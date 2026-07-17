Teatar kontrole: Kako FIFA kroz inženjering tehnologije eliminira sportska čuda

Svjetsko nogometno prvenstvo je često poligon za eksperimentiranja u nogometu. Organizatori svejedno bilježe rekordne prihode, a televizijska gledanost doseže povijesne vrhunce. No, iako eksperimenti ne trebaju nužno biti loši nakupio se priličan broj ljudi koji inzistira u stajalištu da je sve namješteno i da neće više gledati utakmice. Ali svejedno ih gledaju. Ipak, i meni se čini da je FIFA nogomet uspio još jednom podijeliti nogometni svijet kao mnogo puta do sada.

Prijedlozi o uvođenju četvrtina umjesto poluvremena, modifikacije disciplinskih pravila o crvenim kartonima da bi se prilagodili političkim vođama te redefiniranje sudačkog autoriteta u javnosti se često etiketiraju kao površna “amerikanizacija”.

U pozadini ovih promjena nalazi se dugoročna strategija FIFA-e pod vodstvom Giannija Infantina, usmjerena prema sustavnoj eliminaciji nepredvidivosti u korist predvidljivog komercijalnog spektakla. Iz perspektive teorije komunikacije i sportskog menadžmenta, tehnologija i pravila više ne služe isključivo za provođenje pravde na terenu, već postaju instrumenti za proizvodnju instant narativa koji odgovaraju globalnom tržištu.

Povijesni kontinuitet konstrukcije mitova

Da bi se razumjela suvremena dinamika upravljanja nogometom, potrebno je dekonstruirati mitove na kojima počiva identitet ovog sporta. Uvriježeni narativ o Engleskoj kao “kolijevci nogometa” povijesno je nepotpun i uvelike je proizvod ranog sportskog marketinga i eurocentričnog kulturnog utjecaja. Čak i službeni dokumenti FIFA-e priznaju da najstariji oblici strukturirane igre s loptom pripadaju kineskoj igri Cuju. Slično tome, materijalni dokazi poput antičkog spomenika iz Garduna kod Trilja, koji prikazuje dječaka s loptom s prepoznatljivim šesterokutnim uzorcima i svjedoče o tome da su preteče ove igre postojale izvan anglosaksonskog konteksta stoljećima prije njezine moderne varijante. No, naravno da svijetu paše narativ da su nogomet izmislili Englezi, a ne Kinezi. I to se neće promijeniti koliko god mi iznosili povijesno utemeljene činjenice.

Ova povijesna digresija ključna je za razumijevanje današnjih procesa. Ona pokazuje da je makro-upravljanje nogometom oduvijek bilo usko povezano s kreiranjem narativa koji pogoduju dominantnim ekonomskim i političkim sferama. Dakle nisu poništavanje crvenih kartona na zahtjev političara ili nagrade za mir iznimke nego pravilo. Sustav povijesno rijetko teži apsolutnoj historiografskoj ili sportskoj meritokraciji u smislu nagrade za trud, zasluge i sposobnosti. Umjesto toga, favoriziraju se interpretacije koje maksimiziraju prestiž i tržišni potencijal. Suvremeni inženjering sportskog spektakla stoga nije anomalija, već princip na kojemu počivaju te institucije.

Tehnologija u funkciji proizvodnje “instant narativa”

Uvođenje visokotehnoloških rješenja poput VAR sustava i poluautomatiziranih analiza inicijalno je predstavljeno kao alat za uvođenje objektivnosti i smanjenje sudačkih pogrešaka. Međutim, u praksi svjedočimo komunikacijskom paradoksalnom efektu: umjesto smanjenja kontroverzi, hiper-tehnologizacija je stvorila aparat koji omogućuje instantnu konstrukciju i legitimaciju željenih narativa.

Kada utakmicu nadzire glomazni birokratski aparat od desetak službenih osoba: uključujući suce na terenu, delegate i specijalizirane VAR timove s pristupom desecima kamera visoke rezolucije, pojam objektivnosti se redefinira. Nogomet je u svojoj biti igra neprekidnog fizičkog kontakta. Unutar svakog kaznenog prostora tijekom prekida događa se mnoštvo mikro-interakcija koje se, podvrgnute izolaciji i usporenoj snimci, mogu interpretirati kao prekršaj. No, kada se dogodi ključno zapinjanje lopte za kabel koji stvori ogromnu prednost jednoj momčadi – to ne vide ni sve službene osobe zajedno niti visoko osjetljivi čipovi.

Ključna komunikacijska moć modernog sustava leži u selektivnosti. Ako postoji komercijalna ili regulatorna potreba za zaštitom određenog ishoda ili brenda, tehnološki aparat pruža neograničen repozitorij vizualnih dokaza. Ilustrativan primjer bio je medijski tretman Cristiana Ronalda na utakmici Hrvatske protiv Portugala. Unatoč objektivno slaboj izvedbi i statističkoj nevidljivosti na terenu dobio je nagradu za igrača utakmice iako je glasala publika. Dakle, onima koji su gledali utakmicu svojim očima sve je bilo jasno. Naravno da je ono što je presudilo utakmicu bila sudačka odluka koja je poništila hrvatski clutch pogodak Joška Gvardiola prema upitnom grafu prema informacijama čipa u nogometnoj lopti o mikro kontaktu sa par vlasi kose Igora Matanovića.

Za globalnu masu potrošača sadržaja, digitalno generirani grafikon funkcionira kao neupitni dokaz, bez obzira na njegovu stvarnu biomehaničku utemeljenost. Tehnologija ovdje ne traži istinu; ona pruža formalno-pravno pokriće za odluke koje štite televizijski proizvod.

Korporativni populizam i ekonomsko filtriranje publike

Ovaj tehnološki inženjering ide zajedno i s evolucijom publike. Strategija FIFA-e sve se jasnije pomiče prema korporativnom populizmu, koji podilazi površnim, globalnim pratiteljima na digitalnim platformama. Za ovu demografsku skupinu nogomet nije primarno sportsko nadmetanje, već narativni sadržaj, odnosno content. Oni konzumiraju globalne ikone, a ne izvrsnost. Iako smo pričali o tome koliko su priče bile najvrjedniji dio proizvoda svjetskog prvenstva.

U tom kontekstu, ekstremno visoke cijene ulaznica na prvenstvu u Americi djeluju kao učinkovit cjenovni filtar. Sustav time minimizira prisutnost autentičnih, strastvenih i nepredvidivih navijačkih skupina koje sa sobom nose financijski i politički rizik, a stadione pretvara u kontrolirane korporativne prostore. Tamo gdje organski interes izostaje i nema strasti korporacije se trude nadomjestiti jeftinim navijačkim rekvizitima koji čak djelomično imaju smisla no gube smisao kada jedna reprezentacija plati ljudima koji nisu njihovi navijači da se oblače u njihove boje i navijaju za njih u zamjenu za luksuzni smještaj. Čisto da se održi iluzija da je sve slično ili isto godinama.

U ovako postavljenom sustavu, postignuća manjih reprezentacija, poput povijesnih uspjeha Hrvatske, tretiraju se kao sistemske anomalije. Tržište od nekoliko milijuna stanovnika dugoročno predstavlja ekonomski limitiran potencijal za sustav koji zahtijeva prisutnost velikih nacija i globalnih zvijezda u završnicama turnira radi povećanja vrijednosti televizijskih prava i sponzorskih ugovora na ključnim svjetskim tržištima.

Upravljanje rizikom u industriji zabave

Implementacijom modela preuzetih iz uspješnih sjevernoameričkih zatvorenih franšiza (poput NFL-a i NBA lige), gdje su dinamika igre, pravila i pauze strukturirani primarno oko oglašivačkih pauza, FIFA provodi ono što se u poslovnom svijetu naziva naprednim upravljanjem rizikom (engl. Risk Management).

Kombinacijom rascjepkanosti igre, tehnološke selektivnosti i korporativnog populizma, stvara se visoko kontrolirano okruženje u kojem je utjecaj čiste sportske slučajnosti sveden na minimum. Tradicionalni model sporta koji priča priče “po zaslugama” ustupa mjesto industriji zabave u kojoj pravila, tehnologija i instant narativi surađuju s jednim ciljem: osigurati predvidljiv, stabilan i maksimalno profitabilan proizvod koji globalno tržište zahtijeva.

Autor prof.dr.sc. Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti