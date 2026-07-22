Falkensteiner predstavio novi boutique resort s hotelskim uslugama u austrijskim Alpama

Falkensteiner je predstavio svoj prvi boutique resort koji sastoji od rezidencija s hotelskim uslugama, a nalazi se u Alpama u Gornjoj Austriji.

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) nastavlja strateški širiti svoje poslovanje. Potpisivanjem dugoročnog ugovora o upravljanju resortom Triforȇt alpin.resort u Hinterstoderu, u Gornjoj Austriji, kompanija predstavlja prvi samostalni boutique resort pod brendom Falkensteiner Residences, otvoren u srpnju 2026.

Ovim iskorakom FMTG odgovara na jedan od najizraženijih trendova u međunarodnom luksuznom turizmu te dodatno učvršćuje svoju poziciju među predvodnicima segmenta premium rezidencija s hotelskim uslugama u alpskim i europskim leisure destinacijama.

Rezidencije s hotelskim uslugama

Rezidencije s hotelskim uslugama danas su jedan od najbrže rastućih segmenata globalnog tržišta luksuznog hotelijerstva. Vodeći svjetski hotelski brendovi poput Four Seasonsa, Amana i Six Sensesa kontinuirano šire svoju ponudu upravo u tom području. Prema analizama konzultantske kuće Knight Frank, tržište već godinama bilježi dvoznamenkaste stope rasta, koje su se dodatno ubrzale nakon 2020. godine. Posebno su tražene rezidencije koje nude privatnost vlastitog doma, profesionalnu hotelsku uslugu, vrhunsku kvalitetu stanovanja i prepoznatljivu arhitekturu.

Takav koncept spaja najbolje od oba svijeta – privatnost i prostranost vlastitog doma sa standardima hotela s pet zvjezdica, profesionalnim upravljanjem i dugoročnim potencijalom ulaganja. Od Alpa i Jadrana pa sve do jugoistočne Azije, ovaj model potvrđuje se kao jedan od najperspektivnijih u suvremenom turizmu.

FMTG već godinama uspješno razvija i upravlja rezidencijama s hotelskim uslugama unutar postojećih Falkensteiner hotela. S turistički upravljanim resortima poput Triforȇt alpin.resorta kompanija sada ulazi u novu fazu razvoja brenda Falkensteiner Residences.

Portfelj se proširuje rezidencijama koje gostima pružaju potpuno luksuzno iskustvo u intimnom okruženju. Fokus je na manjim alpskim i europskim destinacijama koje nude maksimalnu privatnost te pažljivo osmišljenu ponudu gastronomije, wellnessa i doživljaja prirode – daleko od koncepta masovnog turizma.

„Globalni trend je jasan – zahtjevni putnici više ne traže velike hotele, već mjesto koje će doživjeti kao vlastiti dom. Žele prostor, mir, prirodu te beskompromisnu kvalitetu i profesionalnu uslugu. Upravo to nude nove Falkensteiner Residences“, izjavio je Otmar Michaeler, glavni izvršni direktor FMTG-a.

Ne samo zimska destinacija

Triforȇt alpin.resort je boutique resort sa standardom hotela s pet zvjezdica, u potpunosti usklađen s prirodnim okruženjem i identitetom destinacije. Smješten je u Hinterstoderu, na ulazu u planinski masiv Totes Gebirge, jedno od najočuvanijih i najautentičnijih planinskih područja istočnih Alpa. Resort raspolaže s 41 apartmanom i 20 chalet (švicarski drveni stil gradnje sa širokim kosim krovovima, op.a.) kuća, smještenih neposredno uz skijaške staze.

Za razliku od velikih alpskih turističkih središta, Hinterstoder njeguje koncept odmora u prirodi tijekom cijele godine. Zimi je jedno od najvažnijih skijaških odredišta Gornje Austrije, dok ljeti privlači ljubitelje planinskih jezera, pješačkih staza i aktivnog odmora.

Arhitektura resorta nadahnuta je alpskim krajolikom te spaja prostrane privatne prostore s personaliziranim pristupom gostima. U ponudi će biti pažljivo osmišljeni wellness sadržaji te individualizirane usluge karakteristične za Falkensteiner.