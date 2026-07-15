Izbjegnite gužvu: Pet skrivenih europskih otoka koje biste trebali posjetiti, na popisu i jedan hrvatski

Zamijenite prenapučena mjesta za odmor manje poznatim otocima, gdje ćete pronaći predivan krajolik, autentičan lokalni život i manje turista.

Iako mnogi od najpoznatijih otoka na kontinentu sada privlače velik broj turista, još uvijek postoji mnogo mirnijih mjesta za ljetovanje koja čekaju da budu otkrivena.

Otoci poput Tenerifa, Santorinija i Caprija poznati su s razlogom, ali su također i prenatrpani turistima. Ovo su najbolji, manje poznati europski otoci koje sada možete istražiti.

Zamijenite Tenerife za La Gomeru

Dok Tenerife, najpopularniji Kanarski otok, privlači oko pet milijuna posjetitelja godišnje, kanarski otok La Gomera ima daleko manje turista, dijelom i zato što je manje prilagođen masovnom turizmu.

Ipak, postoji mnogo toga za preporučiti, posebno za avanturističke tipove.

Poznat je po vulkanskim planinama, pješačkim stazama i po Nacionalnom parku Garajonay, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Crne pješčane plaže su nešto što se mora vidjeti, a kaktusi u cvatu su posvuda.

Obavezno isprobajte lokalne kulinarske specijalitete poput almogrotea, bogatog, pikantnog namaza od kozjeg sira i najsvježije morske plodove.

Šolta umjesto Hvara

Do Šolte, nedaleko od Splita, može se doći za manje od sat vremena redovitim trajektom, što ju čini jednim od najlakših otoka za bijeg u Hrvatsku – i jednim od najpodcijenjenijih.

Uspavana ribarska sela, osamljene šljunčane uvale, maslinici i vinogradi daju otoku autentičan dalmatinski osjećaj koji je sve teže pronaći drugdje duž Jadrana, prenosi Euronews.

Zaplivajte u poznato čistom plavom moru i provedite vrijeme lutajući mjestom Stomorska, savršenim kao s razglednice.

Istražite slikovito selo Maslinica i smjestite se u restoran na obali uz tanjur svježe ulovljenih morskih plodova.

Maslinica, Šolta; Foto: Getty Images

Zamijenite Santorini za Serifos

Do ovog opuštenog otoka, do kojeg se trajektom iz Atene stiže za oko dva sata, uspio je izbjeći masovni turizam zahvaljujući nedostatku zračne luke i velikih odmarališta.

Umjesto gužvi, pronaći mirne plaže i sporiji tempo života koji je Serifos odavno učinio omiljenim mjestom među Atenjanima.

Ima više od 40 plaža razasutih duž njegove obale, dok je glavni grad na vrhu brda, s vijugavim uličicama, crkvama s plavim kupolama i tradicionalnim vjetrenjačama.

Serifos; Foto: Getty Images

Procida umjesto Caprija

Capri je svjetski poznat po svojim glamuroznim restoranima, hotelima i klubovima na plaži, ali je također poznat po tome što je izuzetno skup.

Međutim, postoje alternative koje su jednako lijepe i daleko pristupačnije, također smještene u Napuljskom zaljevu.

Otok Procida udaljena je samo 40 minuta vožnje trajektom od Napulja i može se pohvaliti bistrim morem, jarko obojenim kućama i najboljom talijanskom kuhinjom. Unatoč tome, još uvijek je relativno nepoznata i puno jeftinija od Caprija, pa je idealno mjesto za opuštanje i uživanje.

Ribarsko selo Marina di Corricella je nešto što se mora vidjeti, sa slikovitim pastelnim zgradama koje se najbolje vide odozgo.

Broj automobila ovdje je ograničen, a većina turista je iz drugih dijelova Italije koje privlače scene iz filma Talentirani gospodin Ripley iz 1999. godine, koji je dijelom snimljen na otoku.

Marina di Corricella, Procida; Foto: Getty Images

Isprobajte svježe morske plodove, lokalno proizvedeni limoncello i špagete alla pescatora povera, jelo od tjestenine s inćunima, što u prijevodu znači “špageti siromašnog ribara.”

Zamijenite otok Skye za Luing

Maleni otok Luing, uz zapadnu obalu Škotske, često se zanemaruje u korist poznatog Skyea – ali to je sve dio njegove privlačnosti.

Samo 25 kilometara južno od Obana, lučkog grada na zapadu Škotske, do kojeg se stiže kratkom trajektnom linijom s otoka Seil, skupina otoka Unutarnji Hebridi dom je bliske zajednice umjetnika, stvaratelja i tek nekoliko stotina stanovnika.

Iako je dug nešto više od šest milja, otok Luing nudi mnogo toga za istraživanje. Slikovite obalne šetnje nude prekrasan pogled na more, dok je Atlantski otočni centar savršeno mjesto za upoznavanje života na otoku.

To je također san svakog ljubitelja divljih životinja. Vidre su ovdje česte, kao i tuljani, a u zoru i sumrak možete vidjeti čak i dupine, kitove i pliskavice.