Zakon tehnoloških ciklusa: Kako ulagači mogu profitirati od paradigmatske promjene

Burzovni svijet nalazi se usred dubokog pomaka koji je započeo prije AI-vala, a u kojem tehnološke tvrtke ne samo da dominiraju tržištem, već su i potpuno promijenile pravila igre. Tradicionalna fundamentalna analiza i klasični valuacijski modeli sve manje vrijede za brzorastuće tech kompanije. Ključ uspješnog ulaganja sve više leži u razumijevanju tehnoloških ciklusa. Oni omogućuju investitorima da razlikuju stvarne trendove od balona i pravodobno uđu u tehnologije koje oblikuju budućnost.

“Ovaj put je sve drugačije.“ Vjerujete li legendarnom investitoru Johnu Templetonu, to su najopasnije riječi koje bilo koji investitor može izgovoriti. Ta izjava se često citira kao upozorenje: Pravila igre u svijetu ulaganja se ne mijenjaju. No burzovni svijet trenutačno se nalazi usred paradigmatske promjene koja je započela znatno prije AI-vala. Tehnološko doba nije samo stvorilo daleko najveće i najmoćnije tvrtke u povijesti čovječanstva, već je i temeljito promijenilo pravila ulaganja.

Pristup fundamentalne analize, koji je obilježio i dominirao 20. stoljećem, morao je krajem 1990-ih prepustiti svoju prevlast. Prejake je bile dionice rasta, prije svega onih tehnoloških tvrtki. A razlika se stalno povećava, čak i eksponencijalno. Tijekom protekla dva desetljeća dionice rasta ostvarile su četverostruko veću premiju u odnosu na tradicionalne dionice. Međutim, tradicionalni modeli za procjenu vrijednosti kod tehnoloških tvrtki nailaze na svoje granice. Ključni pokazatelji poput omjera cijene i dobiti (P/E) ili ukupnog dostupnog tržišta više gotovo ne pomažu u donošenju procjene vrijednosti tvrtke.

Klasični value investitori koji se bave fundamentalnom analizom, će vam reći da će doći do preokreta na tržištu. No dominacija dionica rasta rasla je sa svakim novim tehnološkim valom koji je dodao novi sloj digitalizacije. Mobitel. Oblak (cloud). Blockchain. Umjetna inteligencija (AI). Omjer u korist ulaganja u rast postao je eksponencijalan. To ne znači da više neće biti preokreta. Ipak, nakon svakog sloma tržišta poput dot-com krize, tehnologija se nakon nekog vremena vratila još jača umjesto da se vrati na prosjek. Ponekad stvari doista jesu drugačije. Dobrodošli u doba „tech moneyja“.

Paradigmatska promjena je započela. Tehnološko doba rodilo je daleko najveće i najmoćnije tvrtke u povijesti. I najprofitabilnije. Stoga ih se ne može ignorirati ni u jednom portfelju. No kada tradicionalni pokazatelji ne pomažu kod brzorastućih tehnoloških tvrtki, kako onda investitori mogu iskoristiti ogroman potencijal novih tehnologija? Kako mogu razlikovati održivi trend od opasnog spekulativnog balona? I kako mogu odrediti prave ulazne i izlazne točke?

Knjiga Igora Pejića, Tech Money: A Guide to the New Game of Technology Investing

Odgovori na sva ta pitanja leže u sustavnoj analizi tehnoloških ciklusa. Umjesto klađenja na nejasne i pogrešne prognoze stručnjaka ili gubljenja u detaljima u bilancama, ovaj pristup živi od prepoznavanja skrivenih, ponavljajućih faza tehnoloških revolucija.

Hype, zrelost i prihvaćanje tehnologija

Pretpostavke o rastu nalaze se u srži svake investicijske odluke u tehnološkom sektoru. Upravo zato je tako teško biti uspješan. Tehnološki rast u većini slučajeva dolazi neočekivano ili sa zakašnjenjem, ali onda eksponencijalno. Drugi put ga uopće nema. Tu tehnološki ciklusi mogu pomoći. Postoje, primjerice, modeli koji opisuju kako zrelost tehnologije napreduje. Drugi opisuju hype cikluse i što oni znače za masovnu psihologiju. Neki koncepti čak obrađuju velike tehno-ekonomske paradigme koje, unatoč pogledu iz ptičje perspektive, mogu donjeti odgovore na vrlo konkretna pitanja. Ako se, primjerice, pitate je li AI zapravo balon i može li puknuti s jačinom koja podsjeća na razorne posljedice dot-com balona, onda je to vaš model. Svi ti pristupi pomažu investitorima pronaći dobar trenutak za ulazak u tehnologiju kako bi mogli profitirati od nadolazećih eksponencijalnih faza rasta.

Posebno korisni su koncepti koji prognoziraju prihvaćanje tehnologije i prodiranje na tržište. Postoje empirijski potvrđeni pragovi na koje bi ulagači trebali paziti. Ako neka tehnologija uspije prodrijeti na 15–20 % tržišta, vjerojatnost neuspjeha ekstremno pada. To je jedna od idealnih točaka u kojoj je omjer potencijala i rizika posebno povoljan.

Pravi tajming: Ključ za smanjenje rizika i odabir eksponencijalnih pobjednika

Tech dionice su izrazito volatilne i vrlo osjetljive na makroekonomsko okruženje. Ipak, makro je sekundaran u odnosu na ono što se stvarno događa na tehnološkoj razini. Tehnološki ciklusi traju znatno duže od makroekonomskih ciklusa i stoga su prije svega alat za dugoročne investitore. No oni su i dublji od makro-razvoja. Dok velika ekonomska klima uglavnom ima privremeni utjecaj na cijene dionica, većina tehnoloških ciklusa vezana je uz produktivnost korisnika i stvarnu korisnu vrijednost. Stoga uspjeh ulaganja ovisi o stvarnom, održivom razvoju poslovanja.

Modeli pomažu razlikovati uspješne od neuspješnih tehnologija te daju ulagačima značajnu prednost u pogledu tajminga. Za diferencijaciju između pojedinih tech tvrtki postoji niz indikatora. Ono što iznimne tvrtke poput Amazona ili NVIDIJe uvijek imaju zajedničko jest da se njihovo poslovanje temelji na dalekosežnoj, disruptivnoj tehnologiji koja upravo doživljava proboj ili je kratko pred njim. Zbog toga je bavljenje tehnologijama i njihovim ciklusima neizostavno.

U rijetko citiranom dodatku svojoj poznatoj izjavi „Ovaj put je sve drugačije“, John Templeton je napisao da se u 20 % slučajeva stvari doista radikalno mijenjaju. Takva paradigmatska promjena započela je sa novim tisućljećem. Logika digitalnog svijeta otad nije samo ušla u većinu industrija, već danas određuje i burze. Ulagači stoga moraju naučiti potpuno novo razmišljati o igri.

Igor Pejić je nagrađivani autor, keynote speaker i bankar. Njegova najnovija knjiga Tech Money: A Guide to the New Game of Technology Investing otkriva nova pravila ulaganja u tehnološkom dobu i uči ulagače i menadžere kako od njih profitirati. Pejić redovito nastupa kao predavač u bankama, korporacijama i sveučilištima, uključujući institucije poput Bank of England, Financial Post, Njemačkog bankarskog saveza, Euromoneyja i UK Finance. Pejićeve prethodne knjige uključuju Big Tech in Finance i Blockchain Babel, koja je osvojila Independent Press Award i ušla u finale prestižne Bracken Bower Prize nagrade Financial Timesa i McKinseya. Pejić izdaje Substack newsletter The New Frontier, a njegovi članci i intervjui redovito se objavljuju u medijima kao što su New York Times, American Banker i Bloomberg. Pejić je obnašao različite upravljačke pozicije u bankarstvu i tehnologiji, a trenutno radi u jednoj od najvećih bankarskih grupacija u Europi.