Tvrtke neće izgubiti utrku zbog AI-ja. Izgubit će je zbog vlastite strukture

Poslovni model se danas može kopirati brže nego ikada. No organizacija koja taj model zna mijenjati, povezivati i prilagođavati ne kopira se lako. Zato se pravo pitanje sve manje odnosi na model, a sve više na oblik organizacije koji stoji iza njega. U prethodnom sam tekstu iznio da prava prednost više nije poslovni model, nego organizacija koja ga može mijenjati. To ne znači da poslovni model nije važan. Naprotiv, on je i dalje način na koji poduzeće stvara, isporučuje i naplaćuje vrijednost. No problem je u tome što se modeli danas vide, analiziraju i kopiraju brže nego prije.

Ako nešto funkcionira, konkurencija to brzo primijeti. Ako je novi kanal prodaje uspješan, drugi će ga testirati. Ako nova usluga dobro prolazi, drugi će je pokušati ponuditi. Ako se promijeni način naplate, cijelo tržište vrlo brzo uči. Poslovni model više nije skrivena arhitektura. On postaje javni uzorak. Zato se pitanje prednosti pomiče dublje. Ako se model može kopirati, što se ne može kopirati tako lako? Odgovor nije samo kultura, nije samo talent i nije samo tehnologija. Odgovor je sposobnost organizacije da se drukčije posloži kada se promijene uvjeti u kojima radi.

Zašto organizacija uopće postoji

Ronald Coase, ekonomist koji je za svoj rad dobio Nobelovu nagradu, postavio je jedno od najvažnijih pitanja moderne ekonomije. Ako tržište može koordinirati aktivnosti kroz cijene, ugovore i razmjenu, zašto uopće postoje poduzeća? Zašto sve nije tržište? Njegov odgovor bio je jednostavan, ali dubok. Korištenje tržišta ima trošak. Treba pronaći dobavljača, prikupiti informacije, pregovarati, napisati ugovor, nadzirati provedbu, rješavati nesporazume i zaštititi se od rizika. Tržište je snažan mehanizam, ali nije besplatno.

Poduzeće nastaje zato što je neke aktivnosti jeftinije koordinirati unutar organizacije nego preko tržišta. Umjesto da se za svaku aktivnost stalno pregovara izvana, poduzeće stvara unutarnji prostor u kojem se dio koordinacije odvija kroz hijerarhiju, procedure, uloge, planove i zajedničke ciljeve. To je klasično pitanje granice između tržišta i organizacije. No danas ga možemo okrenuti prema unutra.

Ista logika postoji unutar poduzeća

Ako je Coase pitao zašto postoji granica između tržišta i poduzeća, danas moramo pitati zašto postoje granice unutar poduzeća. Zašto postoje odjeli? Zašto su financije odvojene od prodaje, HR

od operacija, marketing od korisničke podrške, IT od ostatka organizacije? Naravno, jedan odgovor je stručnost. Ljudi sa sličnim znanjem, jezikom i alatima lakše rade zajedno. Financije imaju svoje metode, HR svoje procese, prodaja svoje odnose, operacije svoje ritmove, a IT svoju tehničku logiku. Odjeli nisu nastali slučajno.

Ali odjeli nisu samo spremnici stručnosti. Oni su i rješenje za trošak koordinacije. Kada je informaciju teško prikupiti, prenijeti i protumačiti, ima smisla grupirati slične informacije na jedno mjesto. Kada je kontekst teško prenosiv, ima smisla stvoriti funkciju koja ga drži. Kada je odlučivanje sporo, ima smisla dodijeliti odgovornost određenoj vertikali. Organizacijska struktura koju danas smatramo normalnom velikim je dijelom nastala u svijetu u kojem je informacija bila skupa. Skupo ju je bilo pronaći. Skupo ju je bilo prevesti iz jednog jezika stručnosti u drugi. Skupo ju je bilo premjestiti kroz organizaciju bez gubitka značenja. Zato smo gradili odjele, izvještaje, sastanke, hijerarhije i procedure.

Odjel kao povijesni odgovor

Kada danas gledamo organizacijsku shemu, često je doživljavamo kao prirodan oblik poduzeća. Na vrhu je uprava, ispod nje funkcije, ispod funkcija timovi, a između njih procesi, sastanci i izvještaji. No ta shema nije prirodni zakon. Ona je povijesni odgovor na određenu ekonomiju koordinacije.

U svijetu sporih informacija, odjel je bio vrlo racionalan izum. Smanjivao je složenost. Omogućavao je specijalizaciju. Stvarao je jasne odgovornosti. Ako nešto pripada financijama, zna se gdje se o tome odlučuje. Ako nešto pripada prodaji, zna se tko nosi broj. Ako nešto pripada HR-u, zna se kome se šalje zahtjev.

Problem nastaje kada poslovni ishodi više ne slijede tako uredne granice. Korisničko iskustvo nije samo marketing. Nije samo prodaja. Nije samo operacija. Nije samo IT. Produktivnost nije samo HR. Nije samo financije. Nije samo menadžment. ESG nije samo izvještaj. Digitalna transformacija nije samo tehnologija. AI nije samo alat koji pripada IT-u. Sve veći broj važnih poslovnih ishoda nalazi se između odjela. Upravo ondje gdje je organizacija najsporija, nastaje sve veći dio vrijednosti.

AI mijenja cijenu koordinacije

Zato umjetnu inteligenciju ne treba gledati samo kao alat za automatizaciju zadataka. To je preusko. AI piše tekstove, sažima dokumente, prevodi, analizira podatke, uspoređuje opcije i pomaže u pripremi odluka. No ispod toga događa se važnija promjena.

Ako se izvještaj može brže pripremiti, pada cijena izvještavanja. Ako se dokumenti mogu brže usporediti, pada cijena analize. Ako se jezik jednog odjela može brže prevesti u jezik drugog, pada cijena unutarnjeg prevođenja. Ako se scenariji mogu brže simulirati, pada cijena pripreme odluke. Ako se znanje može lakše pronaći, pada cijena pristupa organizacijskoj memoriji.

To ne znači da nestaju povjerenje, odgovornost, politika, rizik ili prosudba. Ne znači da AI može zamijeniti organizaciju. Ali znači da se mijenja ekonomska osnova na kojoj su mnoge unutarnje granice nastale. Ako su neke granice postojale zato što je informaciju bilo teško premjestiti, što se događa kada se ta informacija može premjestiti brže? Ako su neki sastanci postojali zato što kontekst nije putovao sam, što se događa kada se kontekst može bolje pripremiti prije sastanka?

Ako su neke hijerarhije postojale zato što je netko morao komprimirati i prenositi informacije, što se događa kada dio te kompresije preuzmu sustavi?

Granice neće nestati, ali će se pomaknuti

Pogrešno je zaključiti da će AI ukinuti odjele. To je prejednostavna priča. Odjeli neće nestati jer stručnost neće nestati. Financije, pravo, operacije, prodaja, HR i IT i dalje će imati svoje znanje, odgovornost i profesionalne standarde. Ali odjel kao glavni spremnik poslovnog ishoda postat će slabiji. Sve će više vrijednosti nastajati u sposobnosti da se oko određenog ishoda brzo sastavi prava kombinacija znanja, podataka, ljudi i odluka. Ne trajno, ne nužno kroz novu formalnu strukturu, nego kroz sposobnost organizacije da se privremeno presloži oko problema.

Pitanje zato više neće biti samo: kojem odjelu ovo pripada? Sve češće pitanje bit će: koja se sposobnost mora sastaviti da bi se ovaj ishod ostvario? To je velika promjena u načinu razmišljanja o organizaciji. Jer ako ishod ne pripada jednom odjelu, onda ni odgovornost, informacija i odlučivanje ne mogu ostati zatvoreni u starim vertikalama. Organizacija mora naučiti raditi kroz granice koje je sama stvorila.

Nova prednost organizacije

Tvrtke koje će AI koristiti samo za ubrzavanje postojećih odjela dobit će kratkoročnu učinkovitost. Pisat će brže, analizirati brže, izvještavati brže i možda smanjiti dio troškova. To nije nevažno. Ali to nije strateška prednost. Strateška prednost nastaje kada menadžment postavi teže pitanje: koje su naše unutarnje granice nastale zato što je koordinacija nekada bila skupa? Koje od tih granica još uvijek imaju smisla? Koje usporavaju ishode? Koje štite odgovornost, a koje samo čuvaju naviku?

U sljedećih deset godina organizacijska struktura neće ostati ista. Ne zato što će netko nacrtati novu shemu i proglasiti transformaciju, nego zato što će se promijeniti trošak oko kojeg je stara shema nastala. Kada pojeftini informacija, pojeftini i dio koordinacije. Kada pojeftini koordinacija, drukčije se postavlja pitanje gdje trebaju biti granice. Zato se vraćamo na početnu tvrdnju. Poslovni model se može kopirati. Alat se može kupiti. Tehnologija se može uvesti. No sposobnost organizacije da razumije vlastite granice, prepozna zašto su nastale i promijeni ih kada prestanu imati istu funkciju, to se ne kopira lako. U svijetu u kojem AI smanjuje cijenu informacije, prednost neće imati organizacija koja samo radi isto brže. Prednost će imati organizacija koja razumije da možda više ne mora biti istog oblika.

Autor Vladislav Valiček je strateški savjetnik za future-ready organizacije; više na web stranici