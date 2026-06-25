Skriveni saboteri: 8 tipova zaposlenika koji nesvjesno uništavaju vaš biznis

Svaki vlasnik tvrtke sanja o timu koji samostalno uočava probleme i rješava ih. Međutim, stvarnost često zada udarac, pa oni u koje ste polagali nade i resurse postaju izvor korporativnih požara. Ovdje nije riječ o ubačenim diverzantima, već o sasvim običnim zaposlenicima čije osobne karakteristike mogu gurnuti tvrtku u katastrofalan ponor.

U ovome tekstu analiziram 8 tipova takvih zaposlenika.

1. PR majstor

Ovaj tip vrhunski vlada umijećem ostavljanja dojma. Šarmantni su, pametni i posjeduju iznimne komunikacijske vještine.

Na razgovoru za posao slušat ćete o grandioznim projektima i nevjerojatnim brojkama. Njihova sposobnost samopromocije višestruko nadmašuje stvarnu produktivnost. Oni stvaraju privlačnu fasadu iza koje voditelj teško može uočiti nedostatak rezultata. Zagrebete li dublje, ispostavlja se da je njihov osobni doprinos uspješnim projektima minimalan.

Da biste prepoznali takvu osobu, ulazite u najsitnije detalje. Pitajte što je konkretno ta osoba radila svaki dan kako bi postigla navedeni rezultat. Ako je pred vama PR majstor, počet će se izvlačiti općenitim frazama o „nadahnjivanju tima“.

2. Toksični profesionalac

Često su to iskusni i kompetentni stručnjaci na čiji cinizam i nepoštovanje prema ljudima voditelji zatvaraju oči zbog njihove stručnosti.

Opasnost leži u tome što je biznis timska igra. Toksična osoba truje atmosferu: kolege u njezinoj blizini osjećaju se manje vrijednima, njihove se ideje omalovažavaju, a motivacija opada. Njezine su šale zapravo prikrivena agresija. Na koncu iz tvrtke odlaze najtalentiraniji i najperspektivniji zaposlenici, dok se produktivnost ostalih smanjuje.

Na razgovoru za posao pitajte: „Što vas je najviše živciralo kod kolega na bivšem poslu?“. Stabilna i razumna osoba sklona je ublažiti negativnosti. Toksična ličnost nije sposobna za samokritiku i krivnju će svaljivati na druge.

3. Agent kaosa

Tip kojega je najteže prepoznati. To su ugodni, bistri ljudi koji neprestano čine glupe pogreške. Zaborave poslati dokumentaciju za natječaj za koji se tvrtka pripremala mjesecima ili naprave kritičnu pogrešku pri mjerenju. To nisu sustavni propusti, već neshvatljive katastrofe koje poništavaju sva prethodna postignuća.

Istraga je pokazala lanac nemara: od zaposlenika privatnih tvrtki koji su zaboravili propisno izolirati žice pa su ih omotali izolir-trakom, do gradskih službenika koji su potpisali zapisnike o primopredaji bez provjere sigurnosti. To je klasičan primjer „agenta kaosa“ na djelu, kada posao izgleda obavljeno, dokumenti su potpisani, fasada blista, ali je unutra ugrađena pogreška s fatalnim posljedicama. U biznisu vas takve „ogoljene žice“ mogu stajati ne samo novca i ugleda, nego i slobode.

Kako biste otkrili takvu osobu, tražite „rupe“ u životopisu. Agent kaosa često daje otkaz nakon još jednog velikog neuspjeha. Pitajte ih o neuspjesima jer ih takvi ljudi imaju neproporcionalno mnogo.

4. Kompetentna lijenčina

Posjeduje sva potrebna znanja i iskustvo, životopis mu je besprijekoran, a odgovori na razgovoru za posao precizni. Opasnost je u tome što poduzima daleko manje akcija nego što bi mogao. Takvi ljudi zahtijevaju iznimno mnogo truda u upravljanju: za svaki zadatak imaju pametan argument zašto to ne treba učiniti sada ili zašto je to općenito pogrešno.

Ovaj se tip može razotkriti samo kroz probni tjedan s maksimalnim opterećenjem. Lijenčina može stvarati privid velike aktivnosti dan ili dva, ali do trećeg ili petog dana njegova će se stvarna razina energije neizbježno pokazati.

5. Skakavac

Zaposlenici s jasnim obrascem promjene posla svakih 6 do 12 mjeseci. Pogreška voditelja je vjerovanje da će „u našoj posebnoj atmosferi on ostati duže“. To je iluzija. Ovaj će zaposlenik otići točno u onom roku koji se iščitava iz njegove biografije.

Ako je osoba mijenjala posao svakih pola godine, budite spremni na to da ćete za 6 mjeseci ponovno morati otvarati natječaj. Njihovo zapošljavanje ima smisla samo ako će njihov kratkotrajni doprinos isplatiti troškove zapošljavanja i obuke.

6. Besprijekorni

Tip ličnosti koji po prirodi nije sposoban vidjeti vlastite pogreške i kritički procijeniti svoj rad. Njime je nemoguće upravljati i ne može ga se poučiti jer je kod njega i onako sve savršeno. Kod njih ne postoji mehanizam uspjeha koji proizlazi iz svladavanja prepreka, jer prepreke uopće ne prizn

Pitanje o neuspjesima dovodi ih u slijepu ulicu i oni iskreno ne razumiju o čemu je riječ. Ipak, takvi su ljudi idealni za rad s pritužbama i agresivnim klijentima – tuđa ih negativnost jednostavno ne dotiče.

7. Ameba

Zaposlenik bez ambicija i ciljeva koji sanja o mirnom mjestu od 9:00 do 17:00 (odnosno u okviru fiksnog radnog vremena). U tvrtki koja raste opseg dužnosti zaposlenika neizbježno se širi. Kada vašoj tvrtki bude potreban snažan iskorak, shvatit ćete da je „ameba“ zapravo betonski zid. Ona ne želi i neće usvajati nove alate niti preuzimati odgovornost.

Kako biste prepoznali takvu osobu, pitajte je o njezinim snovima i karijernim planovima. Nedostatak jasnih težnji jasan je znak za uzbunu u biznisu koji se razvija.

8. Varalica

To su ljudi koji dopuštaju ozbiljna moralna i etička odstupanja u privatnom životu, kao što su nevraćanje dugova, ovisnosti, prijevare. Iluzija da osobne kvalitete ne utječu na posao vrlo je opasna. Osoba koja je navikla lagati bliskim ljudima ili manipulirati prijateljima, prije ili kasnije primijenit će te vještine i u tvrtki. To su potencijalni kradljivci, ucjenjivači i izvori curenja povjerljivih informacija.

U tome će pomoći detaljna provjera prošlog iskustva. Poziv prethodnom poslodavcu s pitanjem „Biste li ga ponovno zaposlili?“ može vam uštedjeti milijune i spasiti vas od kaznenih postupaka.



Zapošljavajući ljude, mi u njih investiramo svoje snove. Kako se ti snovi ne bi pretvorili u noćnu moru, voditelj mora naučiti gledati iza šarma i profesionalnog sjaja. Alati kontrole, strogi pokazatelji uspješnosti i dubinska provjera prošlosti nisu izraz nedostatka povjerenja, već jedini način da se biznis zaštiti od skrivenih štetočina

Autor Alexander Visotsky je osnivač akceleratora Business Booster