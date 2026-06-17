Najveća vrijednost Svjetskog prvenstva nisu golovi nego priče koje ostaju generacijama

Od Maradonine “Božje ruke” do hrvatskog puta do finala, Svjetska prvenstva pamte se po pričama koje nadilaze sport i postaju dio globalne kulture.

Svjetsko nogometno prvenstvo je najveći svjetski sportski događaj. Godišnji odmori se planiraju oko njega, unaprijed se dogovaramo s kim ga i gdje gledamo, kite se automobili i pripremaju se dresovi… Pogotovo jer je Hrvatska nogometna reprezentacija uredan sudionik završnica turnira koji se ove godine događa na američkom kontinentu.

Tijekom nekoliko tjedana milijarde ljudi diljem svijeta prate isti događaj, raspravljaju o istim temama i dijele iste emocije. Čak se i oni kojima nogomet nije dio svakodnevice za vrijeme SP-a okupljaju ispred malih ekrana, konzumiraju vijesti o nogometu i prate takve sadržaje na društvenim medijima. U vremenu algoritama, personaliziranih medijskih sadržaja i fragmentirane publike to je postalo iznimno rijetka i gotovo nemoguća pojava. A bit će sve i rjeđa.

Međutim, razlog zbog kojeg je svjetsko prvenstvo toliko važno nije samo nogomet. Njegova stvarna vrijednost leži u sposobnosti stvaranja priča. Kroz povijest su stvarane inspirativne nogometne priče sa svjetskih prvenstava. Premda su neke od njih vjerojatno samo mitovi, priče koje se pričaju na svjetskom prvenstvu uistinu sluša cijeli svijet. Bez obzira sudjeluju li na samom eventu ili ne.

Narativ ispred rezultata

Prvenstva počinju puno ranije prije prve utakmice. Već mjesecima unaprijed mediji, sponzori, navijači i nacionalni savezi pokušavaju odgovoriti na isto generalno pitanje – koja će biti priča ovog turnira? Uz to nas zanima i tko dolazi kao favorit? Tko predstavlja novu generaciju? Tko ima posljednju priliku za veliki rezultat? Tko bi mogao biti najveće iznenađenje? Veliki sportski događaji odavno se više ne prodaju kroz rezultate nego kroz narative. A nogometni svijet ih je stvarno pun.

U sportu govorimo o identitetu, tradiciji, karakteru ili mentalitetu reprezentacije. U svim slučajevima riječ je o istome. Ljudi se povezuju s pričama mnogo snažnije nego s podacima i statistikom. Zato se umjesto brojeva više uspoređuju dresovi, navijačke pjesme i sav folklor koji se kreira oko nogometa.

Bivši kolumbijski vratar René Higuita možda nije bio među najboljim golmanima svoje generacije, ali nogometni svijet i danas pamti njegov spektakularni “škorpionov udarac” – akrobatsku obranu u kojoj bi se bacio prema naprijed i petama odbio loptu iznad vlastite glave foto: Dibyangshu Sarkar/AFP

I upravo se zbog toga Svjetska prvenstva rijetko pamte po konačnim tablicama. Doduše, pamte se prvaci svijeta, no većina ljudi teško bi danas nabrojala sve četvrtfinaliste pojedinog turnira. S druge strane, gotovo svi poznaju priče koje su obilježile određena prvenstva.

Svjetsko prvenstvo 1986. ostalo je povezano s Maradonom i “Božjom rukom”, možda jednoj od najpoznatijih priča sa svjetskih prvenstava. Ruka kojom je Diego Armando zabio gol za Argentinu protiv Engleske ušla je u nogometne anale. I danas će veliki broj gledatelja reći da je bila riječ o kozmičkoj pravdi, a ne igranju rukom kojega bi danas VAR bez problema poništio.

Turnir u Italiji 1990. mnogi pamte po Kamerunu i Rogeru Milli i jednoj od najvećih priča autsajdera u povijesti nogometa. Kamerun je u četvrtfinalu u dramatičnoj završnici pobjedila Engleska.

Zvuk vuvuzela još uvijek odzvanja

Prvenstvo 1994. obilježila je slika Roberta Baggia nakon promašenog jedanaesterca u finalu. Francuska 1998. ostat će zapamćena po Zinedineu Zidaneu, ali i po Hrvatskoj koja se prvi put pojavila na velikoj svjetskoj pozornici i osvojila broncu. Njemačka 2006. donijela je posljednji nastup jedne velike generacije, dok je Južna Afrika 2010. ostala zapamćena po jedinstvenoj atmosferi i vuvuzelama koje su postale globalni simbol turnira bez obzira što mislite o njima.

Roberto Baggio nakon promašenog jedanaesterca u finalu Svjetskog prvenstva 1994. u Pasadeni. Brazil je svladao Italiju 3:2 nakon raspucavanja i osvojio naslov svjetskog prvaka foto: Luca Bruno/AP via Guliver

Rusija 2018. pretvorila se, opet, u priču o Hrvatskoj koja je stigla do finala protiv svih očekivanja. Nama, a i velikom broju ljubitelja nogometa širom svijeta, bila je to čak i veća priča od prvaka Francuske. Posebno što je reprezentaciju dramatično pred svjetsko prvenstvo preuzeo relativno nepoznati Zlatko Dalić.

No, u eri društvenih medija velika sportska natjecanja više ne proizvode samo sportske junake nego i viralne fenomene. Vuvuzele, hobotnica Paul, “It’s Coming Home”, navijački memovi, navijačke pjesme, influenceri i beskonačni medijski sadržaji postaju jako važni. Neki od tih fenomena traju svega nekoliko tjedana, ali dovoljno dugo da ih godinama kasnije povezujemo upravo s tim prvenstvom. Ponekad se čak i bolje sjećamo njih nego pojedinih utakmica.

Hrvatska je posebno zanimljiv primjer

Katar 2022. završio je pričom koju su mediji priželjkivali godinama, Lionel Messi osvojio je jedini veliki trofej koji mu je nedostajao i zatvorio jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti svjetskog i argentinskog nogometa. Mogao je mirno u mirovinu u Miami.

Na prošlom turniru u Kataru pojavio se i Maroko koji je osvojio četvrto mjesto, no izgradio je sebi mjesto među važnim reprezentacijama svijeta. Prva je to reprezentacija afričkog kontinenta tako visoko na tablici. Upravo zato svjetsko prvenstvo nije samo nogomet. Ono je važno za države, gradove domaćine, medije, sponzore i brendove. Reprezentacije ne predstavljaju samo nogometne saveze. One predstavljaju nacionalne priče.

“Božja ruka” Diega Maradone i gotovo četiri desetljeća kasnije ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola svjetskih prvenstava foto: Juan Mabromata/AFP

Brazil desetljećima simbolizira kreativnost i nogometnu umjetnost. Argentina strast i emociju. Njemačka disciplinu i učinkovitost. Engleska tradiciju i povijest igre. Svaka reprezentacija dolazi s određenim identitetom koji se tijekom turnira potvrđuje, nadograđuje ili mijenja.

Hrvatska je zaista posebno zanimljiv primjer. Na Svjetskom prvenstvu 1998. bila je priča o novoj državi koja se predstavlja svijetu. Godine 2018. postala je najveće iznenađenje turnira i finalist. U Kataru 2022. više nije bila iznenađenje nego potvrda kontinuiteta. U samo dva desetljeća Hrvatska je prošla put od autsajdera do reprezentacije od koje se očekuje ozbiljan rezultat.

Pa recimo svi na svijetu znaju da se Talijani nisu plasirali na svjetsko, a oni su dio mitskih nogometnih priča. Također su njihova neplasiranja na svjetsku nogometnu scenu predmet velike frustracije u Italiji, ali i popularnih memova. Ali zato se preko njih plasirala Bosna i Hercegovina koja se pažljivo prati i u Hrvatskoj, a koja i sama sa sobom vuče cijeli niz memeova na društvenim medijima.

Upravo se stvara povijest

Novi format Svjetskog prvenstva dodatno naglašava važnost narativa. Više reprezentacija znači više tržišta, više navijača, više medijske pozornosti i više potencijalnih priča. FIFA širi svoju globalnu platformu i iako sam bio skeptičan neke od reprezentacija koje su stigle su uistinu osvježenje. Tako smo dobili Haiti, Curacao i Zelenortske otoke koji svakako imaju bolje dresove od nas, ali možda slabije igraju nogomet.

No, ne ulažu samo i nogometni savezi već i najveći svjetski sportski brendovi koji daju ozbiljan novac da budu vezani za svjetsko nogometno prvenstvo. Ne ulažu to zbog samih utakmica. Ulažu zbog emocija koje te utakmice proizvode. Ulažu zbog mogućnosti da postanu dio priče koju će milijuni ljudi pamtiti godinama.

Zaključimo, pred nama je novo Svjetsko prvenstvo. Danas još ne znamo tko će postati prvak. Ne znamo tko će biti najveće razočaranje. Ne znamo tko će postati nova zvijezda turnira. Ali gotovo je sigurno da ćemo za deset godina pamtiti neku priču koja danas još ne postoji, a stvorit će se u idućih mjesec dana.

Jer najveća vrijednost Svjetskog prvenstva nije u tome što otkriva najbolju reprezentaciju svijeta. Njegova najveća vrijednost je u tome što svake četiri godine stvara nove globalne priče koje postaju dio kolektivnog sjećanja. U svijetu u kojem se pažnja sve teže osvaja, a još teže zadržava, malo koji događaj to radi uspješnije od svjetskog nogometnog prvenstva.

Autor prof.dr.sc. Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti