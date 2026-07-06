Decanter potvrdio kvalitetu istarskog terroira i za najpopularniju crnu vinsku sortu svijeta

Može li Cabernet Sauvignon biti istarski? Decanter kaže – može. Kada se govori o istarskom vinarstvu, prve asocijacije gotovo uvijek su malvazija i teran. Upravo su te sorte posljednjih desetljeća oblikovale identitet regije i pozicionirale Istru među najcjenjenije vinske regije Hrvatske.

No ovogodišnji rezultati Decanter World Wine Awardsa, najvećeg i najutjecajnijeg svjetskog ocjenjivanja vina, pokazuju još jednu važnu dimenziju istarskog vinarstva.

Na ovogodišnjem Decanter World Wine Awardsu, na kojem je gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka, uključujući 63 Masters of Wine i 24 Master Sommeliers, istarski Cabernet Sauvignon osvojio je zlatnu, a istarski Cabernet Franc srebrnu medalju. Iza oba nagrađena vina stoji Vinarija Degrassi, čiji su Cabernet Sauvignon Contarini 2016 i Cabernet Franc Contarini 2016 osvojili ova prestižna priznanja.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je Cabernet Sauvignon najraširenija crna vinska sorta na svijetu. Uzgaja se na više od 340.000 hektara vinograda, a od nje nastaju neka od najpoznatijih vina svijeta – od Bordeauxa i Napa Valleya do Čilea, Australije i Južne Afrike.

Dodatnu vrijednost zlatu daje i opis koji su Decanterovi ocjenjivači napisali uz vino:

“Podsjeća na izvrstan Saint-Julien – iznimno skladno i elegantno vino, s precizno oblikovanim taninima i živom kiselinom koju prate arome crnog ribiza, šljive i trešnje, uz suptilne note začina iz hrastovine. Pravi trijumf.”

Za ljubitelje vina ova usporedba ima posebnu težinu jer je Saint-Julien jedno od najuglednijih vinskih područja u Bordeauxu, odakle dolaze neka od najpoznatijih vina od Cabernet Sauvignona na svijetu.

Što znači kvaliteta istarskog terroira?

U vinskom svijetu često se koristi francuska riječ terroir, no ona znači mnogo više od samog tla. Terroir je spoj prirodnih uvjeta koji oblikuju vino – vrste zemlje, klime, nadmorske visine, izloženosti suncu, utjecaja mora i vjetra – ali i čovjeka koji te uvjete razumije i kroz svoj rad prenosi u svaku bocu.

Jednostavno rečeno, terroir je razlog zbog kojeg ista sorta posađena na dva različita mjesta nikada neće dati isto vino. Upravo zato velika vina nisu samo izraz sorte, nego prije svega izraz mjesta na kojem su nastala.

Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc koji su osvojili medalje dolaze s položaja Contarini, između Buja i Brtonigle, na karakterističnoj istarskoj bijeloj zemlji. U kombinaciji s toplim mediteranskim suncem, blizinom mora i svježim zrakom koji dolazi s Alpa, grožđe dozrijeva polako i ravnomjerno, zadržava svježinu te razvija složene arome i elegantnu strukturu.

Upravo je istraživanje potencijala različitih sorti na toj mikrolokaciji dio filozofije Vinarije Degrassi još od kraja osamdesetih godina. Danas, uz autohtone sorte, u vinogradima uzgajaju i Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah i Petit Verdot, kao i međunarodne bijele sorte Chardonnay, Sauvignon Blanc i Viognier, pokazujući kako svaka od njih može na svoj način izraziti kvalitetu istarskog terroira.

Istra će i dalje biti prepoznatljiva po malvaziji i teranu, sortama koje su oblikovale njezin vinski identitet. No ovogodišnji rezultati pokazuju da istarski terroir omogućuje stvaranje vrhunskih vina i od nekih od najpoznatijih međunarodnih sorti, čime dodatno obogaćuje istarsku vinsku priču i potvrđuje širinu njezina potencijala.