici 2026. porastao za 4,7 posto, dok je maloprodaja zabilježila rast od svega 1,3 posto. Unatoč tome, mnogi međunarodni ulagači i dalje Kinu promatraju prvenstveno kroz prizmu slabe domaće potražnje.

Drugi signal, međutim, prolazi znatno nezapaženije. Iza razočaravajućih makroekonomskih pokazatelja Kina ubrzano gradi vlastiti ekosustav za proizvodnju poluvodiča i razvoj umjetne inteligencije, a riječ je o promjeni koja daleko nadilazi internetske platforme poput Alibabe ili Tencenta, koje i dalje oblikuju zapadnu percepciju kineskog tehnološkog sektora. Okosnicu tog razvoja čine tvrtke koje proizvode opremu za proizvodnju poluvodiča, memorijske čipove, memorijska sučelja, optičke međuspojeve i druge ključne komponente AI infrastrukture. Većina njih kotira na burzama u Šangaju i Shenzhenu, a ne u Hong Kongu ili New Yorku, zbog čega često ostaju izvan fokusa međunarodnih ulagača. Oni koji kinesku tehnologiju i dalje poistovjećuju isključivo s Alibabom, Tencentom ili indeksom Hang Seng Tech zapravo vide samo dio slike. Najvažnije tehnološke promjene danas se odvijaju upravo na tržištu kineskih A-dionica.

Pokretač rasta i nedavne turbulencije

Donedavno su ulagači koji su prepoznali potencijal ovog sektora ostvarivali iznimno visoke prinose. Tvrtke poput NAURA Technologyja, Advanced Micro-Fabrication Equipmenta (AMEC), Montage Technologyja i Zhongji Innolighta bile su među najvećim dobitnicima kineskog nastojanja da postigne samodostatnost u proizvodnji poluvodiča. No posljednjih tjedana taj je uzlet privremeno zaustavljen pa su njihove dionice izgubile između 20 i 40 posto vrijednosti u odnosu na vrhunce dosegnute u srpnju.

Pritisak se nastavio i tijekom kolovoza, kada su dionice Zhongji Innolighta i drugih proizvođača optičkih komponenti naglo pale nakon izvješća da Sjedinjene Američke Države razmatraju ograničenja uvoza kineskih optičkih primopredajnika. Takve kratkoročne geopolitičke turbulencije, međutim, nisu novost. Uzastopne američke administracije već godinama postupno ograničavaju kineski pristup naprednim AI procesorima, memoriji velike propusnosti (HBM) i opremi za proizvodnju poluvodiča. Cilj američkog Ureda za industriju i sigurnost (Bureau of Industry and Security) pritom je jasan – usporiti razvoj naprednih kineskih poluvodiča koji bi mogli imati vojnu primjenu.

Unatoč nedavnom padu cijena dionica, u Raiffeisen Capital Managementu smatramo da se dugoročni izgledi kineskog tehnološkog sektora nisu promijenili. Korekcije poput ove uobičajen su dio tržišnog ciklusa jer nakon razdoblja snažnog rasta smiruju pretjerani optimizam ulagača. Na pad kineskih tehnoloških dionica posljednjih je tjedana dodatno utjecala i panična rasprodaja dijela korejskih malih ulagača, a ne pogoršanje poslovanja samih kineskih kompanija. Ono što se nije promijenilo jest činjenica da Kina i dalje sustavno gradi vlastiti lanac opskrbe za proizvodnju poluvodiča kako bi smanjila ovisnost o stranim dobavljačima.

Neočekivani pokretač razvoja

Paradoksalno, upravo su američka ograničenja postala snažan poticaj razvoju kineske industrije poluvodiča. Dok je pristup stranoj tehnologiji bio neometan, kineski proizvođači čipova uglavnom su se oslanjali na provjerenu opremu etabliranih međunarodnih dobavljača. Izvozne restrikcije promijenile su pravila igre. Sigurnost opskrbe postala je važnija od tehnološke superiornosti pa je domaća oprema, iako možda nešto manje učinkovita, postala privlačniji izbor od stranih rješenja čija isporuka u svakom trenutku može biti ograničena ili zabranjena.

Takvo prisilno razdvajanje dvaju tržišta stvorilo je svojevrsno zaštićeno domaće okruženje u kojem kineski proizvođači mogu instalirati vlastitu opremu, prikupljati podatke iz stvarne proizvodnje i ubrzano usavršavati tehnologiju u suradnji s domaćim kupcima. Iako razvoj i proizvodnja poluvodiča predstavljaju jedan od tehnološki najsloženijih industrijskih procesa, a kvalifikacija novih dobavljača traje godinama, mehanizam je prilično jednostavan: ograničenja potiču korištenje domaće opreme, to donosi prihode za daljnja ulaganja u istraživanje i razvoj, a istodobno sve šira primjena te opreme u proizvodnji omogućuje brže usavršavanje tehnologije.

Nastanak dvaju tehnoloških ekosustava

Industrija poluvodiča desetljećima je funkcionirala kao visoko specijalizirana globalna mreža u kojoj su pojedine zemlje razvile vodeće kompetencije u različitim segmentima lanca vrijednosti – od američkog dizajna čipova i softvera, preko tajvanske proizvodnje, južnokorejskog vodstva u memorijskim tehnologijama i nizozemske litografije do japanskih materijala. Taj model i dalje postoji, no geopolitičke okolnosti ubrzano mijenjaju njegovu strukturu. Umjesto jednog globalnog ekosustava sve se jasnije oblikuju dva paralelna – jedan predvođen Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima te drugi koji Kina razvija za vlastite potrebe.

Iako Kina i dalje zaostaje u pojedinim ključnim tehnologijama, njezin razvoj posljednjih godina ne treba podcijeniti. Najveći izazov i dalje ostaje proizvodnja najsuvremenijih poluvodiča jer domaći DUV sustavi s imerzijskom litografijom tek ulaze u fazu probne proizvodnje i još uvijek, prema pouzdanosti i proizvodnim prinosima, ne mogu konkurirati rješenjima nizozemskog ASML-a, svjetskog lidera u tom području. Osim toga, Kina i dalje zaostaje i u razvoju naprednih sustava za inspekciju, softvera za projektiranje čipova (EDA) te najnaprednijih tehnologija pakiranja HBM memorije. Upravo će brzina kojom kineski proizvođači uspiju smanjiti taj tehnološki jaz biti jedan od ključnih čimbenika za daljnji razvoj industrije. Ako zapadne izvozne restrikcije budu dodatno pooštrene prije nego što domaći proizvođači postignu stabilnu komercijalnu proizvodnju najnaprednije opreme, razvoj kineskih AI čipova najviše klase mogao bi biti znatno usporen.

No za uspjeh na domaćem tržištu nije nužno dosegnuti sam tehnološki vrh. Na kineskom tržištu, koje je među najvećima na svijetu, i proizvod koji je „dovoljno dobar” može osvojiti značajan tržišni udio i omogućiti proizvođačima da nastave ulagati u razvoj. Upravo se to danas događa u segmentu memorijskih čipova, gdje Kina postupno smanjuje ovisnost o Samsungu, SK Hynixu i Micronu. ChangXin Memory Technologies (CXMT) pritom je izrastao u vodećeg domaćeg proizvođača DRAM memorije (dinamičke radne memorije) i ubrzano povećava kapacitete za proizvodnju serverskih memorijskih čipova, dok Yangtze Memory Technologies (YMTC) širi proizvodnju NAND memorijskih čipova uz sve veću primjenu domaće opreme u svojim tvornicama. Od tog razvoja koristi imaju i tvrtke poput Montage Technologyja, koje proizvode memorijska sučelja ključna za AI podatkovne centre te profitiraju od sve složenije arhitekture modernih računalnih sustava.

Zašto Wall Street propušta ovu priču

Zašto je ova strukturna promjena ostala uglavnom nezapažena među međunarodnim ulagačima? Jedan od glavnih razloga leži u strukturi globalnih burzovnih indeksa. U indeksu MSCI China A-dionice i dalje sudjeluju sa samo 20 posto svoje tržišne kapitalizacije prilagođene slobodno raspoloživim dionicama. Posljedica toga je da vodeća tvrtka iz sektora poluvodiča u Šangaju ima tek djelić težine koju u indeksu ima neka velika internetska kompanija koja kotira izvan kontinentalne Kine, čime se prikriva njezina stvarna važnost.

Takva situacija istodobno predstavlja i priliku i rizik za aktivne upravitelje fondova – priliku da prepoznaju buduće tržišne lidere prije nego što postanu značajno zastupljeni u referentnim indeksima, ali i rizik da tijekom razdoblja tržišne euforije za njih plate previsoku cijenu.

Ulažemo u oba tehnološka ekosustava

To nas vraća na pitanje nedavnih tržišnih turbulencija. Znači li korekcija da je dugoročna investicijska priča kineskog sektora poluvodiča narušena? Smatramo da nije.

Iako kineski tehnološki ekosustav još nije u potpunosti samostalan, smjer njegova razvoja vrlo je jasan. Kineski sektor poluvodiča nastavit će povećavati tehnološke sposobnosti, širiti bazu kupaca i povećavati proizvodne kapacitete tijekom idućih godina. Nakon oštre korekcije od 20 do 40 posto tijekom srpnja i kolovoza, ulazne valuacije ponovno su postale privlačne. U svijetu koji se sve više dijeli na dva tehnološka ekosustava, usredotočiti se isključivo na zapadne, tajvanske i južnokorejske opskrbne lance, a pritom zanemariti kineski ekosustav, predstavlja značajan investicijski propust.

U idućih godinu do dvije posebnu će pozornost privlačiti nekoliko pokazatelja: uspješnost kineskih DUV sustava u naprednoj proizvodnji, udio domaće opreme u novim proizvodnim pogonima kineskih proizvođača čipova te napredak u razvoju HBM memorije i naprednih tehnologija 3D pakiranja, koje imaju ključnu ulogu u razvoju domaćih modela umjetne inteligencije.

U našoj investicijskoj strategiji aktivno ulažemo u oba tehnološka ekosustava. Tajvan i Južna Koreja i dalje imaju nezamjenjivu ulogu u razvoju najnaprednijih AI tehnologija na globalnoj razini. Istodobno odabrane kineske A-dionice pružaju jedinstvenu izloženost jednom od najsnažnijih dugoročnih investicijskih trendova ovog desetljeća – lokalizaciji i izgradnji kineskog paralelnog lanca vrijednosti za infrastrukturu umjetne inteligencije

Autor Leopold Quell, upravitelj je fonda Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equity, specijaliziranog za ulaganja na azijskim tržištima, Raiffeisen Capital Management